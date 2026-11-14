IAdicción y las mascotas: por qué el ChatGPT no puede reemplazar al veterinario

Cada vez más dueños consultan ChatGPT ante síntomas de sus mascotas. Los especialistas advierten: la IA no sabe decir "no sé" y eso puede ser fatal

Pero los veterinarios argentinos advierten: la IA no puede palpar, auscultar ni evaluar el estado clínico real del animal.

El 10% de los dueños de mascotas ya usa ChatGPT o Gemini para consultas de salud animal.

El perro lleva dos días sin comer. Vomitó tres veces. El dueño escribe los síntomas en ChatGPT y la IA responde con una lista de posibles causas, algunas leves, y un consejo: "Si los síntomas persisten, consultá a un veterinario". El dueño decide esperar. Al día siguiente, el animal llega a la guardia con una insuficiencia renal aguda.

Este escenario no es hipotético. Es el patrón que los veterinarios argentinos ven cada vez con más frecuencia. Y tiene un denominador común: la IA como primer -y a veces único- paso antes de la atención profesional.

IAdicción es el término que especialistas consultados por iProfesional utilizan para referirse a una nueva dependencia: personas que delegan sistemáticamente en ChatGPT u otras IA sus decisiones, consultas, búsquedas de información e incluso opiniones. Antes de consultar a un profesional, la primera respuesta la da un chatbot. Rápida, segura en apariencia, y no siempre correcta.

La consulta a la IA antes de ir al veterinario ya no es una rareza. Según el Animal Kindness Index 2026 de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales del Reino Unido (RSPCA), el 10% de los dueños de mascotas ya utiliza ChatGPT o Gemini para obtener consejos sobre el cuidado de sus animales.

Los especialistas consultados por iProfesional lo confirman: cada vez más dueños llegan a la guardia habiendo "diagnosticado" a su mascota con un chatbot, con consecuencias que van desde la demora en el tratamiento hasta intoxicaciones graves.

Por qué la IA no puede examinar a tu mascota

El veterinario Carlos Bodanza lo explica con precisión clínica: antes de cualquier diagnóstico, un profesional realiza tres pasos que la IA no puede replicar. Primero, la anamnesis: el historial completo del animal, cuántos días lleva sin apetito, qué comió, cómo evolucionó. Segundo, la observación clínica: temperatura, hidratación, color de las mucosas. Tercero, el diagnóstico diferencial, que descarta una por una las patologías que pueden generar esa sintomatología.

"¿Cómo palparía la IA para saber si es un abdomen blando o duro? ¿Cómo determina el grado de deshidratación? ¿Cómo define el tipo de vómitos?", pregunta Bodanza. "Todas preguntas que ni la IA ni el propietario podrán responder."

La limitación no es técnica sino estructural. La IA tiene un defecto que la hace especialmente peligrosa en contextos médicos: no sabe decir "no lo sé". Ante cualquier descripción de síntomas, genera una respuesta. Siempre. Con aparente seguridad. Esa característica se vuelve riesgosa cuando el que pregunta no tiene conocimientos para evaluar la calidad de la respuesta.

El riñón que no da señales hasta que es tarde

Uno de los riesgos más concretos que señala Bodanza es la insuficiencia renal en perros adultos. "El perro es capaz de funcionar con un bajo porcentaje de riñón sano", explica. Eso significa que la enfermedad avanza en silencio, sin síntomas evidentes. Una deshidratación provocada por vómitos -algo que un dueño puede interpretar como "gastroenteritis leve"- puede desencadenar un colapso renal en un animal que ya tenía la función comprometida.

El tiempo, en esos casos, no es un detalle. Es la diferencia entre un tratamiento posible y un cuadro irreversible.

El Prof. Dr. Juan Enrique Romero, Director del Observatorio del Vínculo Humano-Animal de la UNAJ, lo sintetiza con una regla simple: "Es preferible exagerar antes que lamentar". Vómitos reiterados, diarrea, desmayos, convulsiones o falta continuada de apetito son señales que no admiten demora, aunque la IA sugiera que "podría ser algo leve".

La automedicación, el otro problema que crece con la IA

El riesgo no se limita al diagnóstico tardío. Hay otro fenómeno que preocupa: los dueños que, guiados por la IA o por foros online, medican a sus mascotas con fármacos humanos.

El riesgo es real: una dosis segura para un adulto puede ser letal para un animal de pocos kilos. Algunas pastillas comunes contienen xilitol, un edulcorante que en perros provoca caídas bruscas de azúcar en sangre, daño hepático y puede causar la muerte en pocas horas.

Cuándo sí y cuándo no usar la IA con tu mascota

La posición de los especialistas no es de rechazo absoluto. "Bien usada, es una de las herramientas más extraordinarias jamás creadas", dice Bodanza. El problema es el uso sin criterio.

Romero agrega el principio fundante de la medicina: "La clínica es soberana". "Solo un clínico con experiencia es capaz de ver lo que el propietario no ve, y mucho menos la IA resolver."

La recomendación práctica: usar la IA para informarse, entender términos o preparar preguntas antes de la consulta. Nunca para reemplazarla. Y ante cualquier duda sobre urgencia, aplicar la regla de Romero: es preferible exagerar antes que lamentar.