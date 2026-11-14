Nintendo busca ampliar su presencia en Argentina con acuerdos de distribución y una estrategia para llegar a nuevos públicos y generaciones

Nintendo considera a Argentina como uno de los mercados estratégicos dentro de su estructura en América Latina. A poco más de un año del lanzamiento en el país de su consola Nintendo Switch 2, la compañía japonesa avanza con un plan de expansión comercial en el país que contempla más presencia en espacios públicos, acuerdos con socios de distribución y nuevas estrategias para acercar sus franquicias a distintos segmentos de consumidores.

En el marco del Nintendo Holiday Media Tour 2026 celebrado días atrás en la Ciudad de Buenos Aires, hubo diferentes celebraciones alrededor de lo que significó Nintendo Switch 2 específicamente este año, dejando a los medios jugar experiencias como Star Fox, Splatoon Raiders y Nintendo Switch Sports Resort. No obstante, hubo dos grandes destacados del evento: primero un salón dedicado al recientemente lanzado The Legend of Zelda: Ocarina of Time, y por otro lado, una pantalla gigante para probar el EA Sports FC 27 y una demostración del bundle que será exclusivo para Latinoamérica, en colaboración entre Nintendo y Electronic Arts.

La industria de los videojuegos cambió la manera en que las personas se relacionan con el entretenimiento. Hoy, una franquicia puede trascender la pantalla de una consola, llegar al cine y convertirse en un punto de encuentro entre distintas generaciones. Nintendo conoce bien esa dinámica y busca trasladarla a su estrategia comercial en América Latina, con la Argentina como uno de sus mercados prioritarios.

La empresa japonesa quiere ampliar su presencia local y avanzar más allá de la comercialización de consolas y videojuegos. Para conseguirlo, combina campañas publicitarias en la vía pública, acuerdos con distribuidores y acciones destinadas a fortalecer el vínculo con su comunidad de jugadores.

En diálogo con iProfesional, JC Delgado, Sales Director para Latinoamérica de Nintendo, confirmó que la Argentina tiene "un lugar específico" dentro de los planes de crecimiento de la compañía. Además, explicó cómo funciona el modelo de negocios de la firma y por qué sus franquicias permiten llegar a públicos de edades e intereses diferentes.

La apuesta tiene una particularidad: Nintendo busca que sus personajes y productos sigan conectando con quienes crecieron jugando con ellos, pero también que despierten la curiosidad de quienes todavía no tuvieron una consola en sus manos.

"Latinoamérica es una de las regiones de mayor crecimiento dentro de Nintendo y cuenta con un enfoque muy importante. Estuvimos presentes en octubre y ya llevamos un año de presencia directa en Argentina trabajando con diferentes retailers. Tuvimos la oportunidad de introducir la Nintendo Switch 2 a meses de su lanzamiento", explicó Delgado.

Por qué Argentina se convirtió en un mercado prioritario para Nintendo

La Argentina ocupa un lugar relevante en la planificación comercial de Nintendo para América Latina. La compañía quiere incrementar su presencia en el país mediante acciones de comunicación, iniciativas de posicionamiento y un trabajo más cercano con los actores que participan de la distribución de sus productos.

Delgado señaló que la decisión forma parte de una estrategia regional que contempla distintos mercados latinoamericanos, aunque hizo especial hincapié en la importancia de la plaza argentina.

"Lo que te puedo decir es que Latinoamérica es un mercado prioritario para Nintendo, y dentro de Latinoamérica, Argentina es un país prioritario y también clave. Estar en eventos de este tipo, acercarnos a los medios de comunicación y que nos ayuden a acercarnos a la comunidad en Argentina es una muestra de este compromiso", afirmó el ejecutivo en la entrevista con iProfesional.

Nintendo busca ampliar su presencia en Argentina (Foto: Prensa Nintendo)

La presencia de representantes de la compañía en encuentros con los medios y actividades vinculadas con la industria responde a esa intención. Son oportunidades para acercarse a los jugadores, presentar novedades y mantener un diálogo con una comunidad que sigue de cerca los lanzamientos y las novedades de sus franquicias.

Pero el plan no termina ahí. Nintendo también busca ganar visibilidad fuera de los espacios habituales del gaming. Las campañas publicitarias en la vía pública forman parte de esa estrategia y permiten que sus personajes y productos lleguen a personas que quizás no siguen las noticias del sector, pero que reconocen a Mario, Pokémon u otras figuras de la compañía.

"Tenemos el interés y el compromiso de incrementar la presencia de Nintendo en Argentina. Estamos trabajando de la mano con nuestro socio de distribución aquí en Argentina", explicó Delgado.

Este último aspecto tiene una incidencia directa en el desarrollo comercial. La relación con los distribuidores locales permite organizar la llegada de los productos al mercado, fortalecer los canales de venta y acompañar las acciones de comunicación que impulsa la empresa.

La apuesta, entonces, combina decisiones comerciales y de posicionamiento. Nintendo quiere que su marca tenga mayor presencia en la vida cotidiana de los consumidores argentinos y, al mismo tiempo, consolidar una estructura que le permita sostener ese crecimiento.

El modelo que permite llegar desde niños hasta adultos mayores

Uno de los rasgos que definen la propuesta comercial de Nintendo es la diversidad de públicos a los que apunta su catálogo. La compañía desarrolla franquicias que pueden atraer a niños, adolescentes y adultos, con diferentes modalidades de juego y experiencias individuales o compartidas.

En su oferta conviven personajes y universos propios, como Super Mario y Pokémon, con propuestas deportivas y títulos desarrollados por otras empresas, entre ellos EA Sports FC. También aparece Nintendo Switch Sports, un juego que incorpora actividades deportivas y permite compartir partidas entre familiares y amigos.

Esta variedad responde a una definición comercial bastante concreta: ampliar la cantidad de personas que pueden encontrar una opción de entretenimiento dentro del universo Nintendo. Y es que no todos los consumidores se acercan a los videojuegos de la misma manera. Algunos buscan desafíos individuales, otros prefieren competir con amigos y también están quienes encuentran en una partida familiar una forma de compartir tiempo.

"El común denominador de todos esos juegos es que es de 0 a 99 años", resumió Delgado durante la conversación con iProfesional.

La frase, que el ejecutivo acompañó con una sonrisa, sintetiza el enfoque que Nintendo busca imprimirle a sus productos. La compañía no concentra sus esfuerzos exclusivamente en los jugadores experimentados ni en quienes siguen de manera habitual las novedades del mercado.

Por el contrario, sus franquicias ofrecen distintas formas de conexión. Hay títulos para jugar en solitario, pero también propuestas que facilitan la participación de varias personas. Esa posibilidad amplía el alcance de los productos y permite que una misma consola tenga usos diferentes dentro de un hogar.

Delgado explicó que la diversidad de personajes y juegos hace posible que personas con intereses distintos encuentren una experiencia vinculada con la marca.

"Ese común denominador de que todos nuestros personajes —hay 15 o 20 diferentes franquicias, de diferentes productos o juegos— pueden conectar con cualquier persona, y tienes una buena conexión que puede tener con su familia, con sus amigos, o puede jugar un tipo solo... este juego lo ofrece", detalló.

El ejecutivo también hizo referencia al diseño de los títulos y a la intención de que las experiencias puedan ser disfrutadas por distintos perfiles de usuarios.

"Son agradables y construidos para que sean un buen producto, divertido, y que nos muestre esa generalidad de público muy buena", agregó.

Desde el punto de vista comercial, esta amplitud permite que Nintendo esté presente en diferentes momentos de consumo. Una misma franquicia puede atraer a quienes conocen sus personajes desde hace décadas y, al mismo tiempo, funcionar como puerta de entrada para nuevas generaciones.

También aparece un componente familiar. Los personajes que acompañaron a una persona durante su infancia pueden convertirse en una referencia para sus hijos. Así, el interés por una franquicia puede transmitirse de una generación a otra y mantener vigente el vínculo con la marca.

La propuesta de Nintendo desde su catálogo de juego apuesta a la diversidad de públicos de todas las edades (Foto: Prensa Nintendo)

Cine y videojuegos: la estrategia para multiplicar los puntos de contacto

La estrategia de Nintendo en América Latina también contempla diferentes vías de acercamiento a sus franquicias. La empresa no limita su relación con el público a la venta de consolas y videojuegos. También utiliza otros formatos de entretenimiento para ampliar el alcance de sus personajes.

El cine ocupa un lugar dentro de ese esquema. Las películas basadas en universos de la compañía permiten llegar a espectadores que quizás nunca tuvieron una consola o no jugaron alguno de sus títulos. Para ellos, una producción cinematográfica puede ser el primer contacto con personajes que después descubrirán en los videojuegos.

La lógica es sencilla: alguien puede acercarse a Nintendo por una película, interesarse por sus protagonistas y, más adelante, explorar otros productos de la compañía. De esta manera, el entretenimiento audiovisual funciona como una vía de ingreso a un ecosistema que tiene distintas alternativas de consumo.

Delgado explicó que Nintendo trabaja con diferentes áreas de conexión para que los consumidores puedan acercarse a la compañía desde distintos espacios.

"En Nintendo estamos ofreciendo diferentes áreas de conexión. Obviamente, todo lo concerniente a lo que es el mundo de los videojuegos, pero también tenemos distribución aparte. Muchas personas que probablemente no han tenido alguna interacción con el juego entran al mundo de Nintendo a través de las películas", sostuvo en diálogo con iProfesional.

La diversificación de los canales permite que las franquicias tengan presencia más allá de las plataformas tradicionales de gaming. Además, abre la posibilidad de que los consumidores conozcan la marca sin necesidad de tener experiencia previa con los videojuegos.

El ejecutivo señaló que cada uno de esos espacios representa una alternativa para que las personas elijan cómo relacionarse con Nintendo.

"Definitivamente, tenemos diferentes vehículos para que la gente escoja el punto de conexión, pero creo que es supremamente válido que todo eso funcione eficientemente para el ecosistema en general", afirmó.

El planteo apunta a integrar las distintas actividades de la compañía. Los videojuegos, las películas y los productos vinculados con sus franquicias pueden despertar interés entre públicos que no necesariamente comparten los mismos hábitos de consumo.

Para Nintendo, esa articulación permite ampliar las oportunidades de contacto con sus comunidades. La marca puede llegar a un espectador de cine, a un jugador habitual o a una familia que busca una alternativa de entretenimiento para compartir. Son caminos diferentes que pueden terminar en un mismo universo de personajes y productos.

El plan de expansión en la Argentina combina tres dimensiones: el fortalecimiento de los canales comerciales, el incremento de la visibilidad de la marca y el desarrollo de vínculos con los jugadores.

JC Delgado, Sales Director para Latinoamérica de Nintendo (Foto: Prensa Nintendo)

En materia de distribución, la compañía mantiene el trabajo conjunto con su socio local. Este esquema resulta necesario para organizar la operación comercial, acompañar la llegada de sus productos al mercado y sostener las acciones que forman parte de su estrategia.

En paralelo, las campañas publicitarias en espacios públicos buscan ampliar el reconocimiento de Nintendo entre consumidores que no siguen de manera cotidiana la industria. La participación en eventos y el contacto con los medios también forman parte de esa política de acercamiento.

La comunidad de jugadores ocupa otro lugar dentro de los planes. Las conversaciones en redes sociales y plataformas digitales permiten que los usuarios compartan experiencias, comenten lanzamientos y mantengan vivo el interés por las diferentes franquicias.

Para una compañía con personajes que llevan décadas en el mercado, conservar ese vínculo y sumar nuevos seguidores son dos objetivos que van de la mano. Nintendo busca mantener cerca a sus fanáticos históricos, pero también llegar a quienes todavía no tuvieron contacto con sus productos.

La amplitud del catálogo aparece como una de las herramientas para avanzar en esa dirección. Super Mario, Pokémon y las propuestas deportivas representan distintas puertas de entrada a un ecosistema que incluye videojuegos, contenidos audiovisuales y productos asociados.

Delgado ratificó que la empresa mantendrá su orientación hacia el crecimiento en América Latina y que la Argentina seguirá formando parte de esa planificación.

"Continuamos con el enfoque de crecimiento, continuamos con el enfoque de conexión con los fans", concluyó el director comercial de Nintendo para Latinoamérica ante iProfesional. La definición deja en claro el rumbo que la compañía quiere seguir en el país: ampliar la presencia de la marca, profundizar el trabajo con sus socios de distribución y encontrar nuevas formas de acercarse a los consumidores argentinos.