Millonaria multa de Italia a Meta: el motivo del castigo de casi u$s900 millones

La autoridad de protección de datos del país europeo impuso una fuerte sanción a la compañía dueña de Facebook tras un año de investigación

La Autoridad de Protección de Datos de Italia, conocida como el Garante, aplicó una sanción histórica de 805 millones de euros —equivalentes a unos 887 millones de dólares— contra Meta Platforms Ireland Limited, la filial europea del gigante tecnológico propietario de Facebook, Instagram y WhatsApp.

El severo castigo financiero, que representa aproximadamente el 0,47% de la facturación global del grupo, responde al acceso irregular y sin consentimiento específico a fotografías, videos y metadatos almacenados en los teléfonos celulares con sistema operativo Android de cerca de 20 millones de usuarios en territorio italiano.

El eje de la infracción radica en una herramienta de Facebook operativa desde 2023 denominada "Obtener sugerencias de la galería mientras navegas por Facebook", diseñada para analizar el material multimedia guardado en los dispositivos móviles y proponer contenidos listos para ser publicados en la red social.

La pesquisa oficial se había iniciado en julio de 2025 a raíz de una denuncia presentada por el Centro de Protección de los Consumidores y Usuarios de Bolzano, tras lo cual los peritajes técnicos comprobaron una violación directa al artículo 122 del Código italiano de Privacidad y a la normativa europea ePrivacy.

Multa a Meta: cómo operaba el acceso irregular a las fotos y videos

De acuerdo con las conclusiones del organismo regulador, la aplicación móvil solicitaba a las personas un único permiso genérico de acceso a la galería bajo la etiqueta de "habilitar otras funciones", el cual quedaba activado de manera predeterminada para toda la plataforma. Este mecanismo omitía explicar de forma transparente que dicha autorización habilitaba también el escaneo permanente de los archivos personales para sugerir publicaciones.

Para la autoridad italiana, este diseño técnico otorgaba a Facebook acceso irrestricto a todo el archivo fotográfico de los teléfonos sin que los dueños de los dispositivos ni los entes de control pudieran verificar qué información se procesaba realmente. Al momento de fijar la cuantía récord de la multa, el Garante ponderó la magnitud de los 20 millones de damnificados, la extensión temporal de la falta, la existencia de antecedentes sancionatorios previos contra la firma en 2019 y la escasa colaboración demostrada por los representantes de Meta durante el año que duró el proceso. Como único atenuante se contemplaron ciertos ajustes técnicos introducidos tras la denuncia, aunque fueron calificados como tardíos y limitados únicamente a quienes actualizaron la aplicación.

Meta: plazo de 60 días para corregir el sistema y nuevas alertas

Más allá del impacto económico —que se suma a otras penalidades multimillonarias afrontadas recientemente por la empresa en Estados Unidos por prácticas similares—, la resolución administrativa impone obligaciones técnicas inmediatas. Meta dispone de un plazo perentorio de 60 días para desactivar por defecto la función cuestionada y rediseñar su interfaz de privacidad de modo que exija una autorización explícita, informada e independiente antes de acceder al contenido almacenado en los celulares.

En paralelo, el ente regulador europeo endureció su postura sobre el tratamiento de datos personales de las grandes compañías tecnológicas y dejó abierta la puerta a iniciar nuevas investigaciones sobre las herramientas más recientes de procesamiento de galerías basadas en la nube.