El directorio ratificó la salida del fundador de la compañía y descartó restituirlo en el cargo. Mientras, avanza la investigación sobre su conducta

La posibilidad de que Jensen Huang recupere la conducción de Nvidia chocó con la postura del máximo órgano de decisión de la compañía. Aunque el empresario expresó públicamente que aceptaría volver a ocupar el puesto de CEO, la junta directiva ratificó que no contempla esa alternativa.

La definición fue comunicada por Harvey C. Jones, presidente del directorio, durante la presentación de resultados de la tecnológica. Según explicó, la salida del fundador ya fue aprobada por todos los integrantes del consejo y no existe intención de revertirla.

"El concejo de administración aceptó su renuncia por unanimidad y no tiene intención de restituirlo como director ejecutivo", señaló.

Jones también vinculó la decisión con cuestiones internas relacionadas con el comportamiento del empresario. Durante su exposición hizo referencia a "un comportamiento personal incompatible con el código de conducta, las normales y los valores culturales en la empresa".

Además, precisó que Huang había presentado su dimisión voluntariamente y dejado sus tres funciones: presidente, CEO e integrante del consejo. La salida se produjo en medio de una crisis que derivó en la Renuncia del CEO de Nvidia.

Huang, de 63 años, dejó voluntariamente los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo de administración. Su renuncia se formalizó el 12 de noviembre, después de varios días de tensión interna y cuestionamientos vinculados con su conducta personal.

El empresario había fundado Nvidia más de tres décadas atrás y permaneció al frente de la compañía durante buena parte de su historia. Sin embargo, la conducción de la tecnológica consideró que los episodios conocidos eran incompatibles con las pautas de comportamiento que exige a sus principales directivos.

La decisión del directorio supone que la voluntad del fundador no alcanza para revertir su salida. Aunque Huang manifestó su disposición a regresar, la junta considera que su renuncia ya fue aceptada y que no hay motivos para modificar esa resolución. De esta manera, la discusión sobre su futuro quedó separada de los pedidos públicos para que vuelva a ocupar el máximo cargo ejecutivo.

De esta manera, la discusión sobre su futuro quedó separada de los pedidos públicos para que vuelva a ocupar el máximo cargo ejecutivo.

Nvidia investiga a Jensen Huang por sus vínculos personales y posibles riesgos de espionaje

Uno de los puntos que todavía debe esclarecer Nvidia es si los vínculos personales de Huang tuvieron consecuencias para la compañía. Por ese motivo, la empresa puso en marcha una investigación independiente que deberá determinar si se expuso información confidencial o si existieron eventuales riesgos para la seguridad nacional.

El empresario manifestó que está dispuesto a colaborar con ese procedimiento. La revisión se desarrolla después de que trascendieran dos relaciones sentimentales que generaron cuestionamientos internos: una extramatrimonial con una mujer de origen chino sospechada de espionaje y otra con una integrante del equipo médico de la compañía. El caso también quedó bajo la lupa por la trama de relaciones personales que provocó la salida del CEO de Nvidia.

La controversia tiene dos dimensiones para Nvidia. Por un lado, el directorio debe resolver cómo responder a los cuestionamientos sobre la conducta de quien fue durante décadas la principal figura de la empresa. Por otro, necesita establecer si los vínculos personales tuvieron alguna consecuencia sobre la información y los intereses de la tecnológica. Son cuestiones relacionadas, pero que requieren evaluaciones diferentes.

En ese contexto, la apertura de una investigación independiente no significa que se hayan comprobado filtraciones de datos ni que existan pruebas de que se hayan comprometido secretos comerciales. Precisamente, uno de los objetivos del procedimiento es determinar si ocurrió alguna situación de ese tipo y establecer su alcance. Hasta que se conozcan sus conclusiones, los posibles efectos sobre la compañía y la seguridad nacional permanecen bajo análisis.

Qué dijo Jensen Huang sobre una posible vuelta a Nvidia

La postura del empresario se conoció el martes, cuando difundió su primer mensaje público desde que abandonó la compañía. En el comunicado reconoció errores personales y expresó arrepentimiento, pero también dejó en claro que estaría dispuesto a retomar la conducción si el directorio se lo propusiera. En su mensaje público sobre su intención de volver a Nvidia explicó las razones de su ofrecimiento.

"Desde mi salida, he visto una gran cantidad de pedidos de empleados, inversores, socios comerciales y clientes de Nvidia para que regrese como director ejecutivo", expresó.

Huang también planteó que su regreso dependería de la evaluación de los integrantes de la junta directiva. "Si el directorio decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la compañía y Estados Unidos, sería un honor responder a esos pedidos y regresar como CEO", aseguró.

El pedido de reincorporación también tuvo repercusión fuera de la empresa. Una iniciativa pública para que vuelva a su puesto consiguió más de 180.000 adhesiones y sumó el respaldo de personalidades del sector tecnológico, entre ellas Elon Musk y Tim Sweeney, CEO de Epic Games. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también se refirió al tema y dijo que no tendría inconvenientes si Huang recuperara el cargo.

Pese a esas manifestaciones de apoyo, la respuesta de Jones dejó en claro que la junta no tiene previsto modificar la decisión que tomó tras la renuncia.

Quién conduce Nvidia mientras se define al sucesor

La compañía atraviesa ahora una etapa de transición. Desde la salida de Huang, la conducción provisoria quedó en manos de Colette Kress, directora financiera y vicepresidenta ejecutiva de Nvidia. La ejecutiva fue designada como CEO interina de Nvidia tras la salida de Jensen Huang.

El directorio todavía debe resolver quién ocupará el puesto de manera definitiva. Jones confirmó que la búsqueda no se limita a los cuadros actuales de la tecnológica: también se analizan posibles postulantes externos.

Por ahora, la empresa mantiene a Kress al frente de la gestión interina y continúa con el proceso para designar al próximo CEO. En paralelo, deberá aguardar los resultados de la investigación independiente, que buscará establecer el alcance de los hechos que derivaron en la salida de su histórico fundador.