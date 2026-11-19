GTA VI llega con reservas récord y proyecciones millonarias, mientras los analistas anticipan una recaudación superior a los u$s5.000 millones

El lanzamiento de GTA VI ya tiene un impacto que excede ampliamente a la industria de los videojuegos. La expectativa por el nuevo título de Rockstar Games se traduce en millones de reservas, proyecciones de facturación extraordinarias y hasta posibles consecuencias sobre la actividad laboral en Estados Unidos.

Uno de los datos que refleja la dimensión del fenómeno es la cantidad de empleados que podrían ausentarse de sus puestos para jugar. Según distintos informes, entre ellos uno difundido por Newsweek, alrededor de 1,5 millones de trabajadores estadounidenses pedirán una licencia médica o se tomarán el día libre este jueves. En las redes sociales, a este comportamiento lo bautizaron como la "gripe GTA".

El interés también se refleja en las estimaciones económicas. Las consultoras del sector calculan que el videojuego podría generar entre u$s3.000 millones y u$s5.000 millones durante sus primeros siete días, mientras que la recaudación acumulada superaría los u$s7.000 millones en los dos primeros meses. Para promocionar el lanzamiento a escala internacional, el presupuesto de marketing se ubicaría entre u$s150 millones y u$s 500 millones.

GTA VI rompe récords de preventa y recauda más de u$s1.500 millones antes de su lanzamiento

La comercialización anticipada permitió dimensionar el interés de los consumidores. Las estimaciones de Sensor Tower ubican las preventas digitales en 15,88 millones de ejemplares, un volumen que habría establecido nuevos récords históricos tanto en PlayStation como en Xbox.

La comercialización anticipada permitió dimensionar el interés de los consumidores. Las estimaciones de Sensor Tower ubican las preventas digitales en 15,88 millones de ejemplares, un volumen que habría establecido nuevos récords históricos tanto en PlayStation como en Xbox. El fenómeno se suma a los antecedentes de GTA VI ya puede reservarse y cuánto cuesta en Argentina cada una de sus ediciones.

El dinero ingresado antes de la llegada del juego a las tiendas también resulta significativo: las operaciones anticipadas habrían aportado entre u$s 1.540 millones y u$s 1.650 millones. Se trata de una cifra que supera lo que GTA V recaudó durante su primera semana de ventas en 2013.

La distribución de las compras muestra que PlayStation 5 concentra tres de cada cuatro reservas, mientras que Xbox Series X|S reúne el 25% restante.

Otro dato que refleja las preferencias de los compradores es la elección de las ediciones. Casi el 90% se inclinó por la versión Ultimate, que tiene un precio de u$s 100, mientras que la edición estándar se comercializa a u$s 80.

Para reducir la espera durante el estreno, quienes compraron el juego en formato digital tienen disponible la descarga anticipada. El archivo ocupa alrededor de 212 GB y puede instalarse desde el 10 de noviembre.

Las proyecciones de ventas para el debut y el cierre de 2026

Las previsiones de los analistas apuntan a que GTA VI podría alcanzar cifras de comercialización excepcionales en apenas un fin de semana.

Wedbush Securities proyecta que GTA VI alcanzará los 20 millones de copias vendidas y una recaudación de u$s 2.000 millones entre su estreno y el final del primer fin de semana. Newzoo eleva las expectativas para ese período inicial y calcula que los ingresos durante los primeros siete días podrían oscilar entre u$s 3.250 millones y u$s 5.200 millones.

El calendario comercial también jugaría a favor del videojuego. Las compras vinculadas con las fiestas de fin de año y las promociones de Black Friday podrían contribuir a que supere los 30 millones de copias vendidas antes de diciembre de 2027, según las estimaciones para el cierre de 2026.

Qué dicen los primeros jugadores y cuáles son los cuestionamientos

La repercusión del estreno no se limita a las proyecciones financieras. Las primeras valoraciones de la prensa especializada le asignaron 99 puntos sobre 100 en Metacritic, una calificación histórica.

Los usuarios que accedieron al juego antes por las diferencias horarias, como ocurrió en Nueva Zelanda, destacaron tres aspectos: la calidad visual, las respuestas de los peatones controlados por inteligencia artificial y el nivel de inmersión que ofrece Vice City.

No obstante, también surgieron objeciones entre los seguidores de la franquicia. Una de las principales tiene que ver con la ausencia de una versión para computadoras desde el primer día, ya que su llegada a PC está prevista para una etapa posterior.

La otra controversia se relaciona con el formato de comercialización en tiendas. Algunos compradores cuestionaron que las cajas físicas incluyan únicamente un código de descarga y no un disco con el videojuego.

A qué hora se habilita GTA VI en Argentina

El cronograma de disponibilidad contempla un desbloqueo a la medianoche de cada territorio. Por ese motivo, el horario de acceso varía según el país.

En Argentina, el videojuego estará habilitado a las 00:00 de esta noche, durante la madrugada del jueves 19. En Estados Unidos, el acceso comenzará a las 21:00 en la costa oeste y a la medianoche en la costa este.

La expectativa alrededor del estreno también provocó un incremento de las búsquedas de consolas y llevó a algunas compañías a conceder jornadas libres a sus empleados. Así, el lanzamiento de GTA VI se perfila como un acontecimiento que combina un negocio multimillonario con una repercusión cultural que alcanza incluso al mundo del trabajo.