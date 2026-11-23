Cinco soluciones argentinas innovan con tecnología digital avanzada para salud, educación, gestión pública y ambiente en una convocatoria federal

El Instituto Argentino de Inteligencia Artificial (INARIA) anunció los ganadores de la segunda edición de los Premios INARIA 2026 – Innovación para la Humanidad, una convocatoria que reunió más de 250 proyectos de distintos puntos del país. El certamen distinguió cinco iniciativas y otorgó menciones especiales a otros desarrollos que utilizan inteligencia artificial (IA) para resolver problemas en ámbitos como la salud, la educación, la actividad productiva, la administración pública y la sustentabilidad.

La convocatoria tuvo participación de equipos y organizaciones de Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Tucumán y Corrientes, entre otras jurisdicciones. Los resultados muestran la presencia de proyectos vinculados con universidades, empresas, organismos estatales y organizaciones de la sociedad civil.

El eje de esta edición fue el uso de la inteligencia artificial para atender necesidades concretas y generar resultados verificables en la vida de las personas y las instituciones. Por ese motivo, el jurado no evaluó exclusivamente la complejidad tecnológica de cada desarrollo, sino también aspectos relacionados con la ética, la transparencia, la seguridad y el impacto social y ambiental.

Qué proyectos ganaron los Premios INARIA 2026

Los reconocimientos se distribuyeron en cinco categorías: Personas, Prosperidad, Instituciones, Planeta y Ciencia y Conocimiento. Cada una contempla diferentes áreas de aplicación de la inteligencia artificial.

1. Innovación para las Personas: salud, educación e inclusión

El proyecto ganador fue Decodeme, de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Se trata de una plataforma que analiza patrones de comunicación dentro de los equipos de trabajo para identificar señales tempranas de tensión y contribuir a mejorar el bienestar laboral.

La herramienta también apunta a favorecer la inclusión de personas neurodivergentes, mediante el análisis de las dinámicas de interacción en los ámbitos laborales.

En esta categoría recibió una mención destacada Ayudacuentos, desarrollado en el Club Inclusivo Código Digital de Reconquista, Santa Fe. Es un asistente de inteligencia artificial que acompaña a jóvenes con necesidades de accesibilidad cognitiva en la escritura de cuentos.

Una de sus particularidades es que incorpora expresiones y modismos propios del norte santafesino, con el objetivo de adaptar la experiencia de escritura al contexto cultural de sus usuarios.

2. Innovación para la Prosperidad: industria, agro y finanzas

En esta categoría, el ganador fue Asistente Virtual ST, de ST Group. El sistema integra información operativa, alarmas y documentación técnica de embarcaciones para facilitar las tareas de diagnóstico y mantenimiento preventivo de las tripulaciones.

Entre las menciones se destacó Calypso, de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Esta plataforma combina registros pesqueros con información oceanográfica para optimizar las rutas de navegación, identificar zonas con mayor potencial de pesca y reducir el consumo de combustible.

También recibió una mención ClinIA, una herramienta que unifica información clínica y administrativa para agilizar la atención médica y disminuir inconsistencias en los registros.

3. Innovación para las Instituciones: gestión pública y transparencia

El ganador fue BAX, una plataforma conversacional del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que concentra distintos servicios públicos en un mismo entorno.

A través de consultas en lenguaje cotidiano, los ciudadanos pueden acceder a información, gestionar turnos e iniciar trámites sin necesidad de conocer previamente los procedimientos administrativos o navegar por diferentes dependencias digitales.

En esta categoría también fueron distinguidos tres proyectos:

IA agéntica para infraestructura tecnológica, una iniciativa del Gobierno de Córdoba orientada a diagnosticar incidentes en los servicios digitales provinciales, con supervisión humana

orientada a diagnosticar incidentes en los servicios digitales provinciales, con supervisión humana JOTA , asistente de atención ciudadana del Municipio de Junín, provincia de Buenos Aires

, asistente de atención ciudadana del Municipio de Junín, provincia de Buenos Aires ADI (Asistente Digital Inteligente), una solución automatizada para la gestión administrativa y financiera

4. Innovación para el Planeta: sustentabilidad y cambio climático

El reconocimiento principal fue para SUSI, una plataforma desarrollada por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Resistencia, en Chaco.

El sistema permite a las instituciones académicas registrar, clasificar y evaluar sus iniciativas de sostenibilidad en relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. También propone indicadores para medir el avance de esas acciones.

La mención destacada fue para LimpIAR, de Tucumán. El proyecto combina imágenes obtenidas mediante drones, inteligencia artificial y análisis geoespacial para identificar y monitorear zonas con residuos y basurales.

La herramienta busca aportar información para que los municipios puedan planificar acciones de gestión ambiental y seguimiento de los espacios afectados.

5. Innovación para la Ciencia y el Conocimiento

El ganador de esta categoría fue IA-UNNE, un ecosistema de automatización con inteligencia artificial desarrollado por la Universidad Nacional del Nordeste, con sede en Corrientes.

La iniciativa integra procesos académicos, administrativos y de auditoría universitaria, con soluciones adaptadas a las necesidades de las distintas áreas de la institución.

También recibieron menciones Principio de Naturalidad (PN), una propuesta analítica destinada a comparar esquemas de razonamiento, y NaVi-Q / NaviTools, una herramienta tecnológica orientada a evaluar gráficos y generar visualizaciones de datos más claras y accesibles.

Cómo se evaluaron los proyectos de inteligencia artificial

Los Premios INARIA fueron creados para reconocer iniciativas que utilicen inteligencia artificial con aplicaciones concretas en la sociedad. La segunda edición estuvo abierta a emprendedores, startups, pequeñas y medianas empresas, grandes compañías, universidades, centros de investigación, organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil.

De acuerdo con los criterios establecidos por el instituto, cada postulación fue analizada por un Banco de Evaluadores especializados a partir de tres dimensiones:

- Respuesta a necesidades reales: la capacidad del proyecto para abordar un problema concreto mediante inteligencia artificial.

- Uso responsable de la tecnología: la incorporación de criterios éticos, transparencia, explicabilidad, seguridad y protección de derechos.

- Impacto verificable: los resultados que la iniciativa genera en su comunidad, en las instituciones o en el ambiente.

La convocatoria contempló proyectos que ya estuvieran implementados o en etapa de validación, con el propósito de reconocer desarrollos que hubieran avanzado más allá de la formulación de una idea.

Qué son los Premios INARIA y cuál es su objetivo

El Instituto Argentino de Inteligencia Artificial es una institución dedicada al estudio, la divulgación y la promoción del desarrollo ético y responsable de esta tecnología en la Argentina. Su trabajo apunta a generar espacios de articulación entre el sector público, el privado, las universidades y las organizaciones de la sociedad civil.

La primera etapa de la segunda edición había sido anunciada como una convocatoria federal bajo el lema "Innovación para la Humanidad". En ese momento, el instituto invitó a participar a equipos y organizaciones que desarrollaran soluciones con inteligencia artificial en cinco áreas: Personas, Prosperidad, Instituciones, Planeta y Ciencia y Conocimiento.

El objetivo era identificar herramientas que utilizaran esta tecnología para mejorar la calidad de vida, facilitar el acceso a servicios, optimizar procesos productivos y administrativos y contribuir a resolver problemas ambientales.

Con más de 250 postulaciones, la edición 2026 cerró con cinco proyectos ganadores y distintas menciones de honor. Las iniciativas reconocidas abarcan aplicaciones que van desde la inclusión cognitiva y la organización del trabajo hasta la gestión de residuos, la actividad pesquera y la administración de servicios públicos.