Starlink deja atrás su papel de aliado complementario para convertirse en un operador móvil independiente. El magnate sudafricano-estadounidense Elon Musk resolvió competir de frente contra las gigantes de las telecomunicaciones porque descubrió que depender de redes ajenas le fija un techo comercial a su negocio.

La corporación del también dueño de Tesla y X ya no busca limitarse a vender Internet satelital fijo para hogares ni a prestar cobertura de auxilio para terceros. La meta inmediata consiste en capturar de forma directa el tráfico global de voz, datos móviles y comunicaciones conectadas a través de una red híbrida que unifica el espacio con la tierra.

Para convertir esa ambición en un servicio operativo y ganarles la pulseada a las empresas tradicionales, la compañía puso en marcha una ofensiva a tres bandas. Primero, desembolsó sumas multimillonarias en la compra de espectro radioeléctrico propio para liberarse de las licencias de las telefónicas.

Segundo, obtuvo la autorización para fabricar y poner en órbita una red de 15.000 satélites diseñados para dialogar con teléfonos inteligentes convencionales. Tercero, cerró una alianza industrial de gran envergadura para sembrar decenas de miles de radio bases 5G terrestres que absorban el tráfico urbano pesado.

¿Por qué Elon Musk decidió competir de frente contra las telefónicas tradicionales?

Elon Musk resolvió dar esta pelea porque revender capacidad a terceros le pone un freno a su crecimiento. En el inicio del proyecto Direct to Cell, la promesa parecía sencilla. El sistema funcionaba como auxilio para llevar mensajes de texto a zonas rurales sin señal, junto a operadores como T-Mobile en Estados Unidos o Entel en Chile. iProfesional detalló sobre esa primera etapa comercial y sus alcances técnicos en terminales móviles.

Ese esquema colaborativo duró poco tiempo. El magnate resolvió que su empresa no va a ser una simple proveedora auxiliar para otros. El objetivo de fondo apunta a crear un operador móvil global independiente. La compañía busca comercializar planes de voz y datos directos al usuario final, sin intermediarios que cobren peaje ni fijen condiciones sobre el servicio.

Para lograr esa meta, SpaceX necesita sacudirse la dependencia del espectro ajeno. Si una empresa depende de las frecuencias de sus socios, queda atada de pies y manos. Por esa razón, Musk activó un plan con tres piezas clave: licencias de radiofrecuencia propias, miles de satélites en el espacio y una infraestructura física de antenas en tierra. Un análisis en formato corto sobre cómo este servicio celular satelital se diferencia de la banda ancha tradicional puede verse en el siguiente video:

¿Cómo funciona la tecnología que conecta tu celular común directo al espacio?

Tu teléfono se conecta a los satélites sin antenas especiales ni aplicaciones adicionales. Si salís a la ruta y perdés la señal de las torres urbanas, el dispositivo detecta la señal orbital como si fuera una antena celular más en el cielo. Todo ocurre de forma transparente para vos, bajo una lógica de itinerancia automática entre el suelo y el espacio.

Detrás de esa aparente simplicidad existe un desafío físico enorme. Los satélites de Starlink vuelan en órbita terrestre muy baja, a unos 350 kilómetros de altura, a 7,7 kilómetros por segundo. A esa velocidad, el artefacto cruza tu horizonte en pocos minutos. Los ingenieros desarrollaron paneles con miles de haces orientables que compensan el desplazamiento veloz de la señal. Un resumen audiovisual que explica cómo el satélite emula ser una antena barrial está disponible en el siguiente video:

Sin embargo, un satélite en el cielo no resuelve la vida digital de una ciudad. Las ondas espaciales sufren para atravesar techos de hormigón o paredes gruesas, y la capacidad por celda resulta acotada. Por eso la empresa concibió una red híbrida, donde el espacio cubre el campo y las antenas terrestres absorben el tráfico denso de las ciudades. En noviembre de 2024, SpaceX publicó en su informe oficial de progreso los avances de potencia y capacidad de su red satelital.

¿Cuánto dinero puso SpaceX sobre la mesa para comprar espectro radioeléctrico?

SpaceX comprometió más de 28.000 millones de dólares para asegurarse frecuencias exclusivas en el mercado secundario. Esa cifra demuestra que la empresa no juega a medias tintas. Conseguir espectro propio es la única vía legal y técnica para emitir señales directas a los dispositivos sin pedir permiso a los operadores tradicionales.

En mayo de 2026, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) formalizó mediante la orden DA-26-471A1 la autorización para que SpaceX adquiera licencias de espectro AWS-4 a EchoStar por un monto de hasta 20.000 millones de dólares.

A esa jugada se sumó otra solicitud ante el regulador estadounidense. En junio de 2026, SpaceX presentó una oferta por 8.000 millones de dólares para adquirir 546 licencias en la banda de 800 MHz pertenecientes a Grain Management, según reportó el portal financiero BigGo News.

En julio de 2026, la FCC aprobó mediante la resolución DA-26-1129 la transferencia a SpaceX de tres licencias en el rango AWS-3 de Tristar License Group en 62 condados norteamericanos. Con estas compras sucesivas, la empresa reunió un arsenal de radiofrecuencias que cualquier operador histórico tardó décadas en acumular mediante licitaciones públicas.

¿Qué autorizó la FCC y cómo será la nueva constelación orbital?

La FCC autorizó a SpaceX a fabricar y poner en órbita 15.000 satélites dedicados de forma exclusiva al servicio celular. Esta nueva flota espacial corresponde a los modelos V2 Mobile y V3, aparatos mucho más grandes y pesados que los satélites originales de banda ancha fija. En marzo de 2026, la publicación RV Mobile Internet detalló el alcance de la aprobación regulatoria para esta red espacial.

La empresa tiene la obligación de tener en órbita el 50 por ciento de la red para octubre de 2032, lo que equivale a 7.500 satélites operativos. En octubre de 2035, el despliegue orbital debe estar completado al 100 por ciento. Para cumplir con ese calendario, SpaceX depende de su mega cohete Starship, el único vehículo con capacidad para lanzar decenas de estos gigantes espaciales por viaje.

Los nuevos satélites prometen un salto en el rendimiento de los datos móviles. Mientras la tecnología actual sirve para mensajes de texto o llamadas de voz en áreas remotas, la flota V2 Mobile proyecta velocidades de hasta 150 Mbps por usuario. En mayo de 2026, la revista técnica PCMag analizó las metas de velocidad de 150 Mbps que SpaceX planea entregar a cada cliente celular.

¿Por qué las gigantes del sector denuncian peligro de interferencias en sus redes 5G?

Las operadoras tradicionales denuncian que las emisiones satelitales causan interferencias severas que pueden degradar las conexiones de sus clientes urbanos. Compañías como AT&T, Verizon y T-Mobile, agrupadas en la asociación de la industria inalámbrica CTIA, recurrieron a la FCC para frenar o condicionar los permisos concedidos a SpaceX.

La discordia creció cuando el regulador propuso habilitar 482 MHz de espectro terrestre para servicios espaciales directos al teléfono. El choque se concentra en las bandas de 2,5 GHz y 3,45 GHz, el corazón de las redes 5G en las grandes urbes. En julio de 2026, la revista Capacity Media analizó la disputa técnica y regulatoria por esos 482 MHz de espectro en discusión.

El reclamo técnico tiene fundamentos concretos. Las redes celulares terrestres usan esquemas de división de tiempo, mientras que los satélites operan con esquemas de división de frecuencia. Según los estudios de T-Mobile ante el regulador, la potencia de las señales espaciales genera un ruido de fondo que puede arruinar hasta el 96 por ciento de la cobertura de subida terrestre.

Ese fenómeno, bautizado como filtración de señal espacial, provocaría caídas de entre el 88 y el 99 por ciento en la velocidad con la que los usuarios envían datos desde sus teléfonos. La situación roza lo insólito: T-Mobile anunció con entusiasmo su sociedad comercial con Starlink en 2022, pero hoy encabeza las protestas regulatorias contra las frecuencias de su socio. Un análisis sobre la negativa de T-Mobile a ceder su red puede verse en el siguiente video:

¿Qué papel juega Qualcomm en el armado de las radio bases terrestres?

Qualcomm provee el cerebro tecnológico y los chips de telecomunicaciones para que SpaceX monte decenas de miles de radio bases 5G en tierra. En noviembre de 2026, ambas partes sellaron un acuerdo comercial plurianual para desplegar infraestructura bajo la arquitectura Open RAN, que permite construir redes celulares con componentes modulares y abiertos. En noviembre de 2026, el portal TeckNexus difundió los detalles del acuerdo industrial para montar la red celular terrestre.

Antenas de estación base celular de telefonía montadas en una torre de telecomunicaciones. - crédito Generado con IA

La compañía de Musk no quiere repetir el modelo de las telefónicas del siglo pasado, que compraban sistemas cerrados a proveedores tradicionales. SpaceX prefiere operar como una empresa de software y hardware avanzado. La alianza utiliza la plataforma Qualcomm Dragonwing, diseñada para procesar volúmenes inmensos de datos celulares con un consumo eléctrico eficiente por cada vatio.

Este despliegue en tierra incluye dos piezas clave. Por un lado están las unidades radioeléctricas QRU100, equipadas con tecnología Massive MIMO de 64 canales de transmisión y 64 de recepción para multiplicar el rendimiento en zonas urbanas concurridas. Por el otro funcionan las unidades distribuidas QDU100, encargadas de procesar la capa física del estándar 5G a costos operativos reducidos.

Con este soporte en tierra firme, el rompecabezas queda completo. Cuando estás en el centro de una ciudad, tu teléfono se conecta a una celda terrestre con tecnología de Qualcomm. Si te subís a un vehículo o viajás a un rincón despoblado, el aparato salta de forma automática a los satélites V2 Mobile en órbita. En noviembre de 2026, la revista PCMag detalló cómo los chips Dragonwing impulsarán las radio bases de Starlink Mobile.

¿Tiene sentido económico una inversión semejante si hoy la demanda es tan baja?

La inversión tiene sentido comercial únicamente si se mira la demanda de datos que van a exigir la inteligencia artificial y los vehículos autónomos en los próximos diez años. Si se analiza el consumo de los usuarios comunes en este momento, los números iniciales asustan a Wall Street. El gasto acumulado del proyecto superará los 100.000 millones de dólares. En abril de 2026, la consultora Ookla publicó un estudio sobre el mercado directo al dispositivo donde evaluó el tráfico satelital real.

Ese monto colosal se reparte en tres frentes: más de 28.000 millones en licencias de radiofrecuencia, más de 40.000 millones en la fabricación y lanzamiento de los 15.000 satélites con Starship, y unos 35.000 millones en alquiler de torres, fibra óptica y equipamiento terrestre. Frente a semejante gasto de capital, los ingresos directos que genera hoy la mensajería satelital son mínimos.

Los estudios de tráfico de la industria indican que los mensajes vía satélite representan apenas el 0,0002 por ciento del uso global de las redes móviles. Nadie recupera 100.000 millones de dólares con el cobro de un abono extra por mandar un SMS cuando el auto queda varado en la nieve. Aunque Starlink cuenta con diez millones de clientes de internet fijo, ese ingreso no alcanza para pagar una red móvil completa.

La apuesta real de Musk apunta al tráfico de las máquinas. Millones de robots, sensores industriales, drones de reparto y automóviles que se conducen solos van a necesitar enviar y recibir paquetes de datos de manera constante, sin perder conexión jamás. Un automóvil autónomo de Tesla o un modelo de inteligencia artificial no pueden permitirse un bache de señal en una ruta solitaria.