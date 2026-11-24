La distancia es abismal: en Estados Unidos el 30% de los procedimientos quirúrgicos se realiza con asistencia de robots, mientras que en América latina esa cifra apenas araña el 3%, según un informe privado presentado en una conferencia médica regional.

Cuando se observa el mapa sanitario regional, se descubre que la brecha con el mundo desarrollado es técnica y además de escala y presupuesto. El acceso a consolas avanzadas continúa reservado a pocos centros urbanos.

En el mercado estadounidense, la difusión de estas herramientas lleva dos décadas de ventaja y consolidó una adopción masiva. La incidencia de intervenciones de fusión espinal asistidas por robot en los Estados Unidos creció del 0,36% en 2016 al 2,90% en 2022. En América latina, en cambio, la incorporación de estos equipos todavía transita una etapa incipiente que busca justificar su costo por caso.

Los datos provienen de una investigación de Vizient Strategy Intelligence presentada el 18 de noviembre de 2026 por Katherine Zentner, asociada principal de esa consultora, durante la Latam Neuroscience 360 Summit, organizada por la empresa Medtronic en la ciudad de Panamá, y en la que participó iProfesional.

Los grandes centros de salud del subcontinente cuentan con cirujanos de excelencia internacional, pero la cantidad de consolas robóticas es diminuta frente a la población. Esta asimetría también se refleja en el volumen del negocio de tecnología médica global. El mercado global de robótica quirúrgica alcanzará 45.600 millones de dólares en 2033 tras registrar 17.200 millones en 2026, según el reporte sectorial de Grand View Research de 2026. La mayor porción de ese flujo financiero continuará anclada en hospitales del norte, mientras nuestra región pelea por recursos escasos.

La reciente presentación en la Argentina de plataformas como Hugo RAS de Medtronic, con cerca de 50.000 procedimientos globales en 35 países, busca abaratar costos por medio de mayor competencia. Podés ver una demostración de cómo opera esta plataforma en el siguiente video:

Sin embargo, la brecha estructural con el norte permanece firme por la falta de cobertura médica. Sobre el avance de los dispositivos inteligentes en la salud cotidiana, iProfesional analizó estos nuevos paradigmas.

¿Qué desafíos económicos y estructurales enfrenta la tecnología médica en la región?

El mayor obstáculo radica en los presupuestos sanitarios recortados y en la mirada cortoplacista de las entidades aseguradoras. Con esa limitación monetaria, los hospitales públicos deben priorizar insumos básicos antes de comprar brazos mecánicos millonarios.

A esta barrera presupuestaria se suma una desigualdad territorial que fragmenta la atención especializada. Giselle Tutor Oportus, directora senior de acceso a mercados, asuntos públicos y economía de la salud de Medtronic para América latina, señaló que los servicios de alta complejidad se concentran en las capitales, lo que condena a quienes viven en localidades alejadas a un desierto asistencial.

Existe además un escollo en el modelo de costos que aplican las aseguradoras de salud en América Latina. Al respecto, el neurocirujano Néstor Taboada, jefe de cirugía de columna en la Clínica Portoazul de la ciudad colombiana de Barranquilla e integrante de AOSpine, remarcó que los financiadores solo miran el gasto directo. Para Taboada, el problema reside en desestimar los costos indirectos, que representan el 70% del gasto total de una afección.

Zentner advirtió sobre la tensión financiera en los sistemas de salud. Durante sus ponencias en la reunión en Panamá, analizó los umbrales de disposición a pagar (WTP) por años de vida ajustados por calidad (QALY), donde los Estados Unidos maneja rangos de 50.000 a 150.000 dólares, mientras que la Argentina oscila entre 14.350 y 43.050 dólares.

También alertó que los administradores hospitalarios enfrentan una presión severa por las coberturas y que muchas entidades reducen tarifas al derivar cirugías a centros ambulatorios. La especialista explicó que las instituciones necesitan optimizar sus vías de atención para asegurar la viabilidad económica de las tecnologías avanzadas. Sin modelos de pago acordes, los nuevos equipos encuentran trabas administrativas insalvables para su inserción diaria.

Otro factor decisivo es el déficit en educación médica continua para los planteles de quirófano. No alcanza con adquirir una consola robótica si el centro médico no entrena a enfermeros, técnicos e instrumentadores de forma integral. Si la institución capacita únicamente al cirujano y ese profesional luego emigra, el programa de alta complejidad queda trunco y la inversión se pierde por completo. iProfesional informó cómo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial redefinen las prácticas en los centros médicos.

¿Cómo incorporar tecnología avanzada sin descuidar el juicio clínico?

El eje central del debate consistió en cómo incorporar tecnología avanzada sin descuidar el juicio clínico ni caer en el marketing hospitalario. En el Hyatt Regency de Panamá, durante la NeuroScience 360 Summit celebrada el 17 y 18 de noviembre de 2026, unos 200 especialistas de toda la región discutieron la integración de datos, imágenes tridimensionales y robótica. El encuentro reunió a neurocirujanos, médicos administradores y ejecutivos de sistemas de salud.

En ese marco, el cirujano de columna Nelson Astur, del Hospital Israelita Albert Einstein de la ciudad brasileña de Sao Paulo, afirmó: "No vamos a operar más ni indicar más cirugías porque tenemos robot, navegación u otra tecnología". El especialista brasileño insistió en que los principios médicos continúan intactos desde tiempos remotos y que ningún equipo digital reemplaza la indicación clínica precisa.

Astur profundizó sobre la fascinación que generan las palabras de moda en los pacientes. "La idea es ser mínimamente invasivo y maximamente resolutivo", explicó el cirujano paulista, quien alertó que términos como láser o robótica despiertan expectativas desmedidas en la sociedad. Según su visión, los médicos tienen la responsabilidad de orientar a las familias para diferenciar las herramientas indispensables de las meras atracciones comerciales que encarecen la consulta.

En sintonía con esa postura, Taboada coincidió en que la falta de un robot no equivale a una mala praxis médica ni condena al paciente al fracaso. "No se debe decir que alguien tendrá un mal resultado porque será operado con auxilio de imágenes de rayos X y no con robot", afirmó el especialista colombiano. Taboada recordó que los métodos tradicionales continúan vigentes y brindan respuestas eficaces con costos contenidos.

Boris Baranov, referente de evidencia clínica de Medtronic, destacó el valor asistencial de los equipos tecnológicos en el quirófano, en especial la navegación tridimensional y las guías robóticas, que aportan seguridad en espacios anatómicos reducidos. Los especialistas coincidieron con Baranov en que el mayor beneficio técnico aparece en casos complejos, deformidades severas y reoperaciones con anatomía previa distorsionada.

¿Cómo mejoran la precisión quirúrgica las herramientas tecnológicas?

Sistemas como Mazor y Stealth Autoguide de Medtronic elevan la exactitud en la colocación de implantes a registros cercanos al 100 por ciento. En la cirugía convencional de columna, los profesionales alcanzan cerca de un 90% de colocación adecuada de tornillos con arcos de rayos X tradicionales. La colocación precisa de tornillos pediculares alcanza entre el 98,2% y el 99,7% mediante la combinación de Mazor, StealthStation y O-arm.

El sistema Mazor opera bajo tres pilares fundamentales: predictibilidad, precisión y visualización en tiempo real. Antes de realizar la incisión, el software permite una planificación minuciosa de cada ángulo sobre tomografías computadas previas. Ya en quirófano, el brazo mecánico se alinea de forma automática sobre la vértebra seleccionada, lo que evita desvíos que podrían lesionar la médula espinal o los vasos sanguíneos. Para observar cómo funciona esta tecnología de guía robótica en procedimientos de columna y qué riesgos disminuye, podés ver el siguiente video:

¿Cómo funciona el robot Mazor para cirugía de columna?

Astur remarcó la utilidad de estos aparatos: "Colocamos tornillos en los pacientes, manipulamos nervios y necesitamos tener seguridad de que no vamos a causar lesiones". En una intervención donde un milímetro separa la recuperación exitosa de una parálisis permanente, el guiado mecánico reduce al mínimo la incidencia del error humano. Esa certidumbre evita reintervenciones que disparan los costos y multiplican el sufrimiento.

En el campo de la neurocirugía craneal, la herramienta Stealth Autoguide asume un protagonismo similar. Se trata de una plataforma de guía robótica diseñada para ofrecer visualización continua, retroalimentación y movimiento asistido en procedimientos cerebrales. Este equipo asegura una alineación exacta con el plan quirúrgico para biopsias tumorales profundas, colocación de electrodos para estimulación cerebral profunda (DBS) o tratamiento de afecciones ventriculares complejas.

La integración entre el robot Stealth Autoguide, la estación de navegación StealthStation S8 y el motor quirúrgico Midas Rex garantiza un avance milimétrico sobre la pantalla. Es el equivalente a disponer de un navegador satelital de alta definición dentro de la cavidad craneal o la columna vertebral. El instrumental navegado se desplaza con un control visual riguroso que respeta áreas cerebrales vitales y preserva tejidos nobles. iProfesional informó acerca de la aplicación de navegadores y modelos tridimensionales en intervenciones quirúrgicas complejas.

¿De qué manera la inteligencia artificial y la robótica renuevan la neurocirugía?

La combinación de modelos computacionales avanzados y asistencia robótica traslada la medicina hacia una personalización sin precedentes. Hasta hace poco tiempo, el cirujano debía moldear de forma manual las barras de titanio que fijan la columna con base en su ojo clínico. Hoy, la inteligencia artificial procesa los estudios de diagnóstico y predice el balance sagital óptimo para que la persona recupere una postura natural sin dolor crónico.

Durante el encuentro de Panamá, Baranov detalló ante iProfesional cómo operan estas herramientas digitales predictivas que recopilan datos anatómicos de más de 22.000 pacientes de todo el mundo. La plataforma Aible procesa los datos del paciente (edad, peso, curvatura vertebral y patología) y busca casos análogos con óptimo resultado clínico. Con esa información, el sistema propone correcciones exactas y envía barras predobladas a medida del paciente antes de entrar al quirófano.

Esta convergencia digital también optimiza los tiempos de espera hospitalarios en áreas críticas como la neuromodulación. Zentner expuso que en Estados Unidos el trayecto promedio desde la derivación neurológica hasta el implante de neuroestimuladores suele demorar más de 18 meses por trabas burocráticas. Sin embargo, mediante la reorganización del proceso y la concentración de estudios diagnósticos, centros como la Universidad de Alabama bajaron ese lapso a seis meses.

En el manejo de patologías críticas como los ataques cerebrovasculares (ACV), la inteligencia artificial también acelera la toma de decisiones terapéuticas. Las plataformas informáticas analizan tomografías en pocos minutos para detectar oclusiones vasculares y definir si el paciente califica para una trombectomía mecánica con catéteres de última generación. En América latina, donde cada minuto define la sobrevida neuronal, el software inteligente marca la diferencia entre autonomía e invalidez.

No obstante, la incorporación de algoritmos e inteligencia artificial en la práctica médica diaria también abre interrogantes éticos y regulatorios. iProfesional analizó las alertas y precauciones en el uso de estas herramientas informáticas en la salud.

A su vez, como subrayó Astur, el verdadero reto técnico pendiente para los próximos años radica en la interoperabilidad entre fabricantes. El cirujano advirtió que muchas veces los hospitales compran un navegador de una marca, un robot de otra y tornillos de un tercer proveedor que no dialogan entre sí. "El ideal sería poder utilizar la navegación cuando precisamos, independientemente del sistema o del fabricante", remarcó Astur sobre esta demanda profesional.

¿Cuál es la vía para que los hospitales de América latina adopten estas herramientas?

La salida para achicar la brecha no pasa por intentar instalar un robot en cada clínica barrial, sino por organizar redes y centros de referencia. Taboada remarcó que la prioridad sanitaria regional debe enfocarse en crear polos especializados que concentren los casos de alta complejidad para volver eficiente el equipamiento. Taboada citó el caso de España, donde ciertos centros adquirieron navegadores costosos pero realizan solo tres cirugías mensuales, una subutilización insostenible.

Si se concentran las patologías complejas en centros nodales de excelencia, se justifica la amortización del equipo y se asegura que el personal quirúrgico mantenga un entrenamiento constante. Además, esta concentración permite implementar esquemas contractuales flexibles, como el comodato o el arrendamiento tecnológico, donde la clínica no desembolsa millones de dólares de entrada sino que abona por el consumo de implantes e instrumentos.

La articulación entre los ministerios de salud, las obras sociales, las empresas de tecnología médica y las prepagas resulta indispensable para validar la evidencia clínica local. Si se demuestra que operar con asistencia robótica y navegación reduce las reoperaciones, baja las infecciones hospitalarias y acorta las licencias laborales, el sistema sanitario ahorra recursos valiosos.