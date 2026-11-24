Un informe revela que la región cuenta con planes pero enfrenta dificultades en capital humano, adopción efectiva e interoperabilidad de datos.

Para pasar de los ensayos aislados a servicios masivos y estables, los gobiernos de América latina deben adoptar la inteligencia artificial agéntica, modernizar sus compras públicas e integrar sus bases de datos bajo una supervisión humana estricta. Esa es la fórmula concreta que permite transformar trámites burocráticos lentos en soluciones digitales disponibles las 24 horas del día. Si se quiere que la tecnología funcione de verdad en el Estado, la clave radica en abandonar la experimentación dispersa y concentrar los recursos en resolver gestiones cotidianas de alto impacto social.

La empresa tecnológica Salesforce presentó en Buenos Aires el estudio titulado "Hacia un Estado más eficiente y moderno al servicio de cada ciudadano", elaborado por Access Partnership. El trabajo describe con precisión la encrucijada actual. La región dispone de documentos teóricos y marcos normativos de avanzada, pero carece de la musculatura institucional necesaria para desplegar servicios masivos y estables en el tiempo.

Para dar ese salto indispensable, los expertos señalan que el sector público debe incorporar la inteligencia artificial agéntica. A diferencia de los chatbots tradicionales que solo responden preguntas predeterminadas, los agentes digitales actúan de manera autónoma dentro de límites establecidos por las leyes y los reglamentos. Esa capacidad técnica permite resolver trámites complejos de punta a punta sin obligar a la gente a peregrinar por dependencias públicas.

El paso de los ensayos experimentales a los servicios de gran escala exige un cambio de enfoque. Si una repartición estatal busca resultados tangibles, debe seleccionar casos de uso concretos donde la mejora sea visible de inmediato. Hablamos de licencias de conducir, asignación de subsidios, gestión de expedientes y simplificación de cargas impositivas. Cuando la tecnología resuelve un problema real, la sociedad convalida el gasto y abraza la modernización.

Durante el lanzamiento regional del informe, realizado en el Centro Cultural de la Ciencia, en el que participó iProfesional, Alejandro Anderlic, director de Asuntos Gubernamentales y Externos de Salesforce, para América latina, afirmó que el subcontinente "tiene la ambición y las estrategias. Lo que necesita ahora es pasar a la acción".

"El modelo de empresa agéntica no es exclusivo del sector privado: cuando los gobiernos combinan agentes de IA, datos confiables y supervisión humana, pueden convertir horas de espera en minutos de atención, disponible las 24 horas, los siete días de la semana, y liberar a los funcionarios para que se concentren en los casos que requieren criterio humano", dijo Anderlic.

"De este modo, los organismos del Estado podrán aprovechar la tecnología para potenciar el valor público: construir un Estado más eficiente, confiable y centrado en la ciudadanía, con mayor transparencia, menores costos y recursos optimizados", concluyó.

¿Cuáles son las brechas que frenan a la Argentina, Brasil y México?

Las principales economías de América latina presentan un rezago estructural frente a las potencias mundiales en materia de preparación tecnológica. En la medición de noviembre de 2025 del Índice Global de Preparación para la IA elaborado por Salesforce y Access Partnership, la Argentina obtuvo 14,1 puntos sobre 50 posibles, ubicándose por debajo de la media mundial de 22,1 unidades.

Brasil marcha al frente de la región con 18 puntos, una cifra que lo sitúa en el puesto 13 sobre un conjunto de 16 países evaluados. México aparece más atrás con 15,3 puntos y la Argentina ocupa el último escalón del bloque evaluado. Si bien los tres países redactaron guías institucionales de valor, tropiezan cuando deben invertir fondos, retener especialistas y masificar el uso de herramientas inteligentes.

El rubro de difusión y adopción muestra un déficit notable. Esta variable mide si los Estados incluyen la tecnología agéntica entre sus prioridades de modernización digital. Mientras la media internacional alcanza 5,8 unidades sobre 10, Brasil obtiene 5,0 puntos, México llega a 3,3 y la Argentina apenas araña 2,8 puntos. El retraso argentino refleja la falta de continuidad en las compras tecnológicas estatales.

El déficit de capital humano calificado constituye otro nudo gordiano para las administraciones públicas. En este aspecto, el promedio internacional se ubica en 4,5 puntos sobre 10. Brasil registra 3,5 puntos, México cosecha 3,3 y la Argentina apenas suma 2,9 unidades. El Estado pierde a sus mejores cuadros técnicos a manos del sector privado o de empleadores del exterior que pagan salarios dolarizados.

Sin embargo, el informe de Access Partnership no describe un panorama desahuciado sino un espacio repleto de oportunidades. Aquellos países que tomen la delantera y abandonen las pruebas piloto fragmentadas para estructurar sistemas sólidos van a capturar ventajas institucionales, económicas y comunitarias inmediatas. La clave radica en construir capacidades propias sin perder tiempo en debates inconducentes.

Alejandro Anderlic expone en el C3 frente a funcionarios y especialistas - crédito iProfesional

¿Qué propone la agenda agéntica para modernizar la administración pública?

El informe de Salesforce postula una hoja de ruta con cinco prioridades concretas para que los organismos estatales alcancen una madurez operativa real. En primer lugar, los gobiernos deben priorizar casos de uso con impacto directo sobre la vida diaria del ciudadano. Resulta estéril ensayar algoritmos en áreas burocráticas oscuras cuando las personas sufren demoras interminables en hospitales, juzgados y oficinas de asistencia social.

La segunda prioridad reside en la modernización profunda de los regímenes de contratación pública. Los marcos normativos actuales en América latina son lentos, rígidos y pensados para comprar bienes físicos como escritorios o vehículos. La adquisición de software inteligente exige pautas de neutralidad tecnológica, evaluación por desempeño y esquemas modulares que admitan pruebas de concepto, cajas de arena ("sandboxes") regulatorios y escalamientos paulatinos.

El tercer pilar consiste en consolidar una gobernanza ética que administre los riesgos inherentes al procesamiento algorítmico. Los sistemas públicos no pueden ser cajas negras herméticas. Cada decisión que tome un agente de software debe ser trazable, auditable y susceptible de apelación ante una autoridad de carne y hueso. La supervisión humana no es un adorno: representa la garantía constitucional del ciudadano.

El cuarto mandato apunta a la preparación e integración de bases de datos públicas. La interoperabilidad técnica es el verdadero corazón de la tecnología agéntica. Si los registros de las distintas agencias estatales no conversan entre sí, los agentes terminan reducidos a simples ventanas de chat decorativas que derivan llamadas telefónicas. Para que un agente resuelva un trámite de punta a punta, necesita consultar y actualizar información en tiempo real entre múltiples dependencias.

La quinta directiva exige cerrar la brecha de talento dentro del aparato estatal. Ningún plan avanza sin funcionarios capacitados para liderar proyectos tecnológicos. En el panel de presentación del estudio, Gerardo Machado, subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Nación, reconoció la dimensión del momento:

"Estamos viviendo una era que impacta de manera exponencial y nos da una capacidad que nunca antes tuvimos. El desafío es grande: tenemos que estar a la altura, aprovechar la tecnología y democratizarla para que todos tengamos la misma capacidad de desarrollo".

Emanuel Gainza, secretario de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación de Entre Ríos, señaló que "la innovación y la incorporación de IA no puede ser más una opción, tiene que pasar a ser una obligación". Gainza remarcó que su provincia ya impulsa programas de formación orientados a docentes y estudiantes para nivelar el terreno social.

Delfina Irazusta, directora ejecutiva global de Red de Innovación Local (RIL), advirtió que "la inteligencia artificial no es un tema técnico, es un tema político estratégico". Irazusta destacó la labor de la Coalición de Intendentes por la Inteligencia Artificial, integrada por 22 municipios argentinos que coordinan experiencias para resolver demandas de proximidad. La Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) elaboró guías de prompting y de creación de agentes para ordenar el trabajo de las dependencias públicas.

¿De qué manera la confianza acelera la adopción tecnológica en el Estado?

La creencia de que las salvaguardas de seguridad y privacidad demoran la innovación representa un error conceptual grave. El estudio de Salesforce demuestra exactamente lo contrario: la confianza es el motor que otorga velocidad al despliegue estatal. Cuando un gobierno implementa medidas rigurosas de protección de datos, la sociedad adopta los nuevos canales digitales con entusiasmo y sin temor a fraudes o filtraciones.

Al respecto, Anderlic advirtió que "la confianza no es un requisito que ralentiza los procesos: es lo que permite avanzar más rápido. En Salesforce, creemos que el camino hacia un Estado más eficiente pasa por agentes construidos sobre una base de datos integrados, transparencia y rendición de cuentas, para que cada ciudadano pueda ver y sentir la diferencia."

Si un ciudadano sospecha que el Estado vulnera sus datos personales o que un algoritmo toma decisiones discrecionales sin supervisión, la reacción inmediata es el rechazo o el litigio judicial. Por eso, la transparencia informativa y la rendición de cuentas son las únicas herramientas capaces de legitimar el salto tecnológico. Las auditorías externas y los límites éticos no actúan como frenos de mano: son los guardarraíles que permiten acelerar sobre el asfalto sin desbarrancar.

La protección ciudadana demanda protocolos específicos contra sesgos algorítmicos. En las áreas de asignación de planes sociales o de salud pública, un error automatizado puede dejar a una familia vulnerable en el desamparo total. Por este motivo, el modelo propuesto preserva el criterio del empleado público en los tramos críticos y delega en las máquinas únicamente las tareas repetitivas y estandarizadas.

¿Qué proyectos demuestran que la región no arranca desde cero?

América Latina no parte de una hoja en blanco en esta carrera tecnológica. En la Argentina existe una experiencia previa sumamente valiosa que merece atención. Un relevamiento realizado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) identificó 29 iniciativas públicas de inteligencia artificial en 12 jurisdicciones del país, de las cuales 23 ya se encuentran en plena operación.

Entre esos desarrollos nacionales sobresalen plataformas consolidadas como Mi Argentina y el asistente virtual TINA, además del sistema MIA. En el ámbito de las provincias y municipios, la Argentina exhibe casos pioneros que captaron el interés internacional. Boti en la Ciudad de Buenos Aires, el Agente CiDi en Córdoba, Jujo y el sistema Concilia prueban que las administraciones locales poseen capacidad de desarrollo cuando existe decisión institucional.

El resto de los países sudamericanos también aporta piezas fundamentales al tablero continental. Chile exhibe avances notorios gracias a la modernización de su régimen de compras públicas a través de la Ley 21.634 y al desarrollo del proyecto Latam-GPT. Colombia aprobó el documento Conpes 4144 que fija políticas integrales de formación e inversión en tecnologías avanzadas.

Perú puso en marcha sandboxes regulatorios que permiten a las empresas tecnológicas y a los organismos públicos ensayar soluciones en entornos seguros y controlados. Brasil brinda un ejemplo superlativo de integración a gran escala con su plataforma Chat GOV.BR y la Red Nacional de Datos en Salud (RNDS), un modelo de interoperabilidad sanitaria que resuelve trámites federales en cuestión de segundos.

Al analizar este mosaico regional, Anderlic destacó la complementariedad de las fortalezas locales: "Ningún país de la región tiene todas las piezas, pero, en conjunto, ya las tienen todas. Este estudio ofrece una hoja de ruta para que cada gobierno complete su propio rompecabezas, aprendiendo de lo que sus vecinos ya han demostrado que funciona".