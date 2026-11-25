Para venderle a un consumidor argentino que hoy consulta directo a un asistente digital, tu marca debe figurar en la contestación única que elabora el modelo. La compra ya no empieza en los diez enlaces de un buscador, sino en una recomendación sintética. Las disciplinas de AEO (optimización para motores de respuesta) y GEO (optimización para motores generativos) definen esa presencia: si los algoritmos no encuentran datos estructurados y evidencia confiable sobre tu negocio, tu propuesta queda excluida de la decisión final.

El hábito del usuario local confirma este giro comercial. Según datos de Comscore a junio de 2026 analizados por iProfesional en su cobertura sobre la adopción de inteligencia artificial en la Argentina, el 37% de los usuarios de internet en computadoras ya recurre a asistentes de inteligencia artificial, tras registrar un salto del 50% en apenas seis meses.

Gabriela Marco, fundadora y directora general ejecutiva de la consultora Exista.io, afirmó ante iProfesional que "la vidriera pasó de ser una lista de diez links a una sola respuesta. Si tu marca no está en esa respuesta, para ese cliente no existís."

El comprador delega la selección inicial y llega a la web del vendedor con la mitad del camino resuelto. La meta comercial ya no consiste en escalar posiciones en una lista de resultados, sino en lograr que el modelo mencione tu producto y transmita virtudes precisas sobre tu oferta.

El lenguaje con el que habla el cliente define qué proveedores recomienda el sistema. De acuerdo con el estudio de variación dialectal de Exista.io a noviembre de 2026, que analizó 50 consultas en Claude, las preguntas redactadas en español argentino generan un 34% más de menciones a empresas con presencia local que las mismas dudas planteadas en español neutro, donde el 69% de las firmas sugeridas fueron multinacionales foráneas.

El voseo rioplatense ofrece ventajas competitivas muy concretas. Las consultas que incorporan modismos y términos locales reciben respuestas un 18% más extensas, detalladas y directas. Giros específicos de nuestro mercado como "liquidación de sueldos" o "blanqueo" activan referencias a normativas nacionales que el español corporativo neutro ignora en el 88% de los casos. Si tu sitio web utiliza un tono neutro artificial, el algoritmo te asociará con proveedores internacionales y marginará tu negocio frente a compradores argentinos.

¿Qué dilema enfrentan los directores de marketing ante canales que escapan a su control?

Los directores de marketing perdieron el dominio sobre la forma exacta en que su catálogo se exhibe ante la audiencia. En el esquema previo de los buscadores, podías definir el anuncio publicitario, el titular de la página y la descripción comercial. En los asistentes generativos, el sistema redacta su propio veredicto a partir de fuentes dispersas: artículos periodísticos, reseñas, portales de comparación de precios y comentarios de tus propios competidores.

Marco describió este problema que inquieta a los ejecutivos de la región: "El CMO perdió el control de la frase con la que se presenta su producto. Lo que sí puede controlar es la calidad de la evidencia que la IA usa para armarla."

Mucha de la información que los algoritmos recopilan en la red contiene fallas severas. Una investigación de Exista.io sobre 30 compañías destacadas de América latina comprobó que uno de cada cinco datos provistos por los asistentes era incorrecto o inexistente.

La dependencia respecto de fuentes ajenas a la marca es abrumadora. Según el informe de visibilidad generativa en streaming elaborado por Exista.io en 2026, el 91,5% de las citas empleadas por los asistentes corresponde a terceros ajenos a las plataformas oficiales, donde la prensa porteña concentró el 26,6% y los agregadores el 15,5%, dejando a los portales oficiales con apenas un 8,5% de participación.

Una dinámica idéntica ocurre en el mercado de telecomunicaciones. Según el relevamiento sectorial de Exista.io sobre telecomunicaciones, el 85,5% de las fuentes consultadas por los motores en Chile pertenece a intermediarios y los comparadores a comisión reunieron el 24% de las citas, una pérdida de control corporativo ligada a los debates sobre crecimiento y eficiencia operativa con IA.

Frente a esta pérdida de control directo, Marco aconsejó tres medidas urgentes para los responsables de marketing:

La primera es medir : la mayoría de los ejecutivos ignora qué dicen hoy los motores sobre sus marcas.

: la mayoría de los ejecutivos ignora qué dicen hoy los motores sobre sus marcas. La segunda es cuidar la reputación fuera del sitio propio , ya que las reseñas y los medios externos tienen un peso equivalente al mensaje corporativo.

, ya que las reseñas y los medios externos tienen un peso equivalente al mensaje corporativo. La tercera consiste en coordinar las áreas de comunicación, producto y tecnología para publicar datos uniformes en cada rincón digital.

¿Cuáles son los riesgos reales para los comercios con catálogos y precios dinámicos?

El peligro más severo para los comercios con precios en constante cambio es que la inteligencia artificial conteste con cotizaciones desactualizadas o promociones que ya no existen. En una plaza como la argentina, donde las cuotas, los reintegros bancarios y el stock rotan cada semana, la falta de sincronización provoca daños comerciales inmediatos.

Marco advirtió que "en un mercado donde los precios cambian cada semana, el riesgo no es que la IA no te nombre: es que te nombre con datos viejos." Durante las mediciones de Exista.io en el CyberMonday de noviembre de 2026, solo 16 de 38 precios sugeridos por los modelos como mejor opción coincidieron con la tarifa real en góndola digital.

La falla ocurre porque los modelos no inspeccionan cada rincón de la web en tiempo real. Gran parte de sus respuestas proviene de su memoria interna de entrenamiento. En las pruebas sobre streaming local, Gemini contestó el 46% de las preguntas de memoria, sin realizar búsquedas activas, mientras que Claude lo hizo en el 27% de las ocasiones. Cuando un motor apela a su archivo interno, ningún cambio en tu sitio web corrige el error hasta que la empresa proveedora reentrena su algoritmo.

Para el comercio, este desfasaje deriva en ventas perdidas y usuarios frustrados. Los clientes llegan al portal con expectativas que el negocio ya no puede satisfacer, en busca de promociones vencidas o productos agotados. Ante la falta de datos certeros, el asistente descarta a la tienda directa y recomienda portales de comercio electrónico masivo que sí estructuran sus datos de forma prolija.

A esto se agregan los errores por confusión entre productos con nombres idénticos o parecidos. En el estudio de streaming, las herramientas acertaron en 110 de 112 consultas de catálogo, pero fallaron en dos casos al confundir una película argentina con una producción foránea homónima. Esas equivocaciones no constituyen alucinaciones azarosas: son fallas en la identificación de entidades que exigen una solución técnica en la estructura de tu propio sitio.

¿Qué vulnerabilidad tiene el comercio electrónico frente a sitios no oficiales y piratas?

La falta de información estructurada y de validaciones digitales deja a los negocios locales expuestos al desvío de compradores hacia canales apócrifos o páginas piratas. Si una marca no define con exactitud sus coordenadas oficiales, los motores recurren a intermediarios informales para contestar las dudas del público.

Marco advirtió que "si tu marca no le deja claro a la IA cuál es tu sitio oficial, alguien más va a ocupar ese lugar. Y no siempre con buenas intenciones." Un informe global de la compañía de seguridad informática Netcraft respalda esta advertencia: ante 50 marcas populares, el 34% de los dominios web recomendados por modelos de la familia GPT-4.1 no pertenecía a la empresa titular.

El problema empeora ante la salida al mercado de productos nuevos. En la investigación sobre consumo audiovisual argentino, frente a un estreno con solo cuatro días de antigüedad, el corpus legítimo no llegó a tiempo a los motores y Perplexity citó un portal pirata entre sus fuentes de referencia. La ausencia de un registro digital accesible para máquinas abre la puerta a intermediarios dudosos que capturan la atención del usuario.

El sector financiero regional arrastra descuidos similares. Según el estudio regional de Exista.io sobre Fintech, ninguna de las entidades analizadas en cinco países contaba con el archivo llms.txt implementado para orientar a los modelos sobre sus canales válidos.

Muchas organizaciones bloquean a los rastreadores de forma involuntaria por configuraciones automáticas de sus proveedores de infraestructura. La experiencia en telecomunicaciones en Chile ilustra contradicciones insólitas: Claro preparó un archivo llms.txt de 17 kilobytes con reglas para evitar alucinaciones, pero a la vez bloqueó a los seis principales bots de inteligencia artificial en su archivo robots.txt. Movistar aplicó un bloqueo activo con código de error 403 que impide el acceso a los rastreadores.

¿Qué deben hacer las pymes argentinas para figurar entre los proveedores recomendados?

Las pequeñas y medianas empresas nacionales deben comprender que la trayectoria comercial tradicional ya no alcanza para asegurar las ventas. Para que un asistente recomiende a un proveedor de servicios o a una fábrica de software, necesita encontrar datos concisos, uniformes y fáciles de validar en fuentes públicas.

Marco definió el nuevo estándar para el segmento corporativo: "La IA no recomienda a quien no puede ubicar. Para una pyme, ser buena ya no alcanza: tiene que ser fácil de encontrar, de entender y de verificar." Las auditorías de visibilidad realizadas por Exista.io sobre empresas argentinas durante 2026 arrojaron calificaciones muy bajas, ubicadas entre los 31 y los 43 puntos sobre un máximo de 100.

Un análisis sobre 12 bodegas vitivinícolas del país comprobó que solo seis aparecían en las recomendaciones de los asistentes. El factor decisivo no fue la antigüedad del establecimiento ni el volumen de sus ventas, sino la presencia de información detallada en fuentes abiertas como Wikipedia. La máquina no privilegia a la marca más famosa, sino a la que mejor responde a los requisitos puntuales del usuario, un paso que requiere seguir una hoja de ruta empresarial para IA.

Para revertir esta invisibilidad, una pyme debe mantener un discurso idéntico en su portal institucional, en sus perfiles de LinkedIn y en los registros empresariales. Resulta indispensable responder las dudas concretas del comprador: cuánto cuesta el servicio, para qué dimensión de compañía sirve el producto y qué integraciones tecnológicas admite.

Las empresas necesitan cultivar menciones en medios de comunicación y sitios de reseñas del sector. Los modelos de lenguaje otorgan mayor credibilidad a los testimonios de terceros que al discurso publicitario propio. Una pyme no precisa presupuestos millonarios para ganar presencia: solo debe convertirse en la contestación más sólida y nítida para un nicho específico del mercado.

¿Cuáles son los costos técnicos y operativos de adaptar un sitio para los bots de IA?

La adecuación tecnológica de un sitio web para habilitar la lectura de los rastreadores de inteligencia artificial representa un gasto menor y rápido de ejecutar. La inversión exigente se concentra en la tarea operativa diaria: redactar contenido de valor y sostener los catálogos al día.

Marco explicó que "la parte técnica es la más barata. Lo caro es tener algo claro y confiable para decir, y sostenerlo actualizado." La puesta a punto técnica insume apenas unos días de labor para un programador web. La tarea incluye liberar el acceso a los bots en el archivo robots.txt, incorporar datos estructurados en formato JSON-LD y garantizar que la información crítica no dependa de scripts pesados de JavaScript.

El caso del operador chileno Entel expone este contraste tecnológico. Su página de fibra óptica para el hogar presenta una estructura óptima para la inteligencia artificial, con datos de producto y preguntas frecuentes que entregan más de 8.200 caracteres legibles. En cambio, su página de planes móviles entrega apenas 14 caracteres a los motores, debido al uso de componentes en JavaScript sin procesamiento del lado del servidor.

Otro aspecto vital consiste en distinguir los diferentes rastreadores automáticos. Las empresas de inteligencia artificial emplean agentes distintos para recolectar material de entrenamiento y para buscar datos en tiempo real. Una empresa argentina puede impedir el uso de su contenido para el entrenamiento de futuros modelos y, en simultáneo, autorizar el bot de búsqueda rápida para figurar en las recomendaciones de compra. El error habitual radica en bloquear todas las conexiones por desconocimiento técnico.

El esfuerzo operativo continuo es el que demanda más recursos y constancia. Exige reescribir las páginas de venta para responder dudas prácticas, publicar listas de precios con fecha explícita de actualización y auditar mes a mes la presencia de la marca en las respuestas generativas. Se trata de una labor de comunicación constante más que de un proyecto informático cerrado.

¿Cómo conviene redistribuir el presupuesto publicitario hacia la visibilidad en IA?

La reasignación de fondos hacia la visibilidad en inteligencia artificial debe ejecutarse de forma prudente y progresiva, sin desarmar los canales tradicionales que todavía sostienen las ventas. El buscador clásico continúa como la fuente principal de visitas, pero la decisión de compra migra con rapidez hacia las respuestas sintéticas, en un escenario de crecimiento de la IA en América latina.

Marco aclaró que "no se trata de apagar Google: todavía trae la mayor parte del tráfico. Se trata de empezar a invertir donde se está formando la decisión de compra, antes de que lo haga la competencia." En mercados como Estados Unidos, los directores de marketing destinan cerca del 12% de su partida digital a estas tácticas, mientras que otros estudios ubican esa cifra en torno al 24% del presupuesto de búsqueda y contenido.

Para el escenario corporativo argentino, Marco sugirió una pauta de acción accesible. La recomendación consiste en derivar entre un 10% y un 15% del dinero asignado a posicionamiento en buscadores (SEO) y generación de contenidos hacia la optimización en motores de respuesta. Ese dinero debe salir del material de relleno que nadie lee, para concentrar el esfuerzo en fuentes con autoridad de dominio y menciones en medios especializados.

El paso previo a cualquier movimiento de partidas es la auditoría interna. Intentar una redistribución de fondos sin conocer de antemano el puntaje de visibilidad de la marca y la precisión de sus datos en los asistentes equivale a dar pasos a ciegas. La medición constante define la velocidad para acelerar la presencia en el nuevo canal comercial.