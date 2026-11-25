Cinco nuevas funciones de Google Photos para aprovechar en las Fiestas y vacaciones
De cara a la llegada de diciembre, las reuniones familiares de Navidad y Año Nuevo y el inicio de la temporada de vacaciones de verano, Google Photos presentó una batería de cinco actualizaciones diseñadas para simplificar la organización, edición y distribución de recuerdos digitales. A través de su blog oficial, la compañía tecnológica detalló cómo estas herramientas —potenciadas en gran medida por inteligencia artificial y funciones automatizadas— buscan que los usuarios pasen menos tiempo ordenando galerías saturadas y más tiempo disfrutando de cada encuentro.
Con millones de imágenes y videos acumulándose en la nube tras cada brindis, cena o escapada turística, encontrar una toma específica o armar un resumen para compartir en los grupos familiares suele convertirse en una tarea tediosa. Por ese motivo, el gigante tecnológico renovó tanto la interfaz de su plataforma como sus opciones creativas y de búsqueda inteligente para agilizar todo el proceso desde el teléfono celular.
Las 5 novedades que ya se pueden utilizar en Google Photos
A continuación, el detalle de cada una de las herramientas incorporadas recientemente a la aplicación y cómo sacarles provecho durante los festejos de fin de año y el verano:
- Álbumes destacados y resúmenes automáticos para compartir: La plataforma ahora permite generar de forma ágil un álbum con los mejores momentos de un evento puntual —como una cena de Nochebuena o un festejo de Año Nuevo—, enviar el enlace directo por correo electrónico a los familiares y sumar un breve resumen escrito de la jornada para contextualizar las imágenes.
- 12 nuevas plantillas de edición creativa en Remix: Para quienes disfrutan de personalizar sus saludos festivos o postales de viaje, Google sumó una docena de plantillas inéditas dentro de la herramienta Remix, capaces de transformar fotografías cotidianas en tarjetas estilo scrapbook (álbum de recortes) o ilustraciones en tonos pastel listas para enviar por mensajería o redes sociales.
- Filtros instantáneos por personas y mascotas en álbumes compartidos: Cuando decenas de invitados suben fotos a un mismo álbum grupal, buscar las imágenes propias deja de exigir largos desplazamientos por la pantalla. Al pulsar sobre cualquier rostro en el carrusel superior, la aplicación filtra al instante todas las capturas en las que aparece esa persona, un ser querido o incluso las mascotas de la familia.
- Personalización total de la pestaña Colecciones: Los usuarios tienen ahora mayor control sobre el orden visual de su biblioteca, pudiendo fijar en primer plano sus álbumes y recuerdos favoritos y ocultar aquellas carpetas que no utilizan con frecuencia. Además, en dispositivos Android se facilita el acceso directo a los archivos almacenados localmente bajo la sección "En este dispositivo".
- Creación de regalos personalizados: A través de la integración con Fujifilm for Google Photos Print Store (disponible en mercados seleccionados), la aplicación permite convertir las mejores capturas digitales en obsequios físicos como fotolibros, tazas, mantas y otros productos impresos.