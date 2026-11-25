La aplicación de Google donde se almacenan todos los contenidos multimedia de millones de usuarios sigue sumando más funcionalidades con IA

De cara a la llegada de diciembre, las reuniones familiares de Navidad y Año Nuevo y el inicio de la temporada de vacaciones de verano, Google Photos presentó una batería de cinco actualizaciones diseñadas para simplificar la organización, edición y distribución de recuerdos digitales. A través de su blog oficial, la compañía tecnológica detalló cómo estas herramientas —potenciadas en gran medida por inteligencia artificial y funciones automatizadas— buscan que los usuarios pasen menos tiempo ordenando galerías saturadas y más tiempo disfrutando de cada encuentro.

Con millones de imágenes y videos acumulándose en la nube tras cada brindis, cena o escapada turística, encontrar una toma específica o armar un resumen para compartir en los grupos familiares suele convertirse en una tarea tediosa. Por ese motivo, el gigante tecnológico renovó tanto la interfaz de su plataforma como sus opciones creativas y de búsqueda inteligente para agilizar todo el proceso desde el teléfono celular.

Las 5 novedades que ya se pueden utilizar en Google Photos

A continuación, el detalle de cada una de las herramientas incorporadas recientemente a la aplicación y cómo sacarles provecho durante los festejos de fin de año y el verano: