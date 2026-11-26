El Black Friday puede ser una buena oportunidad para adelantar los regalos de Navidad o renovar equipos, siempre que compares precios

El Black Friday 2026 se hace oficialmente el 27 de noviembre en la Argentina, pero las ofertas ya arrancaron. Hay descuentos de hasta 45% en productos Samsung, de hasta 35% en Apple a través de maximstore y de hasta 75% en juegos de PlayStation Store. También hay financiación de hasta 18 cuotas sin interés en ICBC Mall y de hasta 24 cuotas fijas en Cetrogar.

La mayoría de las promociones cubren el fin de semana del 27 al 29 de noviembre, y muchas se estiran hasta el Cyber Monday del 30 de noviembre o incluso hasta los primeros días de diciembre. Los rubros con las rebajas más fuertes son celulares, televisores, audio, línea blanca, videojuegos, streaming y turismo.

Esta es la guía, marca por marca, de qué se consigue, a qué precio y con qué condiciones.

Samsung: Galaxy S26 con hasta 19% off y 12 cuotas sin interés

Samsung Argentina presentó su propuesta con descuentos de hasta 45% y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, disponibles en Samsung Shop y en la Samsung Shop App.

En celulares, la estrella es la Serie Galaxy S26:

Galaxy S26 Ultra 512 GB : $2.999.999, con 19% off.

: $2.999.999, con 19% off. Galaxy S26 Ultra 256 GB : $2.799.999, con 18% off.

: $2.799.999, con 18% off. Galaxy S26+ 512 GB : $2.699.999, con 18% off.

: $2.699.999, con 18% off. Galaxy S26 512 GB: $2.299.999, con 15% off.

Todos los modelos se pueden pagar en hasta 12 cuotas sin interés. Para quienes buscan una tableta para estudiar o mirar series, la Galaxy Tab A11 baja a $299.999, con 30% off y también en 12 cuotas.

En televisores, Samsung apostó por combos con barra de sonido. El Smart TV Crystal UHD U8500H de 75 pulgadas con la barra HW-B450 cuesta $2.199.999 (24% off, 9 cuotas sin interés), y la versión de 65 pulgadas con la misma barra queda en $1.599.999 (22% off, 12 cuotas con bancos seleccionados). El combo de entrada es el Mini LED M60H de 50 pulgadas con barra, a $999.999 con 24% off en 6 cuotas.

Para quienes quieren la gama más alta, el Micro RGB R85H de 65 pulgadas sale $4.249.999 con 18% off, mientras que el QLED 4K Q6F de 55 pulgadas baja a $919.999 con 16% off.

Los descuentos más grandes de la marca están en audio. La Sound Tower MX-ST40B cuesta $599.999, con 45% off. La barra Ultra Slim S801B 3.1.2 con subwoofer queda en $974.999 (35% off) y el Music Studio 5 Black en $449.999 (31% off).

En electrodomésticos, la heladera Twin Cooling Plus de 382 litros se ofrece a $1.399.999 (21% off). El lavarropas Digital Inverter de 6,5 kg baja a $739.999, el modelo Ecobubble de 9,5 kg a $1.099.999 y el lava secarropas Ecobubble de 11 kg + 7 kg a $1.549.999.

La compañía aclaró que las ofertas pueden actualizarse durante la campaña, por lo que conviene revisar disponibilidad y condiciones de financiación antes de comprar.

Apple: hasta 35% de descuento en maximstore

maximstore, Apple Premium Reseller en la Argentina y Uruguay, participa del 27 al 29 de noviembre con descuentos de hasta 35% y nueve cuotas sin interés.

El esquema de rebajas es escalonado:

Hasta 35% en fundas, mochilas y audio Apple .

. 25% en Apple TV , audio de otras marcas y accesorios seleccionados.

, audio de otras marcas y accesorios seleccionados. 20% en iPhone , iPad, MacBook Air, MacBook Neo y Apple Watch.

, iPad, MacBook Air, MacBook Neo y Apple Watch. 15% en MacBook Pro, iMac y Mac mini.

Alejandro Goldín, gerente general de maximstore, explicó que la idea es ofrecer opciones para distintos presupuestos, con financiación y asesoramiento de equipos especializados. Las compras se pueden hacer en el local de avenida Córdoba 456, Buenos Aires, o en la tienda en línea.

Electro World Group: Electro Black con hasta 40% off y 25% extra por transferencia

Electro World Group (EWG) lanzó Electro Black, su campaña de descuentos que corre del 20 de noviembre al 2 de diciembre inclusive. Ofrece hasta 40% off y tres formas de pago: 12 cuotas sin interés en todos los productos, 25% de descuento adicional pagando por transferencia bancaria o 20% de descuento en un solo pago con tarjeta.

La propuesta abarca notebooks, tabletas, auriculares, smartwatches, e-readers, sillas gamer y de oficina, aspiradoras robot, monopatines eléctricos y cámaras digitales. Estos son algunos de los productos destacados:

Notebook HP 15-fc0235dx , con procesador AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y pantalla táctil Full HD de 15,6 pulgadas: $1.849.999, en 12 cuotas sin interés de $154.167.

, con procesador AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB de RAM, SSD de 512 GB y pantalla táctil Full HD de 15,6 pulgadas: $1.849.999, en 12 cuotas sin interés de $154.167. Aspiradora robot Xiaomi Vacuum H50 , con navegación inteligente y succión de hasta 10.000 Pa: $899.999, en 12 cuotas de $75.000.

, con navegación inteligente y succión de hasta 10.000 Pa: $899.999, en 12 cuotas de $75.000. Tableta Lenovo Idea Tab de 11 pulgadas , con pantalla 2.5K, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento: $499.999, en 12 cuotas de $41.667.

, con pantalla 2.5K, 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento: $499.999, en 12 cuotas de $41.667. Silla gamer Cougar Armor One V2 F , con diseño ergonómico y soporte de hasta 120 kg: $499.999, en 12 cuotas de $41.667.

, con diseño ergonómico y soporte de hasta 120 kg: $499.999, en 12 cuotas de $41.667. Monopatín eléctrico Xiaomi 5 Plus , con autonomía de hasta 60 kilómetros: 12 cuotas sin interés de $75.000.

, con autonomía de hasta 60 kilómetros: 12 cuotas sin interés de $75.000. Cámara Kodak Pixpro C1 , compacta y con pantalla abatible: 12 cuotas sin interés de $18.334.

, compacta y con pantalla abatible: 12 cuotas sin interés de $18.334. Minicámara Kodak Charmera RK0601 Retro, de estética vintage y en formato caja sorpresa: $48.750 pagando por transferencia.

Ana Clara Albert, COO de Electro World Group, señaló que hoy las decisiones de compra se apoyan en el precio, la financiación y la utilidad de los productos, y que la campaña busca ofrecer propuestas competitivas en esa línea.

La empresa hace entregas en el día en zonas habilitadas de Buenos Aires y sus alrededores, y envíos a todo el país. Según la compañía, más del 98% de las entregas se concretan en menos de 48 horas.

Cetrogar y Casa del Audio: línea blanca, TV y celulares en cuotas

Cetrogar decidió adelantar sus ofertas y las tiene activas desde el 23 de noviembre, tanto en línea como en sus más de 120 sucursales. La cadena ofrece hasta 12 cuotas sin interés en notebooks, televisores, celulares, consolas PlayStation y Nintendo, equipos de audio, heladeras, freezers, lavarropas, cocinas y aires acondicionados.

La novedad de este año son las 12 cuotas sin interés en motos. Además, con Cetro Crédito se puede comprar sin tarjeta en hasta 24 o 18 cuotas fijas, con la primera a los 30 días.

Juan Manuel Almeida, gerente nacional de Marketing de Cetrogar, señaló que la semana busca acompañar las compras de fin de año, los regalos de Navidad y la preparación para el verano.

Casa del Audio tiene promociones del 25 al 30 de noviembre con descuentos de hasta 40% en heladeras, freezers, aires acondicionados, lavarropas, secarropas, ventilación, cocinas y Smart TV. Quienes compren en la tienda en línea acceden a un 10% de reintegro pagando con Modo, con tope de $30.000 en categorías seleccionadas, y hay envío gratis en productos participantes.

Luis Brieva, gerente comercial de la cadena, anticipó que espera buena respuesta en climatización, línea blanca y en su marca propia, Wins.

ICBC Mall: hasta 18 cuotas sin interés en toda la tienda

Para quienes priorizan la financiación, ICBC Mall tiene una de las propuestas más largas. De lunes a jueves, los clientes del banco acceden a hasta $50.000 de reintegro y 3 cuotas sin interés en toda la tienda pagando con Modo, además de 18 cuotas sin interés en categorías seleccionadas.

El viernes, sábado y domingo, las 18 cuotas sin interés se extienden a todos los productos de la tienda.

Anker: parlante portátil con 60% off

En el segmento de accesorios, Anker ofrece el parlante soundcore Select 4 Go con 60% de descuento en su tienda oficial de Mercado Libre Argentina. Es un equipo de 5 W con Bluetooth 5.4, alcance de 30 metros, certificación IP67 contra agua y polvo, diseño flotante y hasta 20 horas de batería. Permite vincular dos parlantes para obtener sonido estéreo y se carga por USB-C.

Videojuegos: PlayStation y Epic Games Store

Los gamers tienen dos frentes. PlayStation Store arrancó sus ofertas el 4 de noviembre con descuentos de hasta 75% en miles de juegos de PS5, PS4 y PS VR2, además de expansiones y DLC. La promoción tuvo una actualización el 16 de noviembre y termina el 30 de noviembre a las 23:59, hora local. Algunas ofertas pueden terminar antes o ser reemplazadas.

Epic Games Store, en tanto, lanzó sus rebajas de Black Friday y Cyber Monday con títulos como Control Resonant Deluxe Edition, Assassin's Creed Black Flag Resynced Deluxe Edition y ARC Raiders Deluxe Edition. Las compras suman Epic Rewards y la promoción vence el 1 de diciembre a las 12 del mediodía, hora argentina.

Streaming: HBO Max a mitad de precio por un año

HBO Max ofrece 50% de descuento durante los primeros 12 meses en sus tres planes mensuales (Básico con Anuncios, Estándar y Platino) para quienes se suscriban antes del 30 de noviembre. El plan más barato queda desde $3.690 por mes más impuestos.

La oferta es válida solo a través de hbomax.com, para nuevos y antiguos suscriptores. En el catálogo de los próximos meses figuran la serie de Harry Potter, que se estrena el 25 de diciembre, la tercera temporada de The Last of Us y una nueva entrega de The White Lotus.

Comprar en los Estados Unidos desde la Argentina

Una alternativa para quienes miran precios en el exterior es Grabr, la plataforma que conecta compradores con viajeros que traen productos en su equipaje. La empresa habilitó una selección de Black Friday con rebajas que, en algunos casos, superan el 50%.

Algunos ejemplos:

Auriculares Bose QuietComfort : de USD 359 a USD 169 (53% off).

: de USD 359 a USD 169 (53% off). Skullcandy Crusher Evo : de USD 209,99 a USD 89,99 (57% off).

: de USD 209,99 a USD 89,99 (57% off). SSD Samsung 990 Pro de 2 TB : de USD 679,97 a USD 349,99 (49% off).

: de USD 679,97 a USD 349,99 (49% off). Garmin vívoactive 5 : de USD 299,99 a USD 169,99 (43% off).

: de USD 299,99 a USD 169,99 (43% off). Amazon Echo Show 11: de USD 249,99 a USD 149,99 (40% off).

La compañía recomienda hacer los pedidos con anticipación, porque muchas promociones duran pocas horas. Quienes pagan con saldo en dólares de GrabrFi evitan la percepción del 30% que se aplica a ciertas compras con tarjeta en moneda extranjera.

Antes de decidir, conviene comparar el costo final con el precio local. iProfesional analizó qué artículos tecnológicos conviene comprar afuera para no perder plata.

Viajes: Despegar, Almundo y Civitatis

El turismo es uno de los rubros con más movimiento en esta edición. Despegar tiene ofertas hasta el 29 de noviembre con hasta 6 cuotas sin interés en viajes internacionales y hasta 15 cuotas en destinos nacionales con tarjetas Despegar ICBC. Además, es la única empresa del país que permite pagar viajes en dólares directamente con tarjeta de crédito.

Para mostrar el peso de una cuota, la compañía dio dos ejemplos. Un paquete a Bariloche (vuelo más 3 noches) se consigue desde $384.000 por persona en base doble, lo que en 12 cuotas da $32.000 mensuales, casi lo mismo que un kilo de helado artesanal en CABA. Un paquete de 6 días a Florianópolis se puede pagar en cuotas de $90.000.

Paula Cristi, gerente general de Despegar para la Argentina y Uruguay, destacó que el objetivo es dar más herramientas para organizar el presupuesto de las vacaciones. Hay también hasta 20% off en paquetes al Caribe (tope de USD 250) y hasta 25% en alquiler de autos.

Almundo presenta su Black Week del 24 al 30 de noviembre con descuentos de hasta 65% en cadenas hoteleras internacionales y hasta 48% en hoteles y paquetes nacionales a Iguazú, Salta, Mendoza, Bariloche, El Calafate, Ushuaia y Puerto Madryn. En vuelos hay códigos de hasta USD 130, que llegan a USD 500 en el micrositio de Galicia, y los cruceros de Royal Caribbean tienen códigos de hasta USD 900. La financiación llega a 12 cuotas sin interés en viajes por la Argentina con Visa y Mastercard, y a 18 cuotas para clientes Galicia Éminent.

Javier Vázquez, director de Productos y Operaciones de CVC Corp Argentina, contó que estos eventos llegan a duplicar las ventas de una semana normal.

Para quienes ya tienen el pasaje a Europa, Civitatis ofrece hasta 50% de descuento en excursiones del 25 al 30 de noviembre. Entre las propuestas figuran una visita por el Trastevere y el barrio judío de Roma con 50% off, el paseo en barco por el Támesis con 25%, el bus turístico de Londres con 30% y las visitas guiadas al Louvre y a Versalles con 20%.

En micros, Plataforma10 tiene 15% off en la app con el código BLACKP10 y hasta 12 cuotas sin interés del 24 al 29 de noviembre. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre suma 25% de descuento (tope de $15.000) y 3 cuotas pagando con Mercado Crédito.

Supermercado, envío a domicilio y experiencias

PedidosYa Market tiene promociones del 27 al 29 de noviembre con descuentos de hasta 60% en productos como espumantes Salentein, chocolates Milka, dulce de leche La Paulina y protector solar Nivea. Hay 3x1 en bombones Milka Oreo, 2x1 en sidras 1888 y en alfajores Tita, y hasta 50% off en marcas de limpieza y cuidado personal. En restaurantes, Mostaza ofrece hasta 40% en combos, McDonald's hasta 20% y Grido promociones 4x3 en cuartos de helado.

Bigbox, la empresa de regalos de experiencias, ofrece del 27 al 29 de noviembre boxes con hasta 50% off en propuestas gastronómicas, spa, estadías y aventura.

Cómo detectar una oferta real

El Black Friday también trae precios inflados antes del evento para mostrar descuentos ficticios. Por eso conviene seguir algunas pautas:

Revisar el historial de precios del producto en las semanas previas.

del producto en las semanas previas. Comparar el mismo artículo en varias tiendas . Comparafarmacias, un comparador de farmacias y perfumerías online, detectó que un mismo perfume de 100 ml variaba entre $35.875 y $57.776 en 16 comercios.

. Comparafarmacias, un comparador de farmacias y perfumerías online, detectó que un mismo perfume de 100 ml variaba entre $35.875 y $57.776 en 16 comercios. Calcular el costo total financiado y no solo el valor de la cuota.

y no solo el valor de la cuota. Confirmar que la tienda sea oficial y tenga política de devoluciones.

y tenga política de devoluciones. Desconfiar de precios demasiado bajos en vendedores sin reputación.

Sobre este último punto, iProfesional publicó una guía para detectar estafas con celulares baratos en Mercado Libre.

Para quienes buscan un teléfono de gama media o de entrada, también hay trucos útiles para encontrar las mejores ofertas de celulares baratos.

Y para comparar con promociones recientes, este repaso muestra qué celulares tuvieron descuentos de hasta $740.000 con entre 9 y 12 cuotas sin interés.

El papel de la inteligencia artificial en las compras

Detrás de cada campaña hay un trabajo intenso de análisis de datos. Las tiendas usan herramientas de inteligencia artificial para definir precios, anticipar la demanda y personalizar ofertas según el perfil de cada usuario. iProfesional explicó cómo funciona ese proceso, del Big Data a las grandes ventas.

Para el consumidor, eso significa que los precios pueden cambiar varias veces durante el día. Agregar productos a favoritos, activar alertas y comparar en distintos horarios puede marcar la diferencia.

Calendario resumido del Black Friday 2026

PlayStation Store : del 4 al 30 de noviembre.

: del 4 al 30 de noviembre. Cetrogar : desde el 23 de noviembre.

: desde el 23 de noviembre. Almundo : del 24 al 30 de noviembre.

: del 24 al 30 de noviembre. Plataforma10 : del 24 de noviembre al 2 de diciembre.

: del 24 de noviembre al 2 de diciembre. Casa del Audio y Civitatis : del 25 al 30 de noviembre.

: del 25 al 30 de noviembre. maximstore, PedidosYa Market y Bigbox : del 27 al 29 de noviembre.

: del 27 al 29 de noviembre. Despegar : hasta el 29 de noviembre.

: hasta el 29 de noviembre. HBO Max : suscripciones hasta el 30 de noviembre.

: suscripciones hasta el 30 de noviembre. Epic Games Store : hasta el 1 de diciembre.

: hasta el 1 de diciembre. ICBC Mall: toda la semana, con 18 cuotas en toda la tienda de viernes a domingo.

Con esta oferta tan amplia, la recomendación es planificar las compras, definir un presupuesto y priorizar los productos que realmente necesitás. El Black Friday puede ser una buena oportunidad para adelantar los regalos de Navidad o renovar equipos, siempre que compares precios y leas las condiciones antes de pagar.