Un proyecto de ley argentino busca proteger empleos de la IA, exigiendo planes de transición y control humano en los despidos.

¿Hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial sin que las personas pierdan el control sobre su propio destino? Esa es una de las discusiones que atraviesan a la industria tecnológica y que volvió a quedar expuesta tras un cruce público entre Darío Amodei, CEO de Anthropic, y un medio estadounidense.

El empresario planteó que la posibilidad de delegar decisiones en sistemas superinteligentes no debe confundirse con un avance deseable. Para fundamentar su postura, recurrió a una comparación con los argumentos utilizados históricamente por los defensores de los gobiernos autoritarios: durante milenios, recordó, prometieron resultados más rápidos y decisiones supuestamente mejores que las de los sistemas democráticos.

Amodei puso en duda esa presunta superioridad y sostuvo que, aun si existiera, no alcanzaría para justificar la pérdida de autonomía. En sus palabras, "nunca deberíamos sacrificar la legitimidad ni la autodeterminación en el altar de la eficiencia o la seguridad". Según remarcó, el mismo principio debe aplicarse si quien pretende ejercer ese poder es una inteligencia artificial.

Por qué Amodei salió al cruce de una publicación sobre Anthropic

La discusión tomó fuerza después de que el sitio de noticias Axios difundiera una nota basada en supuestas revelaciones de fuentes de Anthropic. De acuerdo con esa publicación, dentro de la compañía circulaba una idea central: que la humanidad transfiriera parte de sus decisiones a una IA superinteligente.

La interpretación provocó una reacción inmediata del fundador de Claude. Desde su cuenta de X, Amodei negó que esa fuera su posición y cuestionó con dureza que se le atribuyera semejante planteo: "No, no creo que debamos 'entregar el libre albedrío humano' a los sistemas de IA, y es absurdo sugerir que lo creo".

El rechazo también se explica por las advertencias que el ejecutivo viene haciendo sobre los riesgos de un desarrollo tecnológico que termine escapando al control de las personas. En septiembre, Amodei había reclamado a las compañías del sector que moderaran el ritmo de avance de la inteligencia artificial.

La distancia entre el discurso de las empresas y sus productos

El CEO de Anthropic extendió sus cuestionamientos al resto de la industria. A su entender, las principales compañías del sector no muestran diferencias sustanciales en cuanto a las tareas que buscan automatizar: sus productos avanzan en una dirección similar, más allá de los mensajes públicos de sus directivos.

En particular, criticó que algunos ejecutivos recurran a consignas como "control humano" o "la IA debería ser solo una herramienta" sin modificar en los hechos la orientación de sus desarrollos. Consideró que esas expresiones funcionan como una postura conveniente desde el punto de vista comercial y político.

La discusión también tuvo repercusiones entre otros referentes tecnológicos. Según informó TechCrunch, Sam Altman, CEO de OpenAI, expresó que quiere que las personas mantengan el control sobre su futuro. Alexandr Wang, responsable de inteligencia artificial de Meta, por su parte, escribió que la sociedad no debería aceptar un "traspaso" de su poder a estos sistemas.

El debate por la IA también llega a las decisiones laborales y empresariales

La discusión sobre el control humano de la IA excede a las compañías tecnológicas y empieza a trasladarse al ámbito laboral. En Argentina, una de las iniciativas que busca anticiparse a ese escenario es un proyecto presentado por el diputado Santiago Cafiero y otros legisladores de Unión por la Patria, que propone crear un régimen de protección y transición laboral frente a la automatización.

La propuesta contempla que las empresas informen con al menos 30 días de anticipación si planean incorporar sistemas que puedan eliminar o modificar sustancialmente puestos de trabajo. También establece la obligación de diseñar planes de transición que incluyan capacitación, reconversión profesional y búsqueda de alternativas para reubicar a los empleados afectados.

Entre sus puntos más relevantes, el texto plantea que las compañías deberán evaluar la posibilidad de trasladar a esos trabajadores a otras posiciones antes de avanzar con un despido. Si no cumplen con las obligaciones previstas y la desvinculación sin causa se produce por la incorporación de IA, propone duplicar la indemnización.

Además, establece que una decisión de despido no podrá basarse únicamente en una recomendación de un sistema automatizado: deberá contar con intervención humana efectiva y poder explicarse al empleado. Se trata de un proyecto, no de una norma vigente. Los detalles se pueden consultar en esta nota sobre el proyecto de protección laboral frente a la inteligencia artificial.

Las empresas todavía buscan reglas para incorporar IA

El desafío también está dentro de las organizaciones. Según el informe Talent Trends 2026 de Michael Page, citado por iProfesional, el 68% de los profesionales ya utiliza inteligencia artificial en su trabajo. Sin embargo, la adopción de estas herramientas no siempre está acompañada por políticas internas que definan qué usos están permitidos, cómo deben supervisarse y quién responde por sus resultados.

La falta de pautas adquiere especial relevancia cuando la tecnología interviene en procesos sensibles, como las negociaciones salariales, la selección de personal o la evaluación de empleados. Especialistas consultados por iProfesional plantean que los protocolos deberían contemplar transparencia, protección de datos, controles para detectar sesgos y supervisión humana sobre las decisiones que puedan afectar a las personas.

En ese sentido, el debate no pasa solamente por habilitar o restringir el uso de estas herramientas, sino por establecer responsabilidades y evitar que los resultados de un algoritmo se acepten sin revisión. El relevamiento sobre las reglas para utilizar inteligencia artificial en las empresas argentinas profundiza en esos desafíos y en la necesidad de contar con criterios claros.

Qué empleos cambian con la expansión de la inteligencia artificial

El avance de la automatización también está modificando los perfiles que buscan las compañías. Un análisis de PwC sobre más de un billón de avisos laborales en seis continentes encontró que las empresas más expuestas a la IA están contratando más personas y ofreciendo mejores salarios.

En el mercado argentino, los especialistas advierten que el fenómeno no se limita a la sustitución de puestos: también cambia las habilidades requeridas y la organización de las tareas.

Los trabajos repetitivos, administrativos y transaccionales figuran entre los más expuestos a la automatización. Al mismo tiempo, crece la demanda de perfiles vinculados con inteligencia artificial, análisis de datos, transformación digital y ciberseguridad. Según el informe de Page Executive citado en el artículo, el 41% de las empresas consultadas planea ampliar sus equipos durante 2026, mientras que el 11% prevé reducir su dotación.

La reconversión y la capacitación aparecen así como factores centrales para acompañar el cambio. La tecnología puede elevar la productividad y abrir nuevas oportunidades, pero también obliga a discutir qué ocurre con quienes realizan tareas que empiezan a ser asumidas por sistemas automatizados. El panorama de los nuevos empleos que genera la masificación de la IA en Argentina muestra cómo se está transformando esa demanda.