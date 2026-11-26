El acceso no autorizado permitió a grupos criminales difundir datos confidenciales y expedientes de importancia institucional en el contexto electoral

La FIFA confirmó que sufrió un ciberataque que comprometió información personal y empresarial. El organismo reconoció la intrusión este jueves mediante un comunicado, aunque no precisó cuándo ocurrió ni qué contenido exacto quedó expuesto.

La filtración afectó un volumen limitado de archivos. Los análisis indican que se comprometieron alrededor de 12 gigabytes de documentos internos, una cifra que representa menos del 0,1% del total de información que maneja la organización.

"La FIFA confirma que ha sido víctima de un ciberataque criminal que ha resultado en el acceso no autorizado a un conjunto limitado de información personal y empresarial", señaló la entidad en su pronunciamiento oficial que replicó The Associated Press.

El caso ya está bajo investigación. La FIFA trabaja con autoridades competentes para esclarecer el episodio y determinar el alcance real de los daños.

"La FIFA está colaborando estrechamente con las autoridades pertinentes, incluidas las fuerzas del orden", agregó el organismo rector del fútbol mundial.

Quiénes están detrás del ataque y qué publicaron

Un grupo que se identifica como Handsome Boy Hacking Club se adjudicó la operación. La semana pasada publicaron en X una captura de pantalla con archivos que atribuyeron a la FIFA.

Tres días después, el colectivo pareció confirmar su autoría. Respondieron a una publicación que afirmaba la filtración de más de 12 GB de documentos internos del organismo.

Los delincuentes habrían accedido a los archivos mediante suplantación de identidad de miembros del personal, aprovechando ese engaño para ingresar a los sistemas sin ser detectados inicialmente. La intrusión no se originó en una falla tecnológica de los servidores de la FIFA, según las versiones conocidas hasta ahora.

Qué información quedó fuera de la filtración

Los documentos comprometidos no incluirían materiales sobre FIFA Forward Enterprise. Se trata de la propuesta impulsada por el presidente Gianni Infantino para vender participaciones vinculadas con la Copa del Mundo a inversores privados.

El plan quedó bajo cuestionamiento tras su fracaso comercial. Esta semana, la presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt, obtuvo acceso a esos archivos bajo la condición de firmar un acuerdo de confidencialidad, según informó BBC Sport.

Ese proyecto había generado controversias dentro del ecosistema futbolístico. Infantino lo promovió como una vía para generar ingresos extraordinarios, pero la iniciativa no prosperó según lo esperado.

La condena de la FIFA y el impacto sobre los afectados

El organismo condenó tanto la obtención como la difusión de los datos. "La FIFA condena en los términos más enérgicos posibles la adquisición y publicación ilícita de información, en particular de datos personales", afirmó en su comunicado.

También advirtió sobre las consecuencias que una filtración puede tener sobre quienes aparezcan en el material comprometido.

"Tales acciones constituyen una violación grave e inaceptable de la privacidad y pueden tener consecuencias significativas para las personas afectadas", sostuvo la entidad.

La FIFA no informó si el acceso produjo consecuencias operativas inmediatas. Tampoco detalló si hubo comunicaciones directas a las personas potencialmente afectadas ni qué medidas adoptó para prevenir nuevos ingresos no autorizados.

La naturaleza precisa de la información empresarial expuesta tampoco fue revelada por el organismo.

El ciberataque llega en plena campaña electoral de Infantino

La confirmación del ataque se produjo en un período de escrutinio sobre la gestión de la FIFA. Gianni Infantino preside la organización desde hace 11 años y busca revalidar su mandato hasta 2031 en la elección prevista para el 18 de marzo.

Sus otros competidores son Kohzo Tashima, de Japón, y Philippe Diallo, de Francia. La campaña electoral ocurre mientras el organismo enfrenta cuestionamientos sobre transparencia y manejo de información.

El ciberataque a la FIFA suma un elemento de tensión adicional en un momento crítico para la conducción del fútbol mundial. Las autoridades continúan investigando el alcance real de la filtración y las posibles consecuencias para el organismo.