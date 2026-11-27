La marca líder a nivel mundial sigue fortaleciendo su posición en el mercado, con nuevos datos de la industria y el reconocimiento de consumidores

Qingdao, China, Nov. 24, 2026. Hisense, una marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, continúa fortaleciendo su posición en el mercado mundial de televisores, con nuevos datos de la industria y el reconocimiento de los consumidores que destacan su liderazgo en innovación de pantallas grandes y calidad de imagen.

Según Omdia, Hisense lideró las ventas mundiales de televisores de 100 pulgadas o más, con una cuota de mercado acumulada de más del 50% durante los primeros tres trimestres de 2026. Este hito se basa en su liderazgo en el segmento de pantallas ultragrandes y complementa su posición número 1 en ventas mundiales de Laser TV en 2025, con más del 70% de cuota de mercado, lo que significa que más de dos de cada tres unidades de Laser TV vendidos en todo el mundo fueron Hisense.

Más allá de su desempeño en el mercado, el compromiso de Hisense de ofrecer experiencias de entretenimiento en el hogar excepcionales también le ha valido el reconocimiento de los consumidores. En los premios Expert Reviews TV Brand Awards de 2026, Hisense recibió tres galardones: el Mejor en general, el Más recomendado y el Mejor en calidad de sonido.

También recibió una mención honorífica por su calidad de imagen, su relación calidad-precio y sus funciones inteligentes, lo que refleja las experiencias positivas de los consumidores en lo que respecta a la posesión de televisores.

Estos logros reflejan la innovación de Hisense en pantallas en toda su gama de televisores.

La tecnología RGB MiniLED de los modelos UR9S y UR8S ofrece un control preciso de la luz RGB para obtener colores e imágenes vívidas. El modelo insignia 116UXS mejora aún más el rendimiento del color gracias a las certificaciones Pantone Validated RGB MiniLED y Pantone Color.

En toda su gama de productos, Hisense continúa impulsando las tecnologías MiniLED, mientras que la opción Laser TV ofrece otro enfoque para el entretenimiento inmersivo en pantalla grande. La certificación TÜV Rheinland Eye Comfort para su gama de productos RGB MiniLED de 2026 y determinados productos láser demuestra aún más su compromiso con la calidad de imagen y la comodidad visual.

En conjunto, los datos de mercado independientes, la investigación de mercado y la innovación de productos ponen de manifiesto el liderazgo mundial de Hisense en el sector de los televisores. Más allá de establecer referentes en la industria, Hisense sigue centrada en convertir la innovación en pantallas en experiencias visuales significativas, ayudando a que más personas disfruten de una vida más brillante en casa.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es una empresa líder mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 180 países. Se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ocupa el puesto número 1 a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas o más (2023-T3 2026). Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación en esta tecnología de próxima generación. Como socio oficial de la UEFA EURO 2028, Hisense continúa su legado de colaboraciones deportivas globales, acercando a las personas a los momentos que unen a los aficionados de todo el mundo.