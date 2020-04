LATAM y pandemia: Enrique Cueto deja puesto de CEO y la aerolínea atraviesa su peor crisis en décadas

El ejecutivo deja su posición de liderazgo tras 25 años al frente de la estrategia de la aerolínea. Lo sucede Roberto Alvo, antes vicepresidente comercial

En medio de la tormenta financiera derivada de la expansión del coronavirus, LATAM enfrenta como desafío no sólo números en rojo y parálisis operativa: también debe orientar esfuerzos a consolidar un nuevo liderazgo tras 25 años bajo una misma capitanía.

Ocurre que este 1 de abril Enrique Cueto dirá adiós a su rol de CEO de la aerolínea para dejar su cargo a manos de Roberto Alvo, vicepresidente comercial de la misma compañía hasta fines de marzo.

Si bien el cambio llega como conclusión de un proceso iniciado en 2018, con confirmación de reemplazo comunicada a principios de septiembre del año pasado, la modificación de la voz de mando tiene lugar en unos de los peores momentos de la empresa en décadas.

LATAM acaba de suspender casi la totalidad de sus rutas internacionales hasta el 30 de abril a partir de las restricciones impuestas por el grueso de los países con motivo de la pandemia de coronavirus.

Dados los últimos reveses comerciales, la aerolínea viene de activar un plan de recorte de salarios del 50 por ciento entre sus empleados de mayores ingresos para permitir que los que menos ganan puedan seguir percibiendo el 100 por ciento del sueldo.

La medida en cuestión generó la reacción de las organizaciones sindicales en la Argentina. Fronteras hacia adentro, la compañía cuenta con una dotación superior a los 2.000 empleados.

"Mi familia, que tiene parte de la propiedad de Latam, no se va a desligar ni vamos a dejar de estar en el negocio. Y quien me reemplaza, que es Roberto Alvo, sabe que vamos a estar ahí respirándole atrás, pero desde más lejos, no en el día a día. Y creo que lo va a hacer mucho mejor de lo que pueda hacerlo yo. Yo puedo aportar de otra manera, pero creo que es bueno hacer cambios y la compañía entra en una etapa distinta...", declaraba Cueto a fines de octubre del año pasado.

Por entonces nada hacía prever el inicio y difusión de una enfermedad que, por estos días, mantiene al borde de la bancarrota a la gran mayoría de los jugadores del mercado aerocomercial global.

Con 18 años de experiencia en la compañía, Roberto Alvo ya transmitió su decisión de rebajarse el sueldo dado el contexto de crisis.

A mediados de marzo, el ejecutivo admitió el mal momento que atraviesa LATAM por efecto de la pandemia pero anticipó a los empleados que buena parte de sus esfuerzos estará concentrado en mantener los puestos de trabajo. En la actualidad, la compañía de origen chileno dispone de un plantel de 43.000 personas.