Lionel Messi no solo se destaca en uno de los deportes más hermosos del mundo, sino también en el ámbito empresaria. En este sentido, en 2020, el argentino logró expandir su cadena hotelera MiM Hotels, con la compra del ese entonces Hotel Fona Mallorca.

Este último se ubica en la localidad de S’Illot, a pocos metros del mar y a 50 metros de la playa de Sa Coma. Este establecimiento, que se remodeló en 2020, se convirtió en un exclusivo hotel solo para adultos, ofreciendo una experiencia de lujo y tranquilidad en un entorno paradisíaco.

Las características del increíble hotel perteneciente a Lionel Messi

El Hotel MiM Mallorca tiene 98 habitaciones y suites, con un costo promedio de €200 por noche, distribuidas en cuatro plantas, todas diseñadas con un estilo puramente mediterráneo. Entre sus instalaciones se destacan sus dos piletas exteriores, un spa que ofrece distintos tratamientos, gimnasio, terraza solárium y un Sky Bar con vistas al mar. También el hotel cuenta una variada propuesta gastronómica en su restaurante y bares, donde se puede disfrutar de la cocina mediterránea.

La particularidad del lugar es que no admite niños entre sus huéspedes, dado que está orientado exclusivamente a un público adulto. El hotel también fue reconocido por sus estándares ambientales, al contar una certificación internacional por su eficiencia y sostenibilidad. Actualmente, permanece abierto durante la temporada de primavera y verano, en coincidencia con el mayor flujo turístico de la isla.

Más allá del Hotel MiM Mallorca, la cadena MiM Hotels, que pertenece a Lionel Messi y gestionada por Majestic Hotel Group desde 2017, cuenta con otros establecimientos en España. Entre ellos se encuentran el Hotel MiM Sitges, inaugurado en 2017, y el Hotel MiM Ibiza Es Vivé, adquirido en 2018.

Este último, que se encuentra en la isla de Ibiza, es un hotel boutique de estilo art déco con 53 habitaciones, spa, gimnasio y una terraza con vistas al mar. Las tarifas en el Hotel MiM Ibiza Es Vivé varían según la temporada y el tipo de habitación, con precios que oscilan entre €149 y €589 por noche.

El nuevo negocio de Messi con Luis Suárez

Messi apareció en un video junto a Luis Suárez, su compañero de tantos años en Barcelona primero y ahora en Inter Miami, para contar que se sumará al club que el uruguayo quiere profesionalizar: Deportivo LS, que desde ahora será Deportivo LSM, sumando la inicial de Messi al nombre del club. Este movimiento marca el ingreso de Messi a un proyecto deportivo profesional con tintes de negocio: el club ya es una Sociedad Anónima Deportiva, y el objetivo es invertir para llevar al Deportivo LSM a lo más alto del fútbol uruguayo para que en unos años esté compitiendo en la elite local y, por qué no, continental.

El video que sirvió como anuncio oficial no solo confirmó la sociedad, sino que también permitió escuchar a los dos futbolistas hablar sobre este nuevo desafío. Luis Suárez fue el que comenzó hablando y expresó su alegría por un "sueño más que se hace realidad", destacando que busca dar "una infraestructura no solamente deportiva, sino humana, para poder brindarles servicios a esos adolescentes, los cuales uno de chico no los pudo tener".

Inmediatamente después, el capitán de la Selección Argentina y ahora socio, Lionel Messi, agradeció la invitación de su amigo: "Primero que nada quería agradecerle a mi amigo Luis por darme esta oportunidad e invitarme a unirme con él, a compartir este proyecto en el cual venís trabajando hace muchísimos años ya y que creció muchísimo". Y añadió: "Y ahora poder ser parte de esto junto con vos para mí es un orgullo y una alegría que me hayas invitado y elegido, así que espero aportar todo lo que pueda para seguir creciendo y sobre todo estar en esto también al lado tuyo, así que muchas gracias".

Deportivo LSM: cómo es el club de Suárez y Messi

Lo que comenzó en 2018 como Deportivo LS, un club impulsado por la pasión y el compromiso de Luis Suárez, ahora da un salto cualitativo con la incorporación de Lionel Messi, sumando la "M" al nombre para formar Deportivo LSM. El club está ubicado en la Ciudad de La Costa, en el Departamento de Canelones, a una media hora de Montevideo. Este proyecto ya cuenta con una sólida base, con más de 3.000 socios y 80 profesionales trabajando en sus filas. El próximo paso es empezar a formar parte de la estructura juvenil y profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Luis Suárez compartió la noticia con gran entusiasmo, revelando su motivación principal: "Brindarle a ese fútbol uruguayo, que amo y crecí desde chico, las posibilidades y herramientas a todos los adolescentes y niños para poder crecer". Su objetivo es ofrecer una infraestructura no solo deportiva, sino también humana, brindando servicios y oportunidades que, según él, no tuvo de chico.