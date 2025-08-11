La fantasía de las vacaciones perfectas es un ritual en sí mismo. Semanas antes de armar la valija, la mayoría de los argentinos se proyecta en un estado de total disciplina y productividad: "voy a levantarme temprano para hacer ejercicio", "voy a terminar de leer ese libro que empecé hace meses", "esta vez no voy a gastar de más", "voy a visitar cada museo y monumento histórico". Sin embargo, una vez que el avión despega o el auto se pone en marcha, esas buenas intenciones suelen diluirse en el ritmo del relax y la desconexión. Un reciente estudio, encargado por Booking.com, se sumergió en este curioso fenómeno y puso de manifiesto, con una dosis de humor, cuáles son las promesas más comunes que los argentinos se hacen a la hora de viajar y que, al final, pocas veces se cumplen.

El informe, que encuestó a más de 1.000 argentinos mayores de 18 años, reveló una serie de patrones de comportamiento que se repiten una y otra vez, desdibujando la imagen del "viajero ideal" y confirmando que las vacaciones son, en esencia, un momento para relajarse y dejar que las cosas fluyan. Desde el descontrol de los gastos hasta la "vida nocturna" que termina a las 22, los resultados muestran que la mayoría prefiere vivir el momento apegándose a la espontaneidad y no a un plan estricto. Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para la región, resumió el espíritu de la investigación: "Tiene que ver un poco con la previa y las expectativas que se generan, con lo que uno se imagina que va a suceder. Esta encuesta tiene como objetivo reírnos un poco de nosotros mismos".

Gastos fuera de control: el presupuesto es solo una formalidad

Una de las promesas más difíciles de mantener es la de controlar el presupuesto. Aunque la mayoría se compromete a no excederse, un 24% de los argentinos admitió que termina gastando más de lo planificado. La tentación de las compras inesperadas y los "antojos" del momento suelen ser más fuertes que la voluntad.

Al analizar las diferencias, el estudio encontró que:

Género: Las mujeres son un poco más propensas a las compras impulsivas, con un 25% que gasta de más, frente al 23% de los hombres.

Edad: La franja etaria que más se descontrola en los gastos es la de 55 a 64 años, mientras que los mayores de 65 son los más austeros y controlados.

Región: Los viajeros del Noroeste argentino (Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero) lideran el ranking con casi un 27% que supera su presupuesto.

Este descontrol se traduce, en muchos casos, en un problema adicional a la hora de regresar. Aunque solo un 11% de los encuestados reconoce tener que pagar por exceso de equipaje al volver, los datos sugieren que la mayoría realiza "malabares" para que todo entre en la valija. En este aspecto, las mujeres también llevan la delantera (casi un 12%) frente a los hombres (10%), y los porteños se destacan como los que más pagan por exceso de equipaje al regreso, con un 15%.

La valija que nunca cierra y el plan de "trekking" que no despega

El mito de viajar liviano es otra de las grandes promesas que quedan en el camino. Uno de cada cinco argentinos confiesa que, a pesar de planificar llevar pocas cosas, termina empacando "el placard entero". Nuevamente, las mujeres (25%) superan a los hombres (18%) en esta tendencia, y las personas mayores de 65 son las que más cosas llevan en la valija. Los viajeros de la región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) son los más propensos a este comportamiento, con un 30% que se excede con su equipaje.

Otra promesa incumplida está relacionada con la actividad física. El estudio encontró que el 7% de los argentinos compra o prepara zapatillas de trekking con la intención de hacer largas caminatas, pero termina utilizándolas únicamente para subir y bajar de transportes públicos como colectivos, taxis o combis. Curiosamente, en esta categoría, los hombres caminan menos que las mujeres, y los viajeros del Centro del país (Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) y del Noroeste son quienes más se inclinan por el "trekking arriba del transporte público".

Del plan de salir de noche al plan de dormir la siesta

El descanso y la desconexión son, sin duda, los reyes de las vacaciones, y las promesas de una vida social activa suelen sucumbir ante ellos.

La noche que termina temprano: Un 11% de los argentinos reconoce que sus noches terminan antes de lo previsto , quedándose dormidos antes de las 22. Esta tendencia es más marcada en las mujeres (casi 12%) que en los hombres (10%), y, contrariamente a lo que se podría pensar, los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que más se duermen temprano, con un 15%. A nivel regional, los viajeros de la Patagonia son los más "dormilones" de la noche.

, quedándose dormidos antes de las 22. Esta tendencia es más marcada en las mujeres (casi 12%) que en los hombres (10%), y, contrariamente a lo que se podría pensar, los jóvenes de entre 18 y 24 años son los que más se duermen temprano, con un 15%. A nivel regional, los viajeros de la Patagonia son los más "dormilones" de la noche. Madrugadores de ficción: La promesa de levantarse temprano para aprovechar el día también suele ser abandonada. Menos del 10% de los argentinos admite quedarse dormido hasta tarde y, como resultado, perderse el desayuno. Los hombres (11%) son más propensos a este hábito que las mujeres (7%), y los jóvenes (18-24 años) son los que más se saltan la primera comida del día, con un 15%. La Patagonia también se destaca en este punto, con un 12% de sus viajeros que duermen hasta tarde.

En definitiva, la encuesta revela un panorama que muchos ya sospechaban: las vacaciones son, en gran medida, un momento para romper con la rutina y dejar de lado las exigencias autoimpuestas. La espontaneidad, el descanso y, por qué no, el desorden, parecen ser los verdaderos protagonistas de los viajes.