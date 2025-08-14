Del más caro al más barato: cuáles son los Parques Nacionales donde cobran entrada

Argentina tiene 39 parques nacionales a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, y algunos de ellos requieren un ticket de ingreso

Argentina cuenta con una impresionante variedad de paisajes, desde la inmensidad de la Patagonia hasta la selva misionera, y muchos de estos lugares son conservados y protegidos en 39 parques nacionales. A lo largo y ancho del territorio, estas áreas protegidas se han convertido en destinos turísticos de excelencia, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de explorar ecosistemas únicos y aprender sobre la flora y fauna local. Si bien la mayoría de los parques son de acceso gratuito, en algunos de los más icónicos del país se cobra una entrada, y los precios varían significativamente según la ubicación y la categoría del visitante.

Conocer los costos de ingreso y las bonificaciones disponibles es fundamental a la hora de planificar un viaje. La Administración de Parques Nacionales (APN) establece tarifas diferenciadas para turistas argentinos, residentes provinciales y extranjeros. A continuación, un detalle de los precios de los pases diarios, las bonificaciones y quiénes están exentos de pago en estos impresionantes refugios naturales.

Cuánto cuesta entrar a los Parques Nacionales en Argentina en 2025

Los precios de las entradas a los Parques Nacionales varían según el destino y la categoría de visitante. A modo de referencia, la categoría "General" se aplica a los turistas extranjeros.

Parques con tarifa de $45.000 : Los más caros para el público general son tres de los destinos más icónicos del país. Los Glaciares (incluyendo la entrada a la Portada El Chaltén): Un parque que deslumbra con sus imponentes glaciares, como el Perito Moreno. Iguazú: Famoso por sus majestuosas cataratas, consideradas una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

: Los más caros para el público general son tres de los destinos más icónicos del país. Parque con tarifa de $30.000 : Tierra del Fuego: Un parque que ofrece paisajes de ensueño en el extremo sur del continente.

: Parques con tarifa de $20.000 : La mayoría de los parques con acceso tarifado se encuentran en esta categoría, ofreciendo experiencias naturales a un precio más accesible. El Palmar Lago Puelo Lanín Los Alerces Los Arrayanes Nahuel Huapi Sierra de las Quijadas Talampaya

: La mayoría de los parques con acceso tarifado se encuentran en esta categoría, ofreciendo experiencias naturales a un precio más accesible.

Además de los precios diarios, la APN ofrece un pase anual que cuesta $225.000 y permite el acceso a todos los parques nacionales que cobran entrada.

Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, uno de los más visitados

Bonificaciones y exenciones en Parques Nacionales: quiénes pagan menos (o no pagan)

La política de la APN busca facilitar el acceso a los parques a la mayor cantidad de personas posible, por lo que existen varias categorías de visitantes que acceden a tarifas reducidas o, directamente, a la exención del pago. Para acreditar la categoría, es indispensable presentar la documentación correspondiente, como el DNI o pasaporte, al momento del ingreso.

Precios con bonificación:

Tarifa Nacional: Turistas argentinos . $15.000: Los Glaciares e Iguazú. $9.000: Tierra del Fuego. $7.000: El Palmar, Lago Puelo, Lanín, Los Alerces, Los Arrayanes, Nahuel Huapi, Sierra de las Quijadas, Talampaya.

. Tarifa para Residentes Provinciales: Aplicable a quienes viven en la provincia donde se encuentra el parque. $5.000: En la mayoría de los parques con entrada.

Aplicable a quienes viven en la provincia donde se encuentra el parque. Tarifa para Estudiantes Universitarios : $7.000: Los Glaciares, Iguazú y Tierra del Fuego. $5.000: El Palmar, Lago Puelo, Lanín, Los Alerces, Los Arrayanes, Nahuel Huapi, Sierra de las Quijadas y Talampaya.

: Exentos de pago : Niños de 0 a 5 años. Jubilados y Pensionados que vivan en Argentina (deben presentar el recibo de haber previsional). Personas con discapacidad y un acompañante (con Certificado Único de Discapacidad -CUD- vigente). Veteranos de Guerra de Malvinas. Visitas educativas (para alumnos de hasta 18 años, previa autorización). Residentes locales, guías, coordinadores y agentes de la APN.

:

Tips para la visita a Parques Nacionales: pagos, horarios y otros datos importantes

Para quienes planifican su visita, es importante tener en cuenta que el pago de las entradas se realiza en efectivo y en pesos argentinos. Sin embargo, en algunos parques como El Palmar, Iguazú, Nahuel Huapi, Los Glaciares y Tierra del Fuego, también se aceptan tarjetas de crédito y débito. Los tickets, además, pueden ser comprados en línea de manera anticipada.

Por otra parte, los tickets tienen una bonificación del 50% si se utilizan para ingresar por un segundo día, siempre y cuando sea dentro de las 72 horas del primer ingreso. El horario de acceso a los parques varía según la geografía y las condiciones climáticas, por lo que se recomienda contactar a la intendencia del parque antes de viajar.

Es importante recordar que la mayoría de las áreas protegidas prohíben el ingreso de mascotas y drones para preservar el ambiente y la fauna nativa, una norma que es crucial respetar para el cuidado de estos valiosos ecosistemas.