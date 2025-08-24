Con playas sobre el Paraná, parrillas y turismo rural, este pueblo se perfila como un destino cercano a CABA ideal para escapadas tranquilas y auténticas

Con playas de arena sobre el río Paraná, parrillas tradicionales y un entorno tranquilo poco común en la provincia de Buenos Aires, este pueblo, alejado del turismo masivo, se perfila como un destino ideal para quienes buscan turismo rural y escapadas cerca de CABA.

Un pueblo a menos de una hora de CABA ideal para pasar el día

El núcleo urbano de Lima gira en torno a la plaza Mitre, corazón de la vida social y punto de encuentro de vecinos y visitantes. Más allá de sus playas doradas y la vegetación autóctona, que ofrecen un marco ideal para el descanso y el turismo rural, el pueblo destaca también por su variada oferta de ocio y gastronomía

Parrillas tradicionales y restaurantes familiares sirven clásicos nacionales como asado, empanadas y vinos locales, mientras que la amabilidad de los vecinos enmarca cada visita convirtiéndola en una experiencia cálida y auténtica.

Qué hacer en Lima

Durante el año, la localidad organiza eventos culturales y recreativos: el aniversario del 28 de septiembre incluye ferias y recitales, y el carnaval de verano se transforma en una de las celebraciones más concurridas. Además, la municipalidad programa espectáculos de rock, baile y karaoke que integran a residentes y turistas.

Por su parte, el río Paraná ofrece un escenario natural para deportes y actividades al aire libre. Inaugurado en 1958, el Club de Pesca Lima cuenta con muelles, playas y zonas de camping, además de botes y excursiones guiadas. La pesca, los paseos en lancha y las jornadas familiares son actividades muy demandadas.

El turismo rural también tiene protagonismo: senderismo, cabalgatas, visitas a quintas y estancias, y picnics bajo los árboles permiten disfrutar de la naturaleza. La producción agrícola, ganadera y hortícola, junto con los criaderos de aves, consolidan una economía local diversa.

Historia que une trenes y energía nuclear

Oficialmente fundada en 1885 como estación intermedia entre Zárate y Baradero, Lima se desarrolló gracias al ferrocarril y a la instalación de las Centrales Nucleares Atucha, que aún operan y ofrecen visitas guiadas.

El nombre de la localidad rinde homenaje a Justa Lima de Atucha y a su esposo José Segundo Atucha, quienes promovieron la fundación de la colonia y posteriormente del pueblo.

Cómo llegar desde Buenos Aires

La ubicación estratégica y la conectividad con Buenos Aires hacen de Lima un destino accesible. En vehículo particular, se puede llegar en aproximadamente una hora tomando la ruta nacional 9 y luego la provincial 6, pasando por Campana y Zárate.

En transporte público, la línea de colectivos 194 desde Plaza Miserere y los micros de media distancia desde Retiro facilitan el acceso directo al pueblo y sus servicios principales.

Un destino cercano, sereno y auténtico

Centrada en la tranquilidad y los recursos locales, Lima combina naturaleza, historia, gastronomía y actividades recreativas y se consolida como una escapada cercana a la ciudad para quienes buscan descanso, paisajes rurales y experiencias auténticas lejos del bullicio urbano.