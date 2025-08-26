Qué dice el convenio que Argentina firmó con un país donde los argentinos aman veranear

El Gobierno sigue profundizando las relaciones con uno de los destinos predilectos por los viajeros nacionales y afianzó el vínculo con una declaración

El Gobierno argentino busca profundizar las relaciones con uno de los destinos más elegidos por los viajeros del país: la República Dominicana. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, firmó una declaración conjunta con su par dominicano, David Collado, para afianzar el vínculo turístico entre ambos países y promover acciones que aumenten el flujo de visitantes e inversiones.

El acuerdo se firmó en un evento que contó con la presencia de representantes de todos los rubros turísticos, desde cámaras empresariales hasta aerolíneas y autoridades públicas. En una comunicación directa con Scioli, el presidente dominicano, Luis Abinader, dio su apoyo institucional al evento y expresó su deseo de que "más argentinos puedan venir a nuestro país y que más dominicanos puedan visitar la Argentina".

Argentina-República Dominicana: objetivos y medidas del acuerdo

La declaración conjunta entre Argentina y República Dominicana tiene como principales objetivos:

Facilitación turística: Fortalecer la cooperación para implementar acciones que favorezcan el incremento de la actividad bilateral. Programas de promoción: Coordinar programas de promoción para que ambos países sean destinos más atractivos para sus respectivos públicos. Atracción de inversiones: Intercambiar experiencias y buenas prácticas para fomentar la llegada de capitales.

En el marco de este acuerdo, Scioli recordó que el Gobierno argentino ya tomó medidas para facilitar el ingreso de los turistas dominicanos. Un ejemplo es la exención de pago para quienes posean una visa vigente para ingresar a los Estados Unidos. Esta medida, sumada al aumento de la conectividad aérea, busca generar las condiciones para fortalecer el intercambio turístico y comercial.

Turismo entre Argentina y República Dominicana: una relación que se afianza

El ministro de Turismo dominicano, David Collado, se mostró muy entusiasmado con la relación bilateral. "Argentina es para nosotros la gran sorpresa del año 2025", afirmó, y destacó el trabajo y la dedicación para lograr este crecimiento. Collado también tuvo palabras de elogio para el funcionario argentino, de quien dijo que "siempre ha apoyado a la República Dominicana", y resaltó "la decencia y la gentileza" de Scioli.

Por su parte, Scioli destacó que en el encuentro "pusimos toda la carne al asador", convocando a representantes de todos los sectores para generar una reunión multitudinaria con sus pares dominicanos. Este encuentro busca sentar las bases para un futuro de mayor intercambio y cooperación en un sector clave para ambas economías.

Funcionarios argentinos y dominicanos tras la firma de la declaración para promover el turismo

Adiós a los costos y la burocracia: las medidas para atraer viajeros

En un encuentro con su par dominicano, David Collado, Scioli detalló las medidas concretas para atraer a los turistas caribeños. "Los dominicanos tenían que tramitar una visa, que se demoraba y costaba 400 dólares", explicó el funcionario. Sin embargo, "esta nueva Argentina" decidió dejar sin efecto esas restricciones. Ahora, con solo tener la visa de Estados Unidos, los dominicanos pueden ingresar a la Argentina sin tener que pagar ningún cargo adicional.

La estrategia, que incluye también el impulso a la conectividad aérea a partir de la política de cielos abiertos implementada por el Gobierno, se complementó con un workshop organizado por el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur). En el evento, que contó con la participación de agencias de viajes, aerolíneas y representantes del sector, se lanzaron productos y tarifas promocionales para incentivar el flujo de turistas dominicanos.

Aerolíneas lanzan ofertas para viajar entre Argentina y República Dominicana

En el marco de la acción promocional, las aerolíneas que operan en el mercado bilateral no se quedaron atrás y lanzaron promociones especiales:

Aerolíneas Argentinas anunció una tarifa de 500 dólares (más impuestos) para los vuelos entre Punta Cana y Ezeiza , válida para pasajes emitidos hasta el 30 de septiembre y con salidas hasta el 20 de noviembre. La oferta permite, por 50 o 100 dólares adicionales, agregar un destino nacional en el país.

, válida para pasajes emitidos hasta el 30 de septiembre y con salidas hasta el 20 de noviembre. La oferta permite, por 50 o 100 dólares adicionales, agregar un destino nacional en el país. Arajet, por su parte, lanzó una promoción con hasta un 50% de descuento para que los dominicanos viajen a la Argentina entre el 15 de septiembre y el 30 de junio de 2026, con pasajes comprados antes del próximo domingo.

La embajadora argentina en República Dominicana, Sandra Wrinkler, destacó que "somos dos países que tienen una larga historia en amistad y cooperación". Este nuevo acuerdo busca capitalizar un contexto favorable, ya que tanto Argentina como República Dominicana se encuentran entre los países con mayor crecimiento económico en la región, según el Banco Mundial y la CEPAL.