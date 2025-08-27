La medida que adoptó una aerolínea top para evitar que sus pasajeros pierdan conexiones

Para evitar que los viajeros se pierdan el segundo vuelo cuando hacen escala en el aeropuerto principal, esta aerolínea innovó con un sistema automático

El sector aerocomercial está en constante evolución, siempre buscando la forma de mejorar la experiencia de los pasajeros y garantizar que lleguen a tiempo a sus destinos, más allá de las demoras que a veces son inevitables. Uno de los mayores desafíos en la industria es la gestión de las conexiones, especialmente cuando los tiempos entre vuelos son muy ajustados. Las conexiones cortas pueden ser una fuente de estrés y frustración para los viajeros, que corren el riesgo de perder el segundo tramo de su viaje, y a menudo se encuentran con un laberinto de pasillos y controles en un aeropuerto desconocido, con la presión de un reloj que avanza sin piedad.

Para aliviar esta preocupación y optimizar al máximo los tiempos, una de las aerolíneas más importantes a nivel global ha innovado con un sistema automático que ayuda a los viajeros a no perder sus vuelos, convirtiendo lo que podría ser una pesadilla logística en un proceso mucho más fluido. ¿Será fuente de inspiración para otras compañías en el mundo?

Cómo funciona el sistema de Air France para no perder conexiones

Para facilitar el tránsito de sus pasajeros, Air France y Groupe ADP (la operadora del aeropuerto de París-Charles de Gaulle) implementaron el sistema "Short Connection Pass". Esta iniciativa se activa de manera automática cuando el tiempo de conexión de un pasajero cae por debajo de un umbral predeterminado, sin que el viajero deba realizar ninguna acción. El objetivo es claro: reducir al mínimo el tiempo que los pasajeros pasan en los controles de seguridad y de fronteras.

Cuando se detecta un tiempo de conexión corto, el sistema funciona de la siguiente manera:

Notificación instantánea: El pasajero recibe un mensaje de texto y un correo electrónico (y próximamente también una notificación por WhatsApp o en la app de Air France) informándole que, debido al poco tiempo que tiene, es elegible para un acceso prioritario en los controles.

El pasajero recibe un mensaje de texto y un correo electrónico (y próximamente también una notificación por WhatsApp o en la app de Air France) informándole que, debido al poco tiempo que tiene, es elegible para un acceso prioritario en los controles. Acceso preferencial: Al llegar a los puntos de control, el pase de embarque es escaneado y el sistema notifica al personal del aeropuerto sobre la conexión corta del pasajero, que es derivado a un carril prioritario.

La clave del sistema es el intercambio de información en tiempo real entre la aerolínea, la operadora del aeropuerto y los proveedores de servicios. Los datos que se comparten incluyen el tiempo estimado de caminata, los tiempos de espera en los controles y la hora actualizada de salida del próximo vuelo.

Aeropuerto de París: un hub más eficiente y atractivo

Tanto Air France como el aeropuerto de París-Charles de Gaulle buscan posicionarse como líderes en eficiencia y atractivo para los viajeros. Régis Lacote, director del aeropuerto, destacó que el Short Connection Pass es un "verdadero avance en la mejora de la experiencia de viaje", ya que es simple para el pasajero y eficaz operativamente.

Por su parte, Alain-Hervé Bernard, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Air France, afirmó que el aeropuerto ya es "el más potente de Europa en términos de oportunidades de conexión". Con esta iniciativa conjunta, la compañía refuerza su compromiso de facilitar los viajes de sus clientes y reafirma su ambición de ser uno de los principales hubs del mundo.