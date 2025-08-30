El restaurante EL BARCO abrirá sus puertas en esta temporada y con estos precios

El restaurante conserva en la actualidad, el nombre original por tradición náutica, evitando cambios por superstición, explicaron sus creadores

Al borde del célebre cementerio de barcos de San Antonio Oeste, Río Negro, una antigua embarcación transformada en restaurante se alza como protagonista. El pesquero "Mar del Plata", condenado al desguace durante dos décadas, fue rescatado de forma gratuita por Edgar Herrera y Claudia Pincheira y renació como un restaurante singular, asentado sobre la costanera. Pero lejos de ser una curiosidad, la propuesta se sostiene con una cocina que destaca por su frescura y relación precio-experiencia.

¿Cuánto cuesta comer en El Barco y qué ofrece?

El lugar conserva el nombre original por tradición náutica, evitando cambios por superstición, explican sus creadores. Hoy propone un menú centrado en productos del mar: mariscos frescos, langostinos, calamares, vieiras gratinadas, cazuela de cordero y una clásica tabla marina. La cercanía al puerto—tres cuadras de distancia—asegura materia prima diaria.

El salón principal tiene 12 mesas, igual número sobre la cubierta. Aunque no se detallan precios específicos, medios como Restaurant Guru refieren que ofrece "platos a unos precios interesantes", mientras que Tripadvisor categoriza al local con rango de precios €€ - €€€, equivalente a niveles moderados en moneda europea. Traducido a la experiencia no es económica, pero tampoco exclusiva.

Según en algunas fotos infiltradas que conforman parte de las reseñas en google maps, los precios hasta hace un par de meses atrás, eran los siguientes. Cabe destacar, que los mismos son a modo orientativo y que no necesariamente corresponden a los precios actuales, debido a cualquier actualización que haya llevado a cabo el restaurante.

Entradas:

Vieiras gratinadas: $16.000 ;

; Mejillones a la provenzal al vino blanco: $18.000 ;

; Rabas fritas con salsa a elección: $15.000 ;

; Langostinos rebozados con salsa a elección: $15.000 ;

; Empanadas (carne, pescado, jamón y queso) c/u: $1.000 ;

; Tabla "aroma de mar" pican 4 y comen 2 (rabas, langostinos rebozados, vieiras y ostras gratinadas, escabeches de almejas, de pulpo, de calamar, mejillones a la provenzal al vino blanco, panopea: $38.000

Salsas a elección: Alioli, barbacoa, criolla, salsa golf

Platos principales Pescados-Mariscos:

Paella: $18.000;

Cazuela: $19.000;

Grille de merluza con salsa a elección: $8.000;

Salmón blanco: $10.000;

Papillote de merluza: $9.000;

Lenguado: $12.000.

Minutas:

Milanesa de carne: $8.000 ;

; A la napolitana: $10.000 ;

; A la suiza: $9.000 ;

; Milanesa de pollo: $8.500 ;

; A la napolitana: $8.500 ;

; A la suiza: $8.000 ;

; Docena de empanadas (carne, pescado, jamón y queso): $12.000.

Sándwich de milanesa:

Simple: $10.000 ;

; Completo: $12.000.

¿Cómo nació este restaurante flotante: EL BARCO?

La historia empezó hace una década, en una mateada frente al cementerio de barcos, Claudia, psicóloga, imaginó una casa sobre la estructura de 30 metros, pero Edgar —ex trabajador petrolero— vio un restaurante. Tras confirmar ante Prefectura la viabilidad legal, los dueños les donaron la embarcación, argumentando que desguazarla era costoso.

Edgar desmontó artesanalmente más de 90 toneladas de componentes internos ("de hormiga") para preparar el espacio. Inicialmente planeaban instalarlo en Las Grutas, pero dificultades logísticas los llevaron a San Antonio Oeste, donde contaron con respaldo municipal. Una grúa prestada por un conocido permitió mover el barco —unas 200 toneladas— apenas 50 metros hasta la costanera, evitando costos prohibitivos.

¿Qué días abre el restaurante El Barco?

El restaurante funciona en temporada alta, de diciembre a abril, sincronizado con el turismo local. La reapertura anual es esperada por quienes ya han hecho del barco una tradición. Los proprietarios siguen manteniendo la pintura, el lustrado y las reparaciones necesarias. El "Mar del Plata" volvió a abrir sus puertas el 18 de diciembre pasado, en temporada donde el turismo comienza a aumentar.