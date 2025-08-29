Flybondi suma otro destino internacional: a dónde volará desde diciembre

La aerolínea lowcost, que en los últimos días comenzó sus operaciones hacia Paraguay, informó que desde fin de año llegará a un nuevo país

La aerolínea low cost Flybondi, que recientemente reactivó sus operaciones en Paraguay, ha anunciado un nuevo hito en su expansión regional. A partir de diciembre de 2025, la compañía sumará a Perú como su tercer destino internacional y con una particularidad: los vuelos hacia Lima no saldrán desde Buenos Aires, sino que el puente aéreo se realizará desde Iguazú, reforzando su estrategia de conectar puntos clave sin necesidad de pasar por la Capital Federal.

Flybondi empezará a volar a Perú desde Misiones

La nueva ruta de Flybondi unirá Puerto Iguazú con Lima, ampliando la red de conectividad de la aerolínea y sumando a Perú a su lista de destinos, que ya incluye a Brasil y Paraguay. La ruta operará con cuatro vuelos semanales, los días lunes, miércoles, viernes y domingo. Los pasajes estarán disponibles para la venta a partir de la próxima semana a través del sitio web oficial de la compañía.

"¡Hola, Perú! Desde diciembre, Lima se suma a nuestro mapa amarillo. Nuestra tercera ruta internacional conecta directamente con Iguazú, ¡sin pasar por Buenos Aires! Seguimos creciendo y sumando nuevas ruta. ¡Gracias por acompañarnos y volar con nosotros!", expresó la compañía a través de sus redes sociales, donde realizó el anuncio.

Mauricio Sana, CEO de Flybondi, destacó que esta nueva conexión refuerza los lazos culturales y turísticos entre ambos países y agradeció el apoyo del gobierno de Misiones. "Lanzar un vuelo internacional siempre implica un gran trabajo conjunto, y por eso agradecemos al gobierno de Misiones por su apoyo", comentó Sana. La aerolínea espera que la nueva ruta impulse el turismo en la región, generando un impacto positivo en la economía local, el empleo y los sectores de hotelería, gastronomía y comercio.

Flybondi anunció vuelos a Lima, Perú, desde Iguazú

Flybondi, el regreso a Paraguay y la expansión en la región

La nueva ruta a Perú se suma al reciente regreso de la aerolínea a Paraguay. Flybondi inauguró oficialmente su conexión Buenos Aires-Encarnación, un hito que representa la primera conexión aérea internacional para la ciudad paraguaya. Si bien los vuelos regulares entre ambas ciudades comenzarán en diciembre, la aerolínea operó tres vuelos especiales a finales de agosto con motivo del World Rally Championship. Además, la compañía aseguró que en los próximos días informará sobre el regreso de los vuelos a Asunción, la capital paraguaya.

A qué destinos internacionales vuela Flybondi

Por el momento, las operaciones que tiene en marcha la lowcost son a Brasil.

Desde Buenos Aires llega a:

Río de Janeiro

São Paulo

Florianópolis

Salvador de Bahía

Maceió

Mientras que desde Córdoba tiene vuelos a

Río de Janeiro

Florianópolis)

De esta manera, para fin de año se espera que también aterricen los aviones de Flybondi en