Trevelin, una localidad de Chubut, está cada vez más cerca de llegar al momento en que millones de tulipanes de colores florecen en sus campos

Luego de la confirmación de que octubre tendrá un nuevo fin de semana largo por el feriado del viernes 10, trasladado del 12 por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, milles de argentinos comenzaron a planear una escapada para desconectar esos tres días y hay una localidad turística que emerge como una opción ideal, por su espectáculo natural inigualable, que se disfruta mejor exactamente en esa época del año. Trevelín, un pintoresco pueblo de Chubut conocido por su herencia galesa, está a punto de ver florecer a más de 2 millones de tulipanes en sus campos, creando un paisaje que parece sacado de un cuento de hadas.

El Campo de Tulipanes de Trevelin, un proyecto de la familia Ledesma que se inició en 1996, se ha convertido en una de las atracciones turísticas más importantes de la Patagonia. Cada primavera, el contraste de las incontables flores multicolores con los cerros y las cumbres nevadas de la cordillera de los Andes de fondo, ofrece una postal única e inolvidable.

La temporada de floración comienza en octubre y se extiende hasta principios de noviembre. Sin embargo, el período ideal para visitarlo y ver a los tulipanes en su máximo esplendor es a partir de la segunda quincena de octubre. Con la noticia de que el viernes 10 de octubre será feriado por un reciente decreto del Gobierno, este fin de semana largo es la oportunidad perfecta para planear una escapada y ser testigo de esta maravilla.

Trevelin: el pueblito del campo de millones de tulipanes

El campo está ubicado a solo 13 kilómetros del centro de Trevelín y la visita no requiere reserva previa. Los visitantes pueden recorrer los senderos delimitados entre los surcos de flores para tomar fotos increíbles. El lugar también cuenta con una confitería que ofrece opciones de almuerzo, café y repostería galesa, perfecta para una pausa.

Para quienes buscan una experiencia aún más mágica, el campo ofrece visitas nocturnas bajo la luz de la luna llena y, si las condiciones climáticas lo permiten, incluso es posible realizar un vuelo en globo aerostático para ver el campo desde el cielo, una de las experiencias más exclusivas de la Patagonia.

El ingreso al campo de tulipanes tiene un costo de $32.000 por persona, aunque se puede comprar una entrada anticipada por la web con un descuento de dos mil pesos. Menores de 12 años entran gratis. El horario de visita es de 9:00 a 19:00. Para quienes no tienen vehículo propio, existen opciones de transporte público y taxis desde el centro de Trevelín, además de paquetes turísticos que incluyen el traslado.

Qué hacer en Trevelín, el pueblo de los tulipanes

La localidad, que el año pasado fue destacado en un concurso de la ONU por ser uno de los mejores pequeños pueblos turísticos del mundo, tiene mucho más para ofrecer que el campo de tulipanes. Durante tu visita, podes: