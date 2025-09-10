Viajar en clase ejecutiva sigue siendo un sueño para muchos, especialmente para quienes siempre adquirieron pasajes en clase turista y observaron los privilegios desde allí. Pasar de la economía a una experiencia premium implica más que comodidad: es un servicio integral que comienza mucho antes de subir al avión. En Aerolíneas Argentinas, la cabina business, llamada 'Clase Club Cóndor', ofrece beneficios pensados para transformar un vuelo en avión en una experiencia de lujo, ideal tanto para turismo como para viajes de negocios.

¿Cómo es la experiencia en la cabina business de Aerolíneas Argentinas?

Los pasajeros de business tienen acceso a una serie de beneficios en el aeropuerto bajo la categoría "Sky Priority". Esto incluye, entre otras cosas, un check-in preferencial en mostradores exclusivos, un embarque prioritario que permite subir a la aeronave sin apuro y una entrega de equipaje prioritaria al llegar, minimizando los tiempos de espera en la cinta transportadora.

El verdadero "plus" en tierra es el acceso al exclusivo Salón Cóndor en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. En este espacio de más de 1.000 metros cuadrados los pasajeros pueden disfrutar de un variado buffet con platos fríos y calientes, una barra de bebidas con opciones con y sin alcohol, Wi-Fi de alta velocidad, espacios de trabajo (coworking), salas de reuniones y hasta sillones de masajes en un área de relax.

Para aquellos que tienen una larga conexión o quieren refrescarse, el salón también cuenta con duchas. Otro beneficio fundamental es la franquicia de equipaje. Los pasajes en clase business permiten llevar una mayor cantidad de equipaje despachado sin cargo, lo que es una ventaja significativa para quienes viajan por turismo o en viajes de negocio con equipaje voluminoso.

Lejos de la configuración estándar de la clase económica, los asientos de la cabina business en los vuelos internacionales de largo alcance de Aerolíneas Argentinas se transforman en verdaderas camas planas, permitiendo al pasajero un descanso total durante el vuelo. La reclinación de 180 grados en aeronaves como el Airbus 330 o el Boeing 787 Dreamliner es un factor decisivo.

Incluso en flotas de corto y mediano alcance, como los Boeing 737, la "Premium Economy" ofrece un espacio mucho más amplio, con mayor reclinación y distancia entre asientos para mayor comodidad. A esto se le suma un sistema de entretenimiento individual con pantallas de alta definición y una amplia selección de películas, series y música.

El servicio a bordo es otro de los pilares de la cabina premium. Los pasajeros son recibidos con una bebida de bienvenida y, a lo largo del trayecto, disfrutan de una gastronomía diferenciada. El servicio de catering incluye una variedad de opciones para la entrada, plato principal y postre, servidas en vajilla de porcelana y con cubiertos de metal.

El menú se complementa con una selección de vinos y espumantes de bodegas argentinas de primera línea, además de bebidas sin alcohol, snacks ilimitados y un servicio de café premium. Antes de aterrizar, se sirve un desayuno completo, permitiendo llegar al destino fresco y preparado para el día.

Además de las atenciones gastronómicas, el pasajero recibe un completo kit de amenities. Este bolso personal incluye elementos esenciales para el cuidado y la higiene durante el viaje, como cepillo y pasta de dientes, bálsamo labial, crema de manos, un antifaz para dormir, medias y tapones para los oídos. La presencia de mantas y almohadas de alta calidad completa el escenario, garantizando un ambiente de descanso y relax.

¿Cuánto cuesta el lujo de volar en business con Aerolíneas Argentinas?

El valor de un pasaje en clase ejecutiva varía enormemente según la ruta, la temporada, la antelación de la compra y la demanda. A modo de referencia, un vuelo de larga distancia, como por ejemplo a Madrid o Miami, puede costar entre 2 y 4 veces más que un pasaje en clase económica.

Puede alcanzar una cercana a los 4.400 dólares para un vuelo internacional, aunque los precios en las webs de las agencias de turismo pueden variar considerablemente.