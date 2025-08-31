El Hotel Hilton ofrece un almuerzo buffet de lujo abierto al público. Por una cifra que te sorprenderá, podés disfrutar gastronomía exclusiva sin hospedaje

El Hotel Hilton, reconocido internacionalmente por su servicio de alta gama y su imponente arquitectura, ofrece una experiencia gastronómica que puede disfrutarse incluso si no se está hospedado en el establecimiento. Para quienes buscan un almuerzo elegante y una atmósfera exclusiva, su restaurante se presenta como una opción atractiva, aunque con precios acordes al lujo que representa.

Al ingresar al hotel, los visitantes se encuentran con un ambiente sofisticado, donde cada detalle —desde la decoración hasta la atención del personal— refleja la calidad que caracteriza a la cadena internacional. Los comensales pueden optar por distintos menús, que incluyen desde opciones de cocina internacional hasta platos gourmet de autor.

Cuánto cuesta almorzar en el restaurante "El Faro" del Hilton

Desde su cuenta de TikTok @matecito.viajero, una creadora de contenido compartió su experiencia en el restaurante El Faro, ubicado dentro del icónico Hotel Hilton de Buenos Aires. Según relató, quedó sorprendida por la variedad y calidad de los platos, así como por la posibilidad de disfrutar de la propuesta gastronómica sin necesidad de estar alojado en el hotel.

De lunes a viernes, el almuerzo estilo buffet permite servirse todo lo que se quiera, tantas veces como se desee, e incluye bebida. La oferta incluye desde entradas, ensaladas y vegetales de estación, hasta pastas, carnes y postres, todos elaborados con productos de primera calidad.

"Así que compartí esta regla a ese amigo que le gusta picotear un poquito de cada cosa", comentó la creadora, resaltando la diversidad de la propuesta y la libertad que ofrece el buffet.

El valor de esta experiencia gastronómica en un hotel 5 estrellas es de $34.000 por persona, una cifra que refleja la exclusividad del lugar, pero que permite acceder a un almuerzo completo sin tener que pagar una estadía.

La experiencia, según la influencer, combina ambiente, calidad de servicio y una amplia variedad de sabores, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan un almuerzo especial en Buenos Aires.

Almuerzo exclusivo abierto al público

Cabe destacar que, aunque no es necesario hospedarse para acceder al restaurante, sí se recomienda reservar con anticipación, especialmente los fines de semana o días feriados, debido a la alta demanda. Además, el hotel ofrece estacionamiento para quienes llegan en auto y facilidades de acceso para personas con movilidad reducida.

En definitiva, almorzar en el Hotel Hilton permite disfrutar de un espacio de lujo y buena cocina sin necesidad de pagar una estadía completa. Los precios, aunque elevados, se justifican por la calidad del servicio, la atención personalizada y la experiencia que ofrece este ícono de la hotelería internacional.