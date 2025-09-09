Uno de los destinos más populares de la Costa habilitó su aeropuerto para el verano

Se trata de uno de los principales municipios de los que habitan la Costa Atlántica, que ahora entró en etapa de negociación con distintas aerolíneas

El verano 2025/2026 en la Costa Atlántica podría tener un nuevo protagonista en el transporte de pasajeros. En las últimas horas, la Municipalidad de Villa Gesell confirmó que el aeropuerto de la ciudad ya se encuentra plenamente operativo y habilitado para recibir vuelos comerciales. Este importante avance llega justo a tiempo para la próxima temporada de verano, permitiendo a los turistas llegar al reconocido balneario de forma más rápida y directa.

La habilitación se concretó tras la designación de un nuevo director, Hernán Espíndola, por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Este nombramiento era el último paso formal que faltaba para completar todos los requisitos de seguridad y operatividad. Con la infraestructura renovada y la dirección en funciones, la administración local ya se encuentra en negociaciones avanzadas con distintas aerolíneas para definir las rutas y frecuencias de vuelo.

El aeropuerto de Villa Gesell, habilitado para la temporada de verano

El proceso de puesta a punto del aeropuerto de Villa Gesell fue un trabajo conjunto entre el municipio y la ANAC. La etapa final se concretó con el nombramiento de un responsable aeronáutico, una figura clave para supervisar las operaciones y garantizar la seguridad según las normativas vigentes. Previo a este nombramiento, el municipio había realizado una serie de tareas de adecuación en la infraestructura, que incluyeron la puesta en valor de la pista y la terminal de pasajeros.

Durante la reunión de coordinación, en la que participaron autoridades municipales y el flamante director del aeropuerto, se definieron los pasos a seguir para que los servicios en tierra, como el tránsito y la seguridad, se integren de manera eficiente a las operaciones aéreas. Esta planificación es crucial para que todo funcione sin contratiempos una vez que comiencen a operar los vuelos comerciales.

El aeropuerto de Villa Gesell, listo para recibir vuelos comerciales en la temporada de verano

Qué aerolíneas podrían volar a Villa Gesell en verano

Con el aeropuerto ya en condiciones, las negociaciones con las compañías aéreas son el próximo gran paso. Aunque no se han confirmado nombres de forma oficial, trascendió que varias empresas han mostrado interés. Una de las candidatas más fuertes sería Humming Airways, una aerolínea que ya cuenta con experiencia en rutas a ciudades intermedias del país, como Tandil y Olavarría.

El regreso de los vuelos comerciales a Villa Gesell marcaría un hito después de un largo período sin operaciones regulares. La última vez que el aeropuerto recibió vuelos comerciales de manera continua fue en el verano de 2023, con la operación de la aerolínea LADE. Sin embargo, en el pasado, otras compañías como Sol, LAER, LAPA y hasta la misma Aerolíneas Argentinas operaron vuelos al balneario, demostrando la viabilidad y el atractivo de la ruta. La reactivación de est