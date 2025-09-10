El nuevo vuelo más largo de Argentina ya tiene precio: esto saldrá viajar casi 15 horas

La aerolínea China Eastern está a punto de inaugurar una ruta que cambiará el mapa de las conexiones aéreas desde Argentina. La nueva operación, que conectará Buenos Aires con Shanghai, tendrá una escala en Auckland, Nueva Zelanda, convirtiéndose en el vuelo directo más largo que opere desde el aeropuerto de Ezeiza. Si bien el vuelo completo a China durará unas 29 horas, el primer tramo hasta Oceanía será el que se llevará el récord de duración, con casi 15 horas de viaje.

Este nuevo servicio, que se espera comience a operar en diciembre, abre una puerta directa no solo a China, sino también a Nueva Zelanda, un destino que ahora será más accesible para los viajeros argentinos. Aunque la compañía aún no ha hecho un anuncio oficial, ya se pueden encontrar los precios de los pasajes en su sitio web, confirmando un rango de valores que varía según la fecha y la clase elegida.

Cuánto cuesta viajar directo de Argentina a Nueva Zelanda

Si bien el destino final de la ruta es Shanghai, el primer tramo del vuelo (Ezeiza-Auckland) se perfila como una excelente opción para aquellos que deseen visitar Nueva Zelanda o incluso Australia. Según los precios publicados en el sitio web de China Eastern, el costo de un pasaje para este tramo en clase económica arranca en los 1.924 dólares. Sin embargo, este valor puede variar significativamente según la temporada y la disponibilidad, escalando hasta los 2.400 dólares en algunas fechas.

La opción más barata para volar de Ezeiza a Auckland se encuentra por menos de 2000 dólares

Para aquellos que deseen continuar su viaje hasta Shanghai, el precio del pasaje en clase económica se encuentra en un rango similar al de la escala, partiendo de menos de 2.000 dólares en las primeras fechas. No obstante, al igual que para la ruta a Auckland, los valores pueden ascender notablemente, llegando a costar entre 2.400, 2.600 e incluso 3.800 dólares, dependiendo de la demanda y el momento de la compra.

China Eastern llega a Argentina para un viaje de casi 29 horas para llegar a Shanghai

El vuelo completo desde Buenos Aires a Shanghai con escala en Auckland tendrá una duración total de casi 29 horas. El tramo de Ezeiza a Nueva Zelanda se realizará en unos 14 horas y 40 minutos, superando los vuelos directos más extensos que actualmente operan desde Argentina, como los que van a Frankfurt y Ámsterdam. Una vez en Auckland, los pasajeros tendrán una breve espera de aproximadamente dos horas antes de embarcar en el segundo tramo, que durará unas 12 horas y media adicionales.

La ruta, que tendrá una frecuencia de dos veces por semana, será operada por aviones Boeing 777-300ER, aeronaves de fuselaje ancho con capacidad para 316 pasajeros. Estos aviones, equipados con comodidades como seis suites en Primera clase, 52 asientos en Business y 258 en Economy, aseguran un viaje confortable a pesar de la larga duración. La llegada de China Eastern no solo fortalece la conexión con Asia y Oceanía, sino que también es un claro indicio del creciente interés de las aerolíneas internacionales en el mercado argentino.