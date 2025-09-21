Un gobernador dijo que el turismo está en situación grave porque la gente con recursos se va al exterior y a nivel local hay desventajas

La salida de turistas a destinos del exterior del país, especialmente en los meses con el dólar más bajo, dejó a muchas provincias argentinas con el sector en crisis, y la situación se siente cada vez más grave.

Así advirtió el gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, quien anunció que reflotará la cuasimoneda provincial, conocida popularmente como "El Chacho", para lanzar dos programas que buscan reactivar el turismo local y dinamizar la economía.

Los planes se llaman "Impulso Turístico 50/50" y "Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos".

Es una reedición de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), que se da en un contexto de fuerte enfrentamiento con la administración nacional de Javier Milei y tras el recorte de fondos en el Presupuesto Nacional.

Duras críticas a Milei

Ricardo Quintela presentó los programas en un contexto de críticas a las políticas económicas nacionales. El mandatario riojano señaló que el sector del turismo "está pasando una situación grave" debido a que "la gente con recursos se va al exterior, se llevan los dólares de la Argentina", mientras que "el turismo interno, al no estar incentivado, está en desventaja y no puede mantenerse, y están fundidos".

Finalmente, Quintela anunció ante el sector del turismo provincial que "la Chaya va a estar". Afirmó que "va a ser importante y vuelve La Chaya a la Rioja", defendiendo la política de estimular los espectáculos públicos para la gente local y apostar al turismo.

"Nos critican y dicen que regalamos la plata, pero aplicamos políticas para estimular a la sociedad que tiene todo el derecho del mundo de gozar los espectáculos públicos", concluyó el gobernador.