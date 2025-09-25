Ni Florianopolis ni Buzios: el destino del Sur de Brasil que será tendencia en el verano

Más allá de los clásicos destinos elegidos por los argentinos, hay un pueblito en Brasil que gana cada año más interés entre los turistas de nuestro país

Luego de una temporada récord, los argentinos se preparan para invadir nuevamente las playas de Brasil, con una presencia masiva que promete superar las cifras del año anterior. Si bien los destinos más conocidos como Florianópolis y Búzios siguen siendo los favoritos, un pueblo costero del sur de Brasil está resurgiendo con fuerza y se perfila como la nueva tendencia del verano 2026. Se trata de Praia do Rosa, un pequeño paraíso en el estado de Santa Catarina que combina la belleza natural con un ambiente relajado y una vibrante vida nocturna.

Ubicada a 90 kilómetros al sur de Florianópolis, Praia do Rosa es un destino particularmente atractivo para los argentinos que viajan en auto, dada su cercanía con la frontera. Más allá de su accesibilidad, el pueblo ha logrado captar el interés de un público joven que busca una alternativa a los destinos masivos, sin renunciar a las comodidades ni a la diversión. Con calles pintorescas, un entorno rodeado de morros y una vibra boho chic, Praia do Rosa se ha convertido en un lugar donde, según sus visitantes, "por momentos te olvidas de que estás en Brasil, porque se escucha hablar español por todas partes".

El fenómeno de su popularidad se explica por una combinación de factores económicos, la practicidad de moverse caminando y una tendencia espontánea que se ha expandido a través de las redes sociales. "Hay lugares que, por alguna razón, se ponen de moda. El año pasado recibimos muchos chicos de distintas ciudades que nos decían que todos querían venir a Rosa", comentó Daniela Matar, dueña del hostel Paraíso. Esta afluencia masiva, especialmente de grupos de amigos de entre 18 y 25 años, ha hecho que este destino reviva la atmósfera festiva que lo caracterizaba hace más de una década.

Ventajas y desventajas de Praia da Rosa, el paraíso brasileño

Praia do Rosa ofrece un entorno ideal para la desconexión, pero tiene ciertas características que deben considerarse antes de viajar.

Ventajas

Naturaleza exuberante: el pueblo está rodeado de morros, senderos y una hermosa laguna, lo que permite realizar diversas actividades al aire libre.

Playa y surf: la playa, con forma de medialuna, se divide en dos zonas. Rosa Norte, más tranquila e ideal para surfistas, y Rosa Sul, con más movimiento y bares sobre la arena.

Pueblo pintoresco: su centro, aunque pequeño, tiene un ambiente hippie chic con bares y restaurantes muy atractivos que cobran vida por la noche.

Actividades: además del surf, los visitantes pueden disfrutar de caminatas por senderos que llevan a playas vírgenes y a piscinas naturales.

Praia da Rosa, el destino de Brasil que promete ser tendencia este verano

Desventajas

Acceso a la playa: la playa se encuentra a una distancia considerable de la mayoría de los alojamientos, lo que requiere una caminata de 20 o 30 minutos por cuestas.

No es accesible: por las subidas y bajadas, las veredas angostas y la distancia al mar, no es un destino recomendable para personas mayores o con movilidad reducida.

Estacionamiento difícil: si bien se puede ir en auto a la playa, es muy difícil encontrar lugar para estacionar, especialmente en temporada alta. Lo mejor es dejar el coche guardado y manejarse a pie.

Praia da Rosa: planes y precios para el verano 2026

Los hostels y posadas son el tipo de alojamiento preferido por el público joven que viaja en grupo. Según los dueños de los establecimientos, las reservas para el mes de enero ya vienen con alta demanda, principalmente de jóvenes argentinos. Los precios se mantienen estables en dólares y el tipo de cambio actual favorece el turismo en el exterior. Por ejemplo, un pasaje de avión de ida y vuelta a Florianópolis, sumado a un hospedaje de 10 días, puede rondar los 1000 dólares por persona.

Una vez en Praia do Rosa, hay muchas actividades para realizar además de disfrutar de la playa. El surf es una de las principales y se pueden tomar clases en las numerosas escuelas del lugar. También se recomienda hacer trekkings por los morros, como el que lleva a Praia Vermelha, una playa deshabitada y tranquila. Por la noche, el pueblo se enciende con bares, restaurantes y boliches como Quintal Butiá, que ofrece música brasileña, o Pico do Tribo, con noches de reggaetón más populares entre los argentinos.

La versatilidad de Praia do Rosa, sumada a su ambiente relajado durante el día y festivo por la noche, lo convierte en una opción cada vez más fuerte entre los argentinos, que lo eligen como el destino ideal para combinar aventura y diversión en el próximo verano.