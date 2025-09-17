Ni Río ni Florianopolis: Aerolíneas volará a este destino brasileño amado por argentinos

La aerolínea de bandera anunció que durante el verano tendrá vuelos desde Capital y Rosario a uno de los destinos más elegidos por turistas de Argentina

Los turistas argentinos tienen un nuevo destino en Brasil al que podrán llegar de forma mucho más directa. Aerolíneas Argentinas anunció que, a partir del próximo verano, tendrá vuelos directos a Cabo Frío, un aeropuerto que es la puerta de entrada a Búzios, uno de los balnearios más elegidos por los argentinos en vacaciones.

Hasta ahora, la opción más común era volar a Río de Janeiro y desde allí hacer un viaje de unas tres horas por tierra. Con esta nueva ruta, Aerolíneas Argentinas ofrece una alternativa mucho más directa para los viajeros, sumando así otra novedad para la temporada de verano a la que ya había sumado vuelos a Aruba, uno de los destinos del Caribe más elegido por los argentinos.

Aerolíneas Argentinas a Buzios: nuevos vuelos a Cabo Frío

A partir del 3 de enero, la aerolínea de bandera sumará a su programación de vuelos a Brasil dos frecuencias semanales directas. Los vuelos saldrán desde Buenos Aires y Rosario, conectando de manera más eficiente a los viajeros con la costa brasileña.

Desde Buenos Aires: Dos frecuencias semanales, los sábados y domingos, con salida desde Aeroparque a las 12:00. El regreso será el mismo día.

Dos frecuencias semanales, los sábados y domingos, con salida desde Aeroparque a las 12:00. El regreso será el mismo día. Desde Rosario: Dos frecuencias semanales, también los sábados y domingos, con salida a las 9:35. El regreso será a las 16:50.

En cuanto a las tarifas, la aerolínea ya ofrece en su página web vuelos de ida y vuelta desde Aeroparque a Cabo Frío por aproximadamente 600 dólares en enero, con precios un poco más bajos en febrero. Para quienes vuelen desde Rosario, el costo es un poco mayor, rondando los 700 dólares por el pasaje de ida y vuelta.

Aerolíneas Argentinas y sus pasajes a Búzios, un paraíso cerca de casa

Búzios, un antiguo pueblo de pescadores que se volvió famoso en los 60 gracias a Brigitte Bardot, es reconocido por su ambiente único y sus playas de aguas cristalinas. El destino combina a la perfección el descanso con la diversión, ofreciendo una amplia oferta de naturaleza, gastronomía y vida nocturna.

"Este balneario combina relax y diversión con una oferta llena de naturaleza, gastronomía y vida nocturna. Pasear por la famosa Rua das Pedras, disfrutar de un día en Geribá o relajarse en João Fernandes son experiencias que convierten a Búzios en un lugar inolvidable para tus próximas vacaciones", aseguró Aerolíneas en su comunicación de la nueva ruta a Brasil.

La cercanía del aeropuerto de Cabo Frío (a menos de 30 km de Búzios) y la posibilidad de llegar directo desde dos ciudades argentinas hacen que este destino se vuelva aún más atractivo para las próximas vacaciones de verano.