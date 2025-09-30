Mar del Plata activa la temporada 2025/26: en qué playas habrá guardavidas en octubre

La ciudad de Mar del Plata, principal destino turístico de la Costa Atlántica argentina, espera con ansias la llegada de una nueva y prometedora temporada de verano 2025/2026. Sin embargo, la cuenta regresiva no espera a la Navidad ni al inicio oficial de las vacaciones, ya que, para ir calentando motores y garantizar la seguridad de vecinos y turistas que aprovechan el clima primaveral -y el próximo fin de semana largo-, el servicio de guardavidas se pondrá en marcha de forma anticipada, a partir de este mes de octubre.

El inicio temprano del servicio responde a la creciente afluencia de visitantes y al aumento de las temperaturas que ya se registran en la ciudad, convirtiendo a las playas en un punto de encuentro desde mucho antes de la temporada alta. La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, confirmó la puesta en marcha de un cronograma que asegura la protección y el bienestar de quienes decidan disfrutar del mar. Esta iniciativa busca prevenir incidentes y responder con celeridad ante cualquier emergencia, garantizando que el disfrute del océano sea seguro durante todo el año.

Mar del Plata: playas que tendrán cobertura desde el 1 de octubre

El servicio de guardavidas en Mar del Plata no comenzará de forma masiva, sino que se concentrará en áreas clave de la ciudad consideradas de mayor afluencia, incluso fuera de la temporada fuerte. Desde el 1 de octubre y hasta el 31 de octubre de 2025, la cobertura estará activa de lunes a domingo, en el horario de 11 a 17 horas, cubriendo las franjas de mayor exposición solar y de público.

Las áreas que contarán con guardias diarias durante este período inicial de primavera incluyen algunos de los sectores más emblemáticos y turísticos de "La Feliz". El listado de balnearios que ofrecerán servicio de seguridad anticipado es el siguiente, abarcando desde La Perla hasta el extremo sur de la ciudad:

⁠Balneario Nº 1 La Perla - Alfonsina

Balneario Nº 2 La Perla – Saint Michel

⁠Balneario Nº 3 La Perla – San Sebastián

Balneario Nº 4 La Perla - Alicante

Torreón Del Monje

Balnearios Nº 0 A 7 Complejo Playa Grande

⁠Consorcio Complejo Playa Grande

Punta Cantera IV – V – Waikiki

Arroyo Lobería – Cruz Del Sur

Arroyo Seco II – Manantiales Club De Mar

Esta selección estratégica de balnearios busca asegurar que, a pesar de no estar en plena temporada de verano, las zonas con mayor atractivo turístico y concentración de personas tengan la vigilancia necesaria para prevenir cualquier incidente en el agua, desde la mañana hasta el atardecer.

El cronograma completo del servicio de verano en Mar del Plata

Una vez finalizada la cobertura anticipada de octubre, la ciudad se prepara para el operativo de verano que se extenderá de forma completa desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 5 de abril de 2026. En este período, el servicio se extenderá a todas las playas de Mar del Plata, con un cronograma de horarios que se adapta a las horas de luz y a la intensidad del público a medida que avanza la temporada:

1 de noviembre de 2025 al 8 de marzo de 2026: De lunes a domingo, el horario de cobertura se extiende a 12 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas.

9 de marzo al 22 de marzo de 2026: El horario se ajusta ligeramente al acortarse los días, con servicio de lunes a domingo de 8 a 19.30 horas.

23 de marzo al 5 de abril de 2026: El servicio finaliza sus operaciones con un horario de 8 a 19 horas, cubriendo el último tramo de la Semana Santa y los feriados de abril.

Además de la cobertura en tierra, el Operativo de Seguridad en Playas estará reforzado con la disposición de tres embarcaciones fijas estratégicamente ubicadas en puntos clave de la costa, como Puerto Cardiel, Arenera y Cruz del Sur. Este despliegue es parte de los esfuerzos continuos del municipio para promover un disfrute seguro y responsable de los espacios naturales, anticipándose al pico de la temporada y garantizando una respuesta inmediata ante cualquier situación de riesgo en el mar. Los interesados en consultar todos los detalles del servicio pueden acceder a la información completa en el sitio web oficial del municipio.