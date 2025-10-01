Esta provincia sumó espacio de playa a orillas del río y se prepara para un verano a pleno

A medida que avanza el año, la temporada de verano 2025/2026 se empieza a sentir en todo el país, y la playa va más allá de la Costa Atlántica

Para la mayoría de los argentinos, la palabra "playa" evoca inmediatamente imágenes de la Costa Atlántica, con Mar del Plata o Pinamar como principales referentes. Sin embargo, Argentina es un país de una diversidad geográfica tal que las opciones de esparcimiento veraniego van mucho más allá del mar. Miles de ciudadanos encuentran su lugar de descanso y recreación en las playas de río o lago que se extienden a lo largo de diversas provincias, ofreciendo una alternativa de naturaleza, sol y arena distinta a la salitre marina.

En esta línea, una provincia del Norte se prepara para potenciar al máximo su atractivo de cara al verano, ofreciendo un novedoso espacio ribereño. Santiago del Estero sigue consolidándose como un destino turístico que atrae visitantes de todo el país, y ahora suma a su reconocida agenda cultural y crecimiento gastronómico un flamante atractivo que promete ser la estrella de la temporada: playas públicas sobre la ribera del Río Dulce.

El Río Dulce estrena playas en La Banda, Santiago del Estero

El nuevo espacio de descanso y recreación se ubica en el margen izquierdo del Río Dulce, justo bajo el imponente Puente Juan Francisco Borges, en la ciudad de La Banda. El proyecto, conocido como la nueva Costanera Sur/Este, fue presentado oficialmente con una gran convocatoria, transformándose en un punto de encuentro que ofrece a residentes y turistas una experiencia veraniega completa sin tener que salir de la ciudad.

Este flamante espacio fue pensado para el esparcimiento familiar, y por ello ofrece un entorno totalmente renovado que combina la belleza natural del río con la seguridad y la infraestructura necesarias para el disfrute al aire libre. La provincia busca así reforzar su identidad hospitalaria sumando un "toque caribeño en pleno corazón del Norte argentino".

La playa sobre el Río Dulce, en La Banda (Santiago del Estero), ofrece espacios para hacer deportes

Una propuesta de sol, arena y mucho deporte

Las playas del Río Dulce no solo invitan al relax bajo el sol santiagueño. La propuesta es integral y apunta a ser un centro de actividades durante todo el verano. El lugar cuenta con senderos peatonales, áreas recreativas y espacios de descanso, pero es la oferta deportiva la que se destaca.

En sus primeras jornadas, el espacio se convirtió en un verdadero centro de acción con diversas disciplinas disponibles para los visitantes. Entre las actividades que se pueden disfrutar en la arena y el entorno del río se incluyen:

Deportes de Playa: Vóley, handball y rugby de playa, ideales para el juego en equipo sobre la arena.

Actividades Acuáticas: La presencia del río permite la práctica de kayak, ofreciendo una alternativa de aventura y disfrute en el agua.

Fitness y Recreación: Se sumaron disciplinas como calistenia, además de bádminton y juegos en sectores específicos para los más chicos.

Con este nuevo atractivo, Santiago del Estero no solo le ofrece a su gente una alternativa de calidad para combatir el calor y el esparcimiento, sino que también refuerza su posición como un destino dinámico para los visitantes de todo el país.