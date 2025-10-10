Las mejores pizzerías clásicas al paso: Banchero y Ugi’s al rescate del bolsillo

Ambas pizzerías, con estilos opuestos, logran algo en común, llenar sus locales cada día, en una ciudad donde la pizza es casi religión

En Buenos Aires, hablar de pizza es hablar de identidad cultural. Las pizzerías porteñas se convirtieron en un ritual cotidiano que trasciende generaciones y barrios. Entre la infinidad de opciones, dos nombres siguen marcando el pulso del mercado: Banchero y Ugi’s, dos propuestas muy distintas pero igual de populares. Mientras una ostenta historia y tradición en la mesa, la otra se convirtió en sinónimo de precio imbatible y expansión masiva.

La pregunta que hoy muchos se hacen es ¿cuánto cuesta realmente comer en estos restaurantes de Buenos Aires en octubre de 2025? La respuesta no solo tiene que ver con números, sino con el valor cultural que cada local representa para los vecinos y turistas.

¿Cuánto cuesta comer en una pizzería como Banchero en Buenos Aires?

Fundada en 1932 en el corazón de La Boca, Banchero es mucho más que un restaurante, es el lugar donde nació la fugazzeta con queso. Juan Banchero, su creador, inmortalizó el gesto de cortar una pizza de cebolla al medio, agregarle queso y reinventar un clásico que hasta hoy define parte de la gastronomía porteña.

En octubre de 2025, los precios en Banchero reflejan el contexto inflacionario, aunque sus clientes fieles siguen apostando por el sabor:

Porción de fainá: $1.600

Fugazzeta con queso chica: $27.000

Muzzarella grande: $24.500

Jamón y morrones grande: $32.500

Pese a los valores, el restaurante sigue lleno. Parte de su magnetismo se debe a su estatus como Sitio de Interés Cultural declarado por el Gobierno de la Ciudad en 2002. Comer en Banchero no es solo probar una pizza, es vivir una parte de la historia de Buenos Aires.

¿Qué pizzerías de Buenos Aires llevan la marca Banchero?