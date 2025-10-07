Si bien son pocos los fines de semana largo que quedan en este 2025, son una buena forma de cerrar el año disfrutando en familia

Si bien son pocos los últimos fines de semana largos de 2025, se trata de una gran oportunidad de cerrar el año viajando, descubrir rincones únicos del país y recargar energías para el próximo ciclo. Hacer las valijas puede ser la mejor opción para terminar este ciclo con nuevas experiencias y recuerdos.

Desde iProfesional te acercamos el calendario de feriados que restan este año para que puedas planificar con tiempo y disfrutar de cada uno.

Los feriados de este 2025 y las mejores actividades para disfrutar en familia

Los feriados restantes para este 2025 son:

Viernes 10 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural, trasladable)

Viernes 21 de noviembre (día no laborable con fines turísticos)

Lunes 24 de noviembre (Día de la Soberanía Nacional, trasladado)

Lunes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción)

Jueves 25 de diciembre, Navidad

Con estos días extra, se abren oportunidades para organizar viajes de distintas duraciones. Ya sea que se busque una escapada cerca de la ciudad o travesías más largas, hay opciones para todos los gustos y bolsillos. Para una salida rápida a solo 100 kilómetros de CABA, San Antonio de Areco es el destino perfecto. Se trata de un pueblo tradicional que se caracteriza por las siguientes actividades:

Pulperías

Artesanos de la platería criolla

Pasar el día entre caballos y asado

San Antonio de Areco se destaca por sus pulperías

Se trata de un destino ideal para familias que quieren un plan rural sin manejar demasiado. Si se opta por ir un poco más lejos, a unos 500 km de la Ciudad de Buenos Aires, Villa General Belgrano en Córdoba es una gran elección. Cuenta con:

Gastronomía centroeuropea

Bosques de pinos

Aire de montaña

Todo invita a quedarse el fin de semana completo. Asimismo, octubre es la época de la Oktoberfest, una de las fiestas más famosas del país. Para aquellos que quieren cerrar el año con una escapada de más de 1000 kilómetros, el norte argentino siempre es un gran plan y, Salta es un destino ideal. La ciudad ofrece:

Arquitectura colonial

Peñas folclóricas

Excursiones a Cafayate o los Valles Calchaquíes

Salta es un lugar ideal para hacer una escapada en un fin de semana largo

Otra alternativa a más de 1.000 kilómetros es Puerto Madryn, en Chubut. En esta época todavía se puede:

Avistar ballenas

Recorrer la Península Valdés

Disfrutar de las playas patagónicas

Se trata de un lugar perfecto para quienes buscan naturaleza y fauna en estado puro. Es importante tener presente que planificar con tiempo permite conseguir mejores precios en alojamiento y transporte. Asimismo, reservar con anticipación garantiza disponibilidad en destinos muy demandados para estas fechas.

Ya sea en auto, micro o avión, las escapadas de fin de año son una excelente manera de cortar la rutina y llegar renovado al 2026. Otro de los puntos claves es armar el itinerario según la distancia disponible, lo cual es fundamental para escapadas cortas de fines de semana de tres días y viajes más largos para aprovechar los feriados puentes de noviembre. Por último, se debe elegir el destino que más entusiasmo genere, revisar el pronóstico del tiempo y salir a la ruta para terminar el año viajando es el consejo porque, Argentina tiene opciones para todos los gustos, desde pueblitos rurales hasta paisajes de montaña o mar.