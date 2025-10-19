El pueblito en La Rioja que enamoró a la ONU y fue elegido uno de los más lindos del mundo

Su reconocimiento por parte de la ONU confirma que su tierra es sinónimo de belleza, historia y calidez humana, oro puro para el turismo

La provincia de La Rioja vuelve a brillar en el panorama internacional. Esta vez, gracias a Famatina, un encantador pueblo ubicado al pie del Nevado que fue preseleccionado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como uno de los más lindos del mundo. Con apenas 7.000 habitantes y un entorno natural de altura, este rincón riojano se convirtió en un emblema del turismo sustentable, la historia y las tradiciones del norte argentino.

Ubicado estratégicamente sobre la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 78, Famatina se alza como un destino que combina paisajes imponentes, cultura viva y hospitalidad serrana. Llegar hasta ahí no es una odisea, está a unas 15 horas en auto desde Buenos Aires, 8 desde Mendoza y apenas 2 desde la capital riojana. Cada kilómetro recorrido vale la pena. El paisaje cambia de tonalidad, la altura se siente y el aire puro invita a quedarse.

¿Por qué la ONU eligió a Famatina entre los pueblos más lindos del mundo?

La elección de Famatina por parte de la ONU fue una distinción que reconoce a los pueblos que mejor preservan su patrimonio natural, su identidad cultural y su forma de vida tradicional. En ese sentido, Famatina se destaca por su equilibrio entre historia, turismo y sostenibilidad ambiental.

La organización valoró especialmente el trabajo de la comunidad local para mantener vivas sus costumbres sin alterar el entorno natural. Desde las fiestas patronales hasta la producción artesanal de vinos de altura, Famatina representa el espíritu de la Argentina más auténtica.

Caminar por sus calles es viajar en el tiempo, las casas de adobe, los techos bajos, las capillas centenarias y el silencio del paisaje crean una atmósfera mágica que cautiva a todo visitante.

Qué hace tan especial a Famatina y a su turismo

En el corazón del norte riojano, Famatina ofrece una experiencia turística diferente. No se trata solo de ver paisajes, sino de vivir la montaña, conectar con la historia y degustar la gastronomía local que transmite siglos de tradición.

Entre sus grandes atractivos se encuentran sus vinos de altura, producidos en pequeñas bodegas familiares que aprovechan el clima seco y la amplitud térmica del valle. También brillan los sabores típicos riojanos como la chanfaina, el locro, las empanadas caseras y los dulces artesanales que se preparan con recetas transmitidas de generación en generación.

Los veranos calurosos y los inviernos templados hacen de Famatina un destino ideal todo el año. Las postales naturales se multiplican a medida que el sol cambia el color de las montañas, generando un espectáculo visual único.

¿Qué lugares visitar en Famatina durante tu viaje de turismo a La Rioja?

El turismo en La Rioja tiene en Famatina un punto de partida perfecto. Desde el pueblo nacen senderos y circuitos que conducen a paisajes inolvidables, ideales para el trekking, el ciclismo de montaña o las caminatas fotográficas.

Uno de los más visitados es el mirador de La Cruz, que ofrece vistas panorámicas de todo el cordón montañoso y del valle. Pero el recorrido imperdible es el Circuito Encantado, un sendero lleno de historia y leyendas que lleva hasta la enigmática Cueva de las Brujas, un sitio natural cargado de misticismo.

Sin embargo, el gran protagonista de la región es el Cañón del Ocre. A pocos kilómetros del pueblo, este sitio sorprende por sus paredes multicolores que van del rojo al anaranjado y del amarillo al ocre, resultado de la oxidación de minerales como el hierro. Es una parada obligada para quienes buscan turismo de naturaleza y fotografía de paisajes.

Famatina y su conexión con el Camino del Inca

Otro de los grandes tesoros turísticos de La Rioja es su conexión con la historia precolombina. Desde Famatina puede recorrerse parte del antiguo Camino del Inca (Qhapaq Ñan), declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.

Esta red ancestral de senderos unía a las principales civilizaciones andinas, y en suelo riojano conserva tramos perfectamente transitables. Junto al camino se encuentran también los restos de la Mina La Mejicana, una obra monumental de ingeniería minera del siglo XIX que conserva su histórico cable carril, uno de los más largos del mundo.

Ambos recorridos forman parte de una ruta cultural y paisajística que permite revivir los vínculos entre la naturaleza y la historia de los pueblos originarios y coloniales del norte argentino.

Turismo sostenible en La Rioja: naturaleza y respeto por la comunidad

La nominación de la ONU también subraya el modelo de desarrollo turístico que Famatina impulsa, un turismo sostenible y respetuoso del entorno. Aquí, las iniciativas locales priorizan el cuidado del agua, el reciclaje y el uso responsable de los recursos naturales.

La comunidad trabaja en conjunto con emprendedores turísticos para promover una oferta que combine aventura, descanso y conciencia ambiental. El visitante puede alojarse en posadas familiares, participar de talleres de cerámica o sumarse a visitas guiadas por productores locales.

¿Qué fauna y flora pueden encontrarse en Famatina?

El entorno natural de Famatina es un refugio de biodiversidad. En las caminatas por sus quebradas y montañas, es común observar cóndores, guanacos, zorros y diversas especies de aves andinas.

La flora, adaptada a la altura, ofrece un espectáculo de colores con jarillas, cardones y retamas que florecen al ritmo de las estaciones. Este equilibrio entre naturaleza viva y presencia humana moderada hace de la zona un ejemplo de turismo ecológico responsable en La Rioja.

Cómo llegar a Famatina y cuándo es la mejor época para visitarlo

Llegar a este pueblo riojano es relativamente sencillo. Desde la Ciudad de La Rioja, el trayecto por la Ruta Provincial 78 dura unas dos horas y atraviesa paisajes desérticos y montañosos. Quienes viajen desde Buenos Aires pueden hacerlo por vía terrestre (unas 15 horas en auto) o combinar un vuelo hasta la capital riojana y continuar en micro o vehículo particular.

En cuanto al clima, la mejor época para visitar Famatina es entre marzo y junio o de septiembre a noviembre, cuando las temperaturas son más agradables y los paisajes lucen en su máximo esplendor. Sin embargo, los meses de verano también ofrecen atractivos únicos, especialmente para los amantes de la fotografía y las actividades al aire libre.