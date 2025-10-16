La Costa invita: todo sobre el programa de descuentos para pagar menos en la playa

El partido que nuclea algunas de las localidades más populares de las cercanas al mar promueve esta iniciativa para beneficio de locales y turistas

El Partido de La Costa, uno de los destinos turísticos más populares de la provincia de Buenos Aires, ha relanzado su programa de beneficios "La Costa Invita". Esta iniciativa, impulsada por la Municipalidad local, tiene como objetivo estimular el turismo y el consumo dentro del distrito, ofreciendo importantes descuentos y promociones en rubros clave para el viajero.

El programa busca conectar a los visitantes con los prestadores locales (hoteleros, gastronómicos, comerciantes, etc.), brindando una serie de beneficios exclusivos que se aplican durante fines de semana específicos a lo largo del año. De esta forma, La Costa Invita se consolida como una herramienta para fortalecer la economía regional y ofrecer alternativas de ocio con beneficios especiales para toda la familia.

La próxima edición del programa se desarrollará durante este mismo fin de semana: 17, 18 y 19 de octubre. Asimismo, ya se anunció el próximo fin de semana de descuentos: el 7, 8 y 9 de noviembre.

La Costa Invita: descuentos en alojamiento, gastronomía y entretenimiento

La iniciativa ofrece una amplia variedad de beneficios que buscan reducir los costos de la estadía y el ocio tanto para turistas como para residentes del Partido de La Costa.

Los tipos de beneficios varían según el prestador, pero las promociones destacadas en ediciones recientes incluyen:

Alojamiento: 3x2 y hasta 25% de descuento en noches de alojamiento.

Gastronomía: Hasta 25% de descuento en comidas y restaurantes.

Entretenimiento: 3x2 y hasta 50% de descuento en parques temáticos.

Cine: 2x1 en entradas.

Compras: 10% de descuento en productos locales.

Traslados: 20% de descuento en traslados de larga distancia.

El programa es completamente gratuito tanto para los visitantes que se registran como para los prestadores que deciden adherirse a la propuesta.

El programa de beneficios La Costa Invita tendrá lugar este fin de semana del 17 al 19 de octubre

Cómo acceder a los beneficios de La Costa Invita

Cualquier visitante del Partido de La Costa puede acceder a los beneficios de manera gratuita y el proceso para obtener el voucher digital es simple, rápido y online:

Registro: El interesado debe completar un formulario breve en la página web oficial del programa o de manera presencial en los comercios adheridos. Recepción del código: Una vez registrado, el beneficiario recibe por correo electrónico un código de descuento o voucher digital. Uso: El código se debe mostrar en el momento de contratar el servicio o realizar la compra en cualquiera de los establecimientos adheridos.

El voucher es válido durante toda la estadía en el destino y puede ser utilizado por grupos familiares o convivientes, aunque el prestador solicitará el DNI del titular registrado para verificar la validez del beneficio. Además, al registrarse, los participantes entran automáticamente en sorteos con premios increíbles durante todo el año.

Los comercios adheridos están identificados con cartelería y el listado completo y actualizado de prestadores y bene