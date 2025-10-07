Gesell, Pinamar, Cariló y más: cuánto cuesta llegar a la Costa en avión desde Aeroparque

La lowcost más nueva de Argentina comenzó la venta de tickets hacia la Costa para la temporada de verano: desde diciembre, habrá tres vuelos por semana

Una de las grandes novedades para el turismo en la próxima temporada de verano es el regreso de los vuelos comerciales al Aeropuerto de Villa Gesell. La lowcost argentina Humming Airways ya puso a la venta los pasajes para la ruta que conectará la Ciudad de Buenos Aires con la Costa Atlántica a partir de diciembre, una alternativa que promete revolucionar la forma de viajar a las playas.

Los tickets ya están disponibles a través del sitio web de la aerolínea, estableciendo por cuánto dinero los argentinos podrán acortar las largas horas de viaje en auto o micro a tan solo 40 minutos en el aire. La ruta será clave no solo para Gesell, sino para todas las localidades de alta demanda turística de la zona, como Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas y Costa Esmeralda.

Vuelos a Villa Gesell: precio y qué días vuela Humming Airways

La aerolínea, que se especializa en conectar destinos del interior del país, estableció que, inicialmente, el costo de cada tramo de la ruta Aeroparque (AEP) - Villa Gesell (VLG) o viceversa, será de $154.488. Este precio de base incluye, además, la posibilidad de llevar una valija pequeña sin cargo.

Los vuelos comenzarán a operar el miércoles 3 de diciembre y se mantendrán con tres frecuencias semanales (miércoles, viernes y domingos) durante toda la temporada alta de verano:

Aeroparque-Villa Gesell: sale a las 12:30

Villa Gesell-Aeroparque: sale a las 13.35

Con un tiempo de vuelo de apenas 40 minutos, la conectividad aérea se presenta como una alternativa sumamente veloz frente a las largas horas de viaje por carretera, sobre todo en momentos de recambio turístico.

Los vuelos de Humming Airways son en aviones con capacidad para 19 personas

Humming Airways: un puente aéreo para toda la Costa

Aunque los vuelos tienen como destino el Aeropuerto de Villa Gesell, el relanzamiento de esta ruta está estratégicamente pensado para los miles de turistas que veranean en toda la costa central bonaerense. El aeropuerto se encuentra a una distancia de 20 a 30 minutos de algunas de las localidades más exclusivas y elegidas.

La cercanía del aeropuerto de Gesell con centros turísticos como Mar de las Pampas, Cariló, Pinamar y Costa Esmeralda permite que los viajeros aterricen en la zona en menos de una hora, evitando el congestionamiento de la Ruta 2. El acuerdo, que fue fruto de un intenso trabajo entre el sector público y privado de la región, busca impulsar el crecimiento económico y social al atraer un nuevo perfil de visitantes, facilitando las "escapadas" de fin de semana y potenciando el turismo durante todo el año.

Humming Airways, que ya conecta ciudades como Venado Tuerto, Villa María, Olavarría y Tandil, suma a Villa Gesell como su sexto destino, consolidando su meta de conectar zonas del interior que históricamente carecían de vuelos comerciales.