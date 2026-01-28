Ryanair volvió a sacudir a los pasajeros al desaconsejar viajar en jeans y sumar alertas médicas sobre comodidad, circulación y riesgos durante los vuelos

La aerolínea irlandesa Ryanair, famosa por su estilo provocador y sus mensajes filosos en redes sociales, volvió a quedar en el centro de la conversación viajera con una consigna que no pasó desapercibida: "Estamos en 2026, dejemos de viajar en jeans".

El mensaje, lanzado como parte de una campaña de concientización, rápidamente desbordó el terreno del marketing y derivó en un debate más profundo sobre confort, hábitos de viaje y salud durante los vuelos.

Ahorro de equipaje, incomodidad a bordo

Para muchos pasajeros, usar pantalones vaqueros al volar es una estrategia práctica: menos peso en la valija y más espacio disponible. No obstante, desde Ryanair aseguran que esa costumbre termina jugando en contra dentro del avión.

Según la compañía, la rigidez del denim y la presencia de costuras gruesas generan presión constante sobre el cuerpo cuando se permanece sentado durante horas, especialmente en cabinas de clase económica con espacio limitado para las piernas.

La ropa cómoda, como regla no escrita

Frente a las críticas y burlas en redes, la aerolínea defendió su postura y recomendó optar por prendas flexibles. Para Ryanair, la alternativa más razonable para volar incluye ropa deportiva —como leggings o pantalones tipo chándal— y tejidos de algodón amplios que permitan moverse con mayor libertad.

El argumento central es simple: cuanto menos ajuste y fricción, mayor bienestar durante el trayecto.

Cuando la moda se cruza con la medicina

Más allá del tono polémico de la campaña, especialistas en salud comenzaron a respaldar parte del planteo. El médico y divulgador científico Manuel Viso explicó que los pantalones ajustados no son inocuos durante los vuelos prolongados.

El profesional señaló que, si bien no constituyen el único factor de riesgo, los vaqueros ceñidos pueden interferir con la circulación sanguínea, una situación que se ve potenciada en el entorno del avión.

Factores que agravan el riesgo en vuelo

Viso detalló que el problema se intensifica por una combinación de condiciones propias del viaje aéreo, entre ellas:

La presión de la cabina y la deshidratación.

La falta de movimiento durante largos períodos.

Y la compresión que generan botones y costuras metálicas en zonas sensibles como cintura, ingles y pantorrillas.

El temor al "síndrome de la clase turista"

El especialista advirtió que el escenario más delicado es el desarrollo de trombosis venosa profunda, conocida como el "síndrome de la clase turista". Según explicó, estas trombosis pueden tener consecuencias graves, ya que en aproximadamente la mitad de los casos los coágulos terminan desplazándose hacia los pulmones.

Así, lo que comenzó como una provocación típica de Ryanair terminó abriendo una discusión más amplia sobre cómo vestirse para volar sin poner en juego la salud.

Un paso clave del proceso de volar

A fines de 2025, Ryanair ha dado un paso decisivo en la digitalización de sus servicios al imponer la obligatoriedad del uso de la tarjeta de embarque 100% digital (DBP, por sus siglas en inglés). La medida, que entró en vigencia el pasado 12 de noviembre, busca transformar la experiencia de viaje, volviéndola más rápida, inteligente y, sobre todo, sostenible, dejando atrás por completo el formato de pases impresos.

La compañía lanzó esta nueva política con el objetivo de optimizar sus procesos de abordaje de cara a la temporada de viajes de fin de año. La movida resultó un éxito inmediato: en su primer día, la aerolínea reportó que más de 700 vuelos despegaron sin retrasos ni interrupciones, con un índice de cumplimiento del 98% entre los pasajeros. Aquel 2% restante que no lo presentó fue asistido con pases gratuitos en los mostradores, ya que habían realizado el check-in online previamente.

Detrás de la mejora en la experiencia del cliente existe una sólida motivación económica. Según Dara Brady, director de marketing de Ryanair, esta iniciativa digital "ahorrará hasta €40 millones anualmente", lo que permitirá a la compañía "reducir el precio de los pasajes y hacer que los viajes aéreos sean más competitivos" para sus 206 millones de pasajeros anuales. No obstante, el cambio viene acompañado de nuevas reglas que buscan asegurar la adopción masiva y evitar costos operativos.