Desde compras impulsivas hasta cargos por roaming, hay errores frecuentes que impactan directamente en el gasto de tus vacaciones

A la hora de planificar las vacaciones se debe buscar vuelos convenientes, ya sea por precio y/o comodidad, como también calcular cuánto dinero se destinará a alojamiento, comidas y actividades. Sin embargo, aun cuando el presupuesto parezca holgado, existen pequeños gastos que pasan desapercibidos y que, sumados, pueden encarecer considerablemente el viaje.

Muchos de estos desembolsos no figuran en la planificación inicial porque surgen sobre la marcha o responden a decisiones impulsivas. Desde compras innecesarias hasta cargos imprevistos en el aeropuerto o en la factura del teléfono, hay detalles que pueden desajustar las cuentas sin que el viajero lo advierta a tiempo.

Errores frecuentes que inflan el presupuesto sin que lo notes

Uno de los gastos más comunes y menos considerados es el consumo de comida y bebidas en vuelos cortos. Aprovechar las horas en el avión para desayunar o picar algo puede parecer práctico, pero los precios a bordo suelen duplicar o incluso triplicar los de cualquier comercio habitual.

Antes de embarcar, conviene revisar si realmente es necesario comprar durante el vuelo. En trayectos largos, muchas veces la comida está incluida en el pasaje, por lo que es importante verificar qué servicios contempla el ticket antes de adquirirlo.

Otro error es viajar sin seguro médico. Durante un viaje pueden surgir imprevistos como indigestiones, picaduras, resfríos o situaciones más graves que requieran atención hospitalaria. En esos casos, no contar con cobertura puede traducirse en gastos muy elevados. La asistencia médica en el exterior, especialmente ante una intervención o internación, puede alcanzar cifras que superan ampliamente lo previsto en el presupuesto original e incluso pueden endeudar a la familia.

Las compras impulsivas también tienen un impacto directo en el bolsillo. En destinos donde los precios resultan más bajos que en el país de origen, es habitual adquirir recuerdos y regalos sin medir el gasto total. Además de destinar dinero a objetos secundarios, esta práctica puede generar otro problema: el exceso de equipaje. El equipaje es, de hecho, una de las principales fuentes de cargos inesperados.

No respetar las medidas o el peso permitido para el equipaje de mano puede obligar a facturarlo en la puerta de embarque, con una tasa adicional que no suele ser económica. A esto se suma el sobrepeso al regreso, cuando la valija vuelve más cargada que a la ida. Ambos escenarios representan costos que podrían evitarse revisando las condiciones de la aerolínea antes de viajar.

Olvidar elementos esenciales en casa también genera gastos innecesarios. Un cargador de celular o de cámara olvidado obliga a comprar uno nuevo en el destino, generalmente a un precio más alto. Elaborar una lista previa y comprobar que todo esté en la valija antes de salir puede evitar este tipo de gastos innecesarios.

Decisiones de último momento y cargos ocultos que encarecen el viaje

Las reservas realizadas a último momento suelen implicar precios más altos, especialmente en vuelos y alojamiento, que son los rubros más importantes del presupuesto. La falta de anticipación limita las opciones y puede obligar a aceptar tarifas menos convenientes.

Organizar al menos el transporte y el hospedaje con algunos meses de anticipación permite mantener un mayor control del gasto. El uso del teléfono móvil en el extranjero es otra fuente frecuente de sorpresas.

Si no se desactivan los datos móviles al salir del país, el simple hecho de conectarse a internet puede generar cargos elevados por roaming, en el caso de no tenerlo cubierto. Antes de viajar, es recomendable consultar con la compañía telefónica para conocer las condiciones del servicio en el exterior o solicitar la desactivación de datos.

En muchos destinos es posible utilizar redes Wi-Fi públicas y evitar pagar de más, como también, en algunos casos, es una mejor opción activar un chip del país visitado en cuestión.

Otra de las cosas que muchas veces deriva en altos costos, por cuestiones culturales, es el regateo. En algunos países, especialmente en varios destinos de Asia, no regatear es sinónimo de pagar mucho más que el precio real.

Desde el transporte en el aeropuerto hasta la compra en mercados locales, la negociación forma parte de la dinámica comercial. Esto sucede porque, a diferencia de países como el nuestro, en el que el precio suele ser uno porque los márgenes ya están calculados, en otros países el valor suele estar inflado porque se aplica esta dinámica.

Perder el temor a esta práctica puede traducirse en un ahorro considerable, ya que los precios iniciales suelen ser más del doble que el valor "real" del producto. Tener en cuenta estas cuestiones permite ajustar mejor el presupuesto y, en el caso de contar con un monto elevado, sacarle el mejor provecho.