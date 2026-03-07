¡Chau Capital! Los 12 paraísos ocultos para huir del cemento este finde

El contraste entre la arquitectura europea y el campo argentino es algo que todo fanático del turismo nacional tiene que ver una vez en la vida

Buenos Aires tiene esa costumbre de asfixiarte sin que te des cuenta, pero por suerte, a pocos kilómetros existe un universo paralelo donde el despertador es el canto de un pájaro y el único embotellamiento que vas a encontrar es el de unas vacas cruzando la calle de tierra. El turismo de cercanía ya no es solo una opción para los que no tienen presupuesto para irse a Europa; se convirtió en una necesidad biológica.

¿Por qué San Antonio de Areco sigue siendo el rey del turismo tradicional?

No hay vuelta que darle, porque Areco es un clásico que no pasa de moda y tiene mística. Fundado allá por 1730, es como viajar en una cápsula del tiempo a la cuna de la tradición gauchesca. Si buscás turismo que combine estancias de lujo con pulperías donde el tiempo se detuvo, este es tu lugar.

El imperdible: pegate una vuelta por Vagues, un pueblito satélite que tiene un Centro de Interpretación Ferroviario increíble;

Para los sibaritas: almorzá en Corazonada, el restaurante de Paula Mendez Carreras. Es alta cocina en medio del campo;

La ruta: agarrás la RN 8 y en menos de dos horas ya estás pidiendo un malbec.

¿Qué tiene Carlos Keen para ser el destino de turismo gastronómico más buscado?

Con menos de 400 habitantes, este lugar es la definición de "pueblo de cuatro manzanas". Pero ojo, en esas cuatro cuadras tenés más de 25 restaurantes que te van a hacer llorar de emoción con sus pastas caseras y sus asados. El turismo en Carlos Keen es, básicamente, sentarse a comer hasta que no puedas más.

Lo más pintoresco es su estación de tren y el paseo de artesanos. Desde el año pasado, las calles tienen nombres de vecinos ilustres, un detalle que le da ese calor de hogar que la ciudad te roba. Llegás por la RN 7 en un ratito, ideal para ir y volver en el día.



¿Cómo aprovechar el turismo de naturaleza y relax en la Laguna de Lobos?

Si lo tuyo es el agua pero no querés manejar hasta la costa, Lobos es el mejor plan. A solo 100 kilómetros, la laguna es el imán principal para los que quieren hacer kitesurf, pesca o simplemente caminar por la reserva natural.

Pero si querés sentirte como un duque, el dato es la Estancia La Candelaria. Es un castillo de 120 años que parece sacado de un cuento de Disney en plena pampa bonaerense. El contraste entre la arquitectura europea y el campo argentino es algo que todo fanático del turismo nacional tiene que ver una vez en la vida.

¿Dónde encontrar la mejor ruta del queso para un turismo diferente?

Si sos de los que creen que la felicidad se mide en gramos de provolone, Suipacha te está llamando. Este pueblo, ubicado a 150 kilómetros de CABA por la RN 5, armó una "Ruta del Queso" que es una perdición. Podés visitar establecimientos como Fermier o Cabaña Piedras Blancas, ver cómo se producen los quesos y, obviamente, entrarle a las degustaciones. Es un tipo de turismo sensorial que te deja la panza llena y el corazón contento.

¿Es Sierra de la Ventana el "Córdoba" del turismo bonaerense?

Muchos dicen que se parece a las sierras cordobesas, pero Ventana tiene una identidad propia y mucho más agreste. A 600 kilómetros de la capital, es el viaje más largo de esta lista, pero lo vale cada segundo. Es el paraíso del trekking. Tenés el cerro Tres Picos y el Parque Provincial Ernesto Tornquist para gastar las zapatillas.

¿Por qué Uribelarrea es el escenario favorito del turismo y el cine?

Este pueblo de 1890 conserva sus calles de tierra y una estética tan perfecta que fue escenario de muchísimas películas. A 80 kilómetros por la RN 205, "Uriba" (como le decimos los amigos) es ideal para un té de tarde.

No dejes de ir a El Retoño, una casa de té atendida por mujeres del lugar que te sirven unas tortas que son un pecado. También hay una bodega local y tambos de cabras.



¿Se puede hacer turismo en "el pueblo del millón de árboles"?

Cazón es un fenómeno extraño. Tiene más árboles que personas. Es famoso por tener el vivero municipal más importante del país, con 200 hectáreas de puro verde. Si te gusta la botánica o simplemente querés ver algo distinto, este pueblo cerca de Saladillo es un refugio de paz absoluta.

Además de caminar por el vivero, tenés que conocer la casa de Susana Soba, un espacio cultural que le da el toque intelectual a la escapada.

¿Qué secretos guarda el turismo histórico en Chascomús?

Más allá de la laguna (que es enorme y hermosa para ver el atardecer), Chascomús tiene una carga histórica que pocos aprovechan. La Capilla de los Negros, reconocida por la UNESCO, es un sitio que te eriza la piel por lo que representa.

El casco histórico se recorre bárbaro en bicicleta. Si te pegás una vuelta, tenés que ir al muelle de pescadores Domingo Cazaux cuando el sol esté bajando. Es la foto de Instagram que te va a dar 1.000 likes, asegurado.

¿Tandil es el destino de turismo más completo de la provincia?

Tandil lo tiene todo: aventura en los cerros, el famoso "Monte Calvario", y una gastronomía que es palabra mayor. A 360 kilómetros de CABA, es ideal para un finde largo.

El imperdible: subite a la aerosilla para tener la mejor vista panorámica de la zona;

El bajón: ir a Época de Quesos. Es un bodegón antiguo donde los salames y quesos locales te van a reconfigurar el paladar. Es el Disneylandia de los embutidos.

¿Por qué los motociclistas aman el turismo en Azcuénaga y Roque Pérez?

Para cerrar, dos joyitas para los que aman la ruta:

Azcuénaga: un pueblito de pocas cuadras cerca de San Andrés de Giles. Tiene una estación de tren impecable y un restaurante francés llamado Le Four que es una locura de sofisticación en medio del campo;

Roque Pérez: es el reino de los almacenes de campo. Tenés que conocer el Cine Club Colón, una reliquia recuperada, y el Almacén San Francisco, donde el vermú se sirve a toda hora y las porciones de comida son para compartir entre tres.

El turismo en Buenos Aires está más vivo que nunca. Agarrá las llaves, cargá el termo y salí a descubrir que la felicidad queda a la vuelta de la esquina.