Parece sangre: dónde queda la impactante playa con mar rojo que sorprende a todos

En distintos puntos del mundo existen paisajes naturales que sorprenden por sus colores y formaciones poco habituales. Algunos destinos se vuelven famosos justamente por esas particularidades geográficas que los distinguen del resto y que generan imágenes difíciles de olvidar.

Uno de esos lugares se encuentra en Medio Oriente y llama la atención por una característica muy particular: sus playas y el agua del mar presentan un intenso color rojo. A simple vista parece sangre o un efecto visual extraño, pero en realidad se trata de un fenómeno natural vinculado con la composición mineral del suelo.

La isla de Ormuz y la playa de color rojo

La isla de Ormuz se ubica en el Golfo Pérsico, frente a la costa de Irán, y es conocida por contar con una de las playas más llamativas de la región. Este territorio cuenta con una superficie de 42 kilómetros cuadrados y una población aproximada de 6.000 habitantes. Además, se encuentra a apenas 8 kilómetros del territorio continental iraní.

Históricamente, Ormuz fue un punto estratégico dentro de las rutas comerciales marítimas que conectaban Asia, Europa y África. Su ubicación en el estrecho del mismo nombre convirtió a la isla en un enclave comercial importante durante siglos.

Con el paso de los aÅos, el lugar comenzó a atraer visitantes por sus paisajes geológicos y su particular coloración natural. Su principal atractivo es la llamada Playa Roja, una zona costera donde la arena, los acantilados y hasta el agua adquieren tonalidades rojizas muy intensas.

El lugar se caracteriza por sus tonos rojizos

Este fenómeno se explica por la elevada concentración de óxido de hierro presente en el suelo de la isla. Cuando las olas o la lluvia arrastran estos minerales hacia el mar, el agua también toma ese color rojizo que contrasta con el azul del Golfo Pérsico.

El óxido de hierro que tiñe la arena de la playa también tiene usos industriales. Este mineral se emplea en la elaboración de cosméticos, en la fabricación de textiles y como colorante para ciertos alimentos.

Si bien la playa no está pensada específicamente para nadar, quienes visitan el lugar pueden ingresar al agua. Un detalle particular es que la piel puede quedar teñida de rojo durante algunas horas después de salir del mar debido a los minerales presentes en la arena y el agua.

Por sus características geológicas y visuales, la Playa Roja se convirtió en un punto de interés para turistas, fotógrafos y personas interesadas en paisajes naturales poco comunes.

Otros atractivos naturales e históricos de la isla

Más allá de la famosa playa, la isla de Ormuz cuenta con otros sitios que forman parte de su atractivo turístico. Uno de los más conocidos es el Valle del Arcoíris, un espacio natural que concentra formaciones geológicas con una gran variedad de colores.

En este sector de la isla se pueden observar colinas y suelos que presentan tonos rojos, amarillos, ocres y violetas. Estas tonalidades se deben a la presencia de distintos minerales en la superficie, entre ellos óxidos de hierro, azufre y cobre.

La erosión natural y la acción constante del viento han moldeado el terreno durante miles de años, generando un paisaje con formas irregulares y una paleta de colores que contrasta con el entorno marino.

El Valle del Arcoíris es otro de los atractivos del lugar

Además del Valle del Arcoíris, la isla también cuenta con playas solitarias y sectores de arena con reflejos metálicos. En algunas zonas, los minerales presentes en la superficie reflejan la luz del sol y producen brillos que resaltan sobre el paisaje.

La combinación entre mar, roca y suelos ricos en minerales crea un escenario visual muy particular. A diferencia de otros destinos turísticos, muchas de estas áreas conservan un carácter natural con escasa intervención humana y sin grandes desarrollos urbanos.

La isla también posee una historia que se remonta a varios siglos atrás. Uno de los testimonios más antiguos de visitantes extranjeros aparece en los registros del explorador Marco Polo, quien mencionó su paso por Ormuz en el año 1290 durante uno de sus viajes por la región.

Además, los estudios arqueológicos realizados en la zona permitieron encontrar herramientas de piedra en el área conocida como Chand-Derakt. Estos hallazgos corresponden al Paleolítico medio y sugieren la presencia de actividad humana en la isla desde hace aproximadamente 40.000 años.

Otro punto destacado es el castillo portugués, una fortaleza construida en el siglo XVI durante el período en el que Portugal controló parte de la región. La estructura funcionó como base militar y comercial en el estratégico Estrecho de Ormuz.

Actualmente, los restos de esta construcción continúan en pie y forman parte del paisaje histórico de la isla. Sus muros de piedra recuerdan el tiempo en el que el lugar tuvo un papel importante dentro de las rutas comerciales internacionales.

Entre playas rojizas, formaciones geológicas multicolores y construcciones históricas, la isla de Ormuz se consolidó como uno de los destinos más singulares del Golfo Pérsico. Su paisaje natural, marcado por minerales y contrastes de color, la convierte en un lugar difícil de comparar con otras playas del mundo.