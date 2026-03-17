Por dólar barato, ya venden paquetes gasoleros a Miami por menos de $1,5 millones

El dólar estable disparó las búsquedas de viajes al exterior, que crecieron 25% en el primer bimestre con respecto al año anterior, según Despegar

Después de las elecciones legislativas del 2025, el dólar encontró cierta estabilidad y se mantiene actualmente en torno a los $1.400. Esa calma cambiaria impulsó las búsquedas y compras de viajes al exterior.

Así lo graficó un informe de la plataforma Despegar, quien resaltó que las búsquedas para viajes al exterior durante enero y febrero registraron un crecimiento del 25% en comparación con el mismo período de 2025.

Dólar barato impulsa los viajes al exterior: los destinos más buscados

"La estabilidad del tipo de cambio generó un impacto positivo en la demanda de viajes internacionales", señaló un informe del sitio web de viajes, al destacar el fuerte incremento del 25%.

"Si bien el ranking de destinos más elegidos se mantiene estable, el incremento se explica principalmente por una mayor anticipación en la compra y por un escenario que favorece la planificación de viajes al exterior", agregó.

"Brasil continúa liderando ampliamente las preferencias de los argentinos, con Río de Janeiro y Florianópolis, seguido por Santiago de Chile. En tanto, destinos como Madrid y Miami se mantienen en el top 5 gracias a su amplia oferta cultural, de entretenimiento y compras, consolidándose como opciones atractivas para distintos tipos de experiencias de viaje", subrayó.

Y sostuvo que "este crecimiento también está acompañado por nuevas alternativas de financiación y planificación". Y detalló que Despegar permite pagar viajes internacionales en hasta tres cuotas sin interés, con la condición de abonar el total al menos siete días antes de la fecha de viaje.

"Esta modalidad brinda mayor flexibilidad al permitir combinar distintos medios de pago en una misma compra, facilitando la organización del presupuesto y ampliando el acceso a experiencias en el exterior, especialmente entre quienes planifican sus viajes con anticipación", subrayaron desde la página.

Los paquetes baratos para viajar a Brasil, España o Miami

Madrid se encuentra entre los destinos internacionales más buscados por los argentinos

En ese marco, desde Despegar dieron a conocer una serie de paquetes baratos, con vuelo y hospedaje incluidos, para viajar a destinos de Brasil como Río de Janeiro o Florianópolis, Miami y Madrid, entre otros.

Con una salvedad: en algunos casos, como Miami y Madrid, los alojamientos contemplados incluyen habitaciones compartidas (similares a hostels), por lo que eso ayuda a que el precio sea menor.

Pero si se está en busca de vacaciones gasoleras en el exterior, pueden ser una buena alternativa. A continuación, algunos ejemplos:

Uno de los paquetes ofrece viaje a Miami por menos de $1,5 millones, con hospedaje en un hostel

Río de Janeiro : Paquete de viaje por 7 noches (del 11 al 18) en mayo a $552.486 . Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, jardín y zona de picnic. Precio por persona.

: Paquete de viaje por 7 noches (del 11 al 18) en mayo a . Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido, jardín y zona de picnic. Precio por persona. Florianópolis : Paquete de viaje por 7 noches (del 11 al 18) en mayo a $909.554. Incluye vuelo con una escala ida y una escala vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno buffet y jardín. Precio por persona.

: Paquete de viaje por 7 noches (del 11 al 18) en mayo a Incluye vuelo con una escala ida y una escala vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno buffet y jardín. Precio por persona. Santiago de Chile: Paquete de viaje por 7 noches (del 11 al 18) en mayo a $725.708 . Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido y estacionamiento gratis. Precio por persona.

Paquete de viaje por 7 noches (del 11 al 18) en mayo a . Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas con desayuno incluido y estacionamiento gratis. Precio por persona. Madrid : Paquete de viaje por 6 noches (del 11 al 18) en mayo a $2.389.993. Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas. Precio por persona.

: Paquete de viaje por 6 noches (del 11 al 18) en mayo a Incluye vuelo directo ida y vuelta, y alojamiento 3 estrellas. Precio por persona. Miami: Paquete de viaje por 7 noches (del 11 al 18) en mayo a $1.481.947. Incluye vuelo con una escala de ida y una escala de vuelta, y alojamiento 3 estrellas con jardín, zona de picnic y terraza. Precio por persona.

Lo concreto es que, con el dólar barato, la búsqueda y compras de vuelos internacionales creció en el primer bimestre del año. Brasil, España y Estados Unidos son los destinos más demandados, como suele ocurrir.