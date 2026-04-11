El secreto turístico que explota en Sierra de la Ventana

Además, en Sierra de la Ventana, fuera de temporada alta hay menos gente y mejores precios para explorar mejor el turismo en la zona

Sierra de la Ventana es más que un rincón para desconectar, también te sumerge en una experiencia completa que mezcla naturaleza, historia, aventura y hasta vino. Y sí, cada vez más gente lo está descubriendo.

¿Por qué el turismo en Sierra de la Ventana está en auge?

Lejos del ruido de la costa y del ritmo frenético de las grandes ciudades, este sistema serrano ubicado al sudoeste de la provincia de Buenos Aires ofrece aire puro, paisajes ondulados y una tranquilidad que parece de otro tiempo.

Pero durante el crecimiento de los últimos años, el turismo en la zona explotó gracias a la diversidad de actividades como trekking, mountain bike, cabalgatas, escalada y excursiones en 4x4. Todo convive con una infraestructura que creció sin perder la esencia de pueblo.

Además, la comarca no es solo un lugar. Incluye varias localidades como Villa Ventana, Saldungaray y Tornquist, cada una con su identidad.

¿Qué hacer en Sierra de la Ventana en 4 días?

La clave está en combinar descanso con aventura. En una escapada de cuatro días, hay clásicos que no fallan:

Recorrer el Parque Provincial Ernesto Tornquist, corazón natural del sistema serrano;

Hacer trekking al famoso "hueco" del Cerro Ventana, una caminata exigente pero inolvidable;

Relajarse en balnearios como Los Angelitos o El Dique, ideales para mate y picnic;

Pasear por Villa Ventana, con su aire prolijo y bosque cerrado que recuerda a destinos del sur.

El plan puede adaptarse al ritmo de cada viajero, desde familias hasta fanáticos del trekking extremo.

En primavera, florece la biodiversidad. En verano, los arroyos son protagonistas. Y en otoño, los colores convierten el lugar en una postal

¿Sierra de la Ventana es solo naturaleza?

Aunque el paisaje es protagonista, la zona también tiene una fuerte impronta histórica y cultural. Uno de los puntos más intrigantes son las ruinas del antiguo Club Hotel de la Ventana, un proyecto de lujo de principios del siglo XX que hoy conserva un aura casi cinematográfica.

También aparece la huella del arquitecto Francisco Salamone, responsable de varias obras monumentales en la región. En Saldungaray, su portal del cementerio es una pieza icónica del art deco argentino.

Y para los curiosos, hay museos particulares como el Museo del Mate o el ferroviario, que rescatan historias de una época donde el tren era protagonista.

¿Cómo es el Parque Tornquist en Sierra de la Ventana, turismo, Buenos Aires?

Cada estación cambia el paisaje. En invierno, las heladas pintan de blanco las sierras. En primavera, florece la biodiversidad. En verano, los arroyos son protagonistas. Y en otoño, los colores convierten el lugar en una postal.

Además, fuera de temporada alta hay menos gente y mejores precios, lo que lo vuelve ideal para quienes buscan desconectar de verdad..