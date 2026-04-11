Mientras los destinos masivos siguen concentrando multitudes, lugares como Campanópolis empiezan a ganar protagonismo gracias al boca en boca digital

Existe un lugar que parece sacado de otra época a tan solo una hora de la gran ciudad porteña. Calles de piedra, torres, puentes imposibles y construcciones que remiten a una ciudad medieval europea, pero no, no estás en Europa. Estás en el conurbano y es esto lo que invita a realizar una excursión por turismo más allá de los lugares comunmente conocidos.

Esta joya escondida empieza a viralizarse en redes sociales y a despertar la curiosidad de quienes buscan una escapada distinta sin romper el chanchito. Se llama Campanópolis y su historia es fascinante.

¿Por qué Campanópolis llama tanto la atención?

Ubicada en González Catán, dentro del partido de La Matanza, esta "aldea" es un parque temático construido con materiales reciclados que recrea una ciudad medieval con una estética única. Lo que la vuelve viral no es solo su apariencia, sino también la experiencia. Es un laberinto de rincones secretos, pasadizos y estructuras que invitan a perderse.

¿Cómo llegar a Campanópolis desde CABA?

Llegar es más fácil de lo que parece. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trayecto en auto ronda los 40 kilómetros.

El camino más directo:

Tomar la Avenida General Paz;

Empalmar con la Ruta Nacional 3;

Bajar a la altura de la calle Bariloche.

En transporte público también se puede utilizando el tren Ferrocarril Sarmiento hasta Ramos Mejía y luego un colectivo. El viaje es un poco más largo, pero accesible.

Campanópolis

¿Cuál es la historia detrás del turismo en Campanópolis?

Todo comenzó con Antonio Campana, un empresario que en los años 70 compró esas tierras con una idea delirante para muchos, construir su propia ciudad fantástica.

El proyecto sufrió un golpe cuando los terrenos fueron expropiados por el CEAMSE. Pero Campana no se rindió. Tras una batalla legal, recuperó el lugar. Y en medio de un diagnóstico de cáncer que le daba pocos años de vida, decidió acelerar su sueño.

El resultado fue una obra monumental construida casi en su totalidad con materiales reciclados como hierros, maderas, piezas de demolición y objetos descartados.

¿Qué se puede hacer dentro de Campanópolis?

La experiencia dentro del predio mezcla paseo, exploración y sorpresa constante.

Entre los imperdibles:

El Puente Sin Fin, una estructura que parece no terminar nunca;

La isla en el lago, ideal para fotos;

La Torre Mirador, con vistas panorámicas del predio;

El molino holandés, una postal inesperada.

También hay espacios culturales como:

Museo de la Ferroteca;

Museo de Madera;

Museo de Caireles;

Pero lo más atractivo no está en un punto específico, sino en el recorrido. Cada sendero es una historia distinta.

Campanópolis

¿El turismo en Campanópolis es apto para toda la familia?

El lugar combina naturaleza, arquitectura y juego. Hay sectores tranquilos para descansar, áreas verdes para picnic y espacios que parecen diseñados para estimular la imaginación de los más chicos.

No hay juegos mecánicos ni tecnología avanzada y justamente ahí está la magia, propone desconectar del ritmo digital y conectar con lo artesanal.

¿Cuánto cuesta la entrada a esta aldea medieval?

El acceso es mediante entrada con reserva previa, ya que las visitas son guiadas. Esto permite controlar el flujo de gente y preservar el lugar. El valor es accesible en comparación con otras propuestas turísticas, y los menores de cierta edad no pagan.