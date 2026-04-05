Entre torres y arcos, el castillo que recuerda un palacio árabe y deslumbra a los argentinos

Cerca del enigmático Cerro Uritorco, ícono de misticismo y leyendas de Córdoba, se alza el Castillo Mudéjar, una construcción neo-mudéjar inspirada en la arquitectura árabe-andaluza. Sus torres, arcos y balcones lo convierten en un hito único de la región y en un destacado punto de turismo dentro del Valle de Punilla.

El castillo fue erigido a principios del siglo XX por la familia del Río Tajo, encabezada por la Condesa del Río Tajo, figura que dejó una impronta significativa en la historia y las narrativas del lugar. La combinación de estilos europeos y moriscos refleja el gusto por la ornamentación y la innovación arquitectónica de la época, convirtiendo al edificio en un punto de referencia histórico y cultural en la región.

Su estructura incluye patios internos, galerías y salones amplios, que originalmente estaban pensados como residencia privada pero que hoy funcionan como espacio abierto al público.

Recorrer, mirar y disfrutar: el Castillo Mudéjar y sus panoramas del Valle de Punilla

Hoy, el Castillo Mudéjar no es solo un monumento para observar, sino un espacio que se vive y se explora. Forma parte del complejo turístico Pueblo Encanto, que integra la arquitectura con la naturaleza del norte de Punilla.

Su neo-mudéjar, inspirado en la arquitectura árabe-andaluza, destaca sobre las casas serranas

Sus salas ofrecen exposiciones artísticas, muestras culturales y eventos gastronómicos durante todo el año, mientras que los miradores permiten contemplar panorámicas del valle, las sierras circundantes y localidades cercanas como La Cumbre.

Los visitantes pueden disfrutar de caminatas tranquilas por senderos que conectan el castillo con colinas cercanas, combinando naturaleza, historia y arquitectura. Dentro de Pueblo Encanto, el recorrido se completa con espacios temáticos como el Laberinto de Cuarzo, el Mirante de los Enamorados, el Domo de los Espejos y bosques con ambientación celta.

En la temporada estival, la propuesta se enriquece con una piscina de estilo romano, ideal para quienes buscan una experiencia de relax al aire libre sin perder el contacto con la naturaleza.

Integración con la región y actividades al aire libre

El Castillo ofrece recorridos guiados tanto diurnos como nocturnos, profundizando en la historia de la edificación, sus influencias arquitectónicas y la vida de la familia fundadora. Los relatos de la Condesa del Río Tajo, combinados con el diseño ornamental del edificio, generan un aura de misterio que convierte cada visita en una experiencia única.

Estas excursiones también incluyen historias sobre el contexto histórico del Valle de Punilla y la vida cultural de Capilla del Monte a principios del siglo XX.

Ubicado en el corazón del norte de Punilla, el Castillo Mudéjar se integra a recorridos por Capilla del Monte, combinando senderos serranos, rutas históricas y excursiones a Cuchi Corral, reconocido por sus vuelos en ala delta. Así, esta joya arquitectónica se transforma en un destino imperdible para quienes recorren la región.