Hace más de 30 años Lady Di visitó un pueblo galés de la Patagonia donde historia, casas de té y naturaleza ofrecen un refugio ideal

Hace más de tres décadas, un pequeño pueblo patagónico de Argentina vivió una jornada que aún forma parte de su memoria colectiva: enclavado en el valle del río Chubut, con casas bajas, capillas centenarias y tradicionales casas de té, Gaiman quedó para siempre ligado a la visita de Lady Di, un destino ideal de turismo donde la historia, la cultura y la tranquilidad patagónica se combinan para ofrecer una experiencia única de descanso.

Aquella visita ocurrió 645 días antes de su trágica muerte en 1997, pero en Gaiman el recuerdo permanece vivo. No solo por el impacto mediático que significó, sino porque confirmó algo que hoy sigue atrayendo viajeros: el pueblo es un refugio de calma en medio de la inmensidad patagónica.

La huella de los colonos galeses

Gaiman fue fundado en 1865 por inmigrantes galeses que llegaron a la Patagonia buscando nuevas oportunidades y preservando su lengua, costumbres y religión. La influencia de estos colonos se refleja en la arquitectura de la localidad: capillas de ladrillo rojo, casas bajas con jardines prolijos y fachadas que conservan detalles típicos europeos.

Las calles principales, con su trazado cuidado y la plaza central rodeada de árboles, invitan a recorrer el pueblo a pie y descubrir rincones históricos que parecen detenidos en el tiempo.

Las casas de té de Gaiman ofrecen infusiones, tortas caseras y un ambiente único de calma

Casas de té: un ritual que se mantiene vivo

Uno de los mayores atractivos de Gaiman son sus tradicionales casas de té, donde visitantes y locales se reúnen para disfrutar de infusiones acompañadas de tortas caseras. Establecimientos como Ty Te Caerdydd permiten vivir la experiencia completa: sabores autóctonos, vajilla antigua y la calma característica del pueblo.

Los turistas encuentran en estos espacios un lugar ideal para descansar, conversar y empaparse de la historia galésa, mientras observan el paso tranquilo de la vida local.

De Gaiman a Península Valdés: excursiones, ballenas y contacto con la naturaleza

Gaiman también es punto de partida para explorar la belleza natural de la región. A pocos kilómetros se encuentra Puerto Madryn, desde donde parten excursiones de avistaje de ballenas en la Península Valdés, hogar de la ballena franca austral y de una gran diversidad de fauna marina.

Los amantes de la naturaleza pueden realizar caminatas, paseos en bicicleta o recorridos a caballo por el valle del río Chubut, disfrutando de paisajes abiertos y tranquilos, ideales para quienes buscan un contacto profundo con la Patagonia.

La herencia de los colonos galeses se aprecia en las capillas de ladrillo y las casas con jardines cuidados

Más allá de las casas de té: qué hacer y descubrir en el pueblo patagónico

Museo Regional de Gaiman : ubicado en la antigua estación del ferrocarril, permite conocer la llegada de los colonos galeses en 1865 y la evolución del pueblo.

: ubicado en la antigua estación del ferrocarril, permite conocer la llegada de los colonos galeses en 1865 y la evolución del pueblo. Capillas históricas : como la Capilla Bethel o Capilla Bryn y Llan, que conservan la arquitectura típica de ladrillo rojo y vitrales antiguos.

: como la Capilla Bethel o Capilla Bryn y Llan, que conservan la arquitectura típica de ladrillo rojo y vitrales antiguos. Eisteddfod: festival cultural anual con poesía, música y danza galesa, que muestra la tradición viva del pueblo.

Más allá de su atractivo histórico y cultural, Gaiman destaca por su atmósfera serena y su hospitalidad. Los visitantes suelen resaltar la calidez de sus habitantes y la sensación de seguridad y calma que se respira en sus calles.

Es un lugar perfecto para quienes buscan un descanso pausado, alejado del ruido de las grandes ciudades, donde cada paseo y cada visita a una casa de té se transforma en una experiencia que combina relajación, aprendizaje y contemplación de la vida cotidiana patagónica.

Planificar la visita

El pueblo es accesible desde la Ruta Nacional 25, con opciones de alojamiento que van desde hosterías familiares hasta hoteles boutique. La mejor época para visitarlo es durante la primavera y el verano, cuando el clima permite disfrutar al máximo de sus plazas, paseos y actividades al aire libre.

Cómo llegar

Llegar a Gaiman desde Buenos Aires es relativamente sencillo y se puede hacer combinando avión y transporte terrestre.

Avión hasta Trelew

La forma más rápida es volar desde Buenos Aires hasta el Aeropuerto Almirante Marcos A. Zar, ubicado en Trelew, Chubut.

Aeropuertos de salida: Aeroparque Jorge Newbery (AEP) o Ezeiza (EZE).

Aeroparque Jorge Newbery (AEP) o Ezeiza (EZE). Duración del vuelo: Aproximadamente 2 horas y 30 minutos.

Aproximadamente 2 horas y 30 minutos. Aerolineas: Aerolíneas Argentinas ofrece vuelos directos diarios a Trelew.

Desde Trelew a Gaiman

Una vez en Trelew, Gaiman está a solo 17 km al este, por lo que el traslado es rápido y cómodo:

En auto: Tomando la Ruta Nacional 25 o la RP 7, se tarda unos 20-25 minutos.

Tomando la Ruta Nacional 25 o la RP 7, se tarda unos 20-25 minutos. En remis o taxi : Servicio privado disponible en el aeropuerto).

: Servicio privado disponible en el aeropuerto). En colectivo: Existen líneas locales que conectan Trelew con Gaiman, aunque con menor frecuencia; recomendable consultar los horarios en la terminal de ómnibus de Trelew.

Excursiones organizadas

Algunas agencias de turismo de Trelew o Puerto Madryn ofrecen paquetes de un día a Gaiman, combinando visita a las casas de té y recorridos culturales por el pueblo. Esta opción es ideal si no quieres alquilar un vehículo.