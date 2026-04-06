Récord de turismo: este fue el destino internacional más elegido por argentinos para volar en Semana Santa
El fin de semana largo de Semana Santa volvió a posicionarse como uno de los momentos más relevantes del calendario turístico. Desde Despegar destacan un fuerte crecimiento en la intención de viaje, tanto a nivel nacional como internacional, junto con una mayor planificación por parte de los viajeros.
"Semana Santa es una de las fechas más importantes del calendario turístico y este año observamos una demanda muy dinámica, con reservas realizadas con mayor anticipación y una clara preferencia por escapadas dentro del país y destinos regionales. Además, las facilidades de pago continúan siendo un factor clave al momento de concretar los viajes", señaló Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.
Semana Santa, récord en turismo: los destinos más elegidos por argentinos
A nivel nacional, las búsquedas crecieron un 90% en el último mes, con una marcada preferencia por escapadas que combinan naturaleza, gastronomía y propuestas urbanas. Entre los destinos más elegidos se destacan Buenos Aires, Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Mendoza y Córdoba, que concentraron el mayor interés de los viajeros para el fin de semana largo.
En el plano internacional, las búsquedas registraron un incremento del 49% en el último mes, impulsadas principalmente por destinos regionales de playa y de corta distancia. Río de Janeiro encabezó el ranking, seguido por Santiago de Chile, Florianópolis, Búzios y Foz de Iguazú, destinos que se consolidan por su cercanía y conectividad.
Si se compara con el feriado de Semana Santa de 2025, la tendencia muestra un crecimiento significativo, los viajes internacionales aumentaron un 40%, mientras que los destinos domésticos registraron una suba del 64%, lo que refleja una demanda sostenida y un mayor nivel de planificación por parte de los viajeros.
En cuanto a los productos más elegidos, los paquetes —que combinan vuelo y alojamiento en una misma compra— continúan posicionándose entre las opciones preferidas, ya que permiten un ahorro de hasta un 30% en comparación con adquirir cada servicio por separado. Esta búsqueda de optimización también se refleja en la forma de pago elegida por los viajeros, donde las facilidades de financiamiento y la flexibilidad juegan un rol cada vez más relevante.
Con respecto a las formas de pago, la tarjeta de crédito continúa liderando las preferencias, concentrando el 62% de las operaciones, seguida por la tarjeta de débito y las billeteras digitales, como Mercado Pago. En el segmento doméstico, el 50% de las transacciones se realiza en cuotas, mientras que en los viajes internacionales se mantiene el uso de Cuotas Despegar y crece la participación de pagos en dólares con tarjeta de crédito.