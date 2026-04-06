Las búsquedas para el fin de semana XXL registraron fuerte crecimiento en el último mes. Aumento del 90% en destinos nacionales y 49% en internacionales

El fin de semana largo de Semana Santa volvió a posicionarse como uno de los momentos más relevantes del calendario turístico. Desde Despegar destacan un fuerte crecimiento en la intención de viaje, tanto a nivel nacional como internacional, junto con una mayor planificación por parte de los viajeros.

"Semana Santa es una de las fechas más importantes del calendario turístico y este año observamos una demanda muy dinámica, con reservas realizadas con mayor anticipación y una clara preferencia por escapadas dentro del país y destinos regionales. Además, las facilidades de pago continúan siendo un factor clave al momento de concretar los viajes", señaló Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay.

Semana Santa, récord en turismo: los destinos más elegidos por argentinos

A nivel nacional, las búsquedas crecieron un 90% en el último mes, con una marcada preferencia por escapadas que combinan naturaleza, gastronomía y propuestas urbanas. Entre los destinos más elegidos se destacan Buenos Aires, Puerto Iguazú, San Carlos de Bariloche, Mendoza y Córdoba, que concentraron el mayor interés de los viajeros para el fin de semana largo.

En el plano internacional, las búsquedas registraron un incremento del 49% en el último mes, impulsadas principalmente por destinos regionales de playa y de corta distancia. Río de Janeiro encabezó el ranking, seguido por Santiago de Chile, Florianópolis, Búzios y Foz de Iguazú, destinos que se consolidan por su cercanía y conectividad.

Río de Janeiro fue el destino internacional más elegido en Semana Santa por argentinos.

Si se compara con el feriado de Semana Santa de 2025, la tendencia muestra un crecimiento significativo, los viajes internacionales aumentaron un 40%, mientras que los destinos domésticos registraron una suba del 64%, lo que refleja una demanda sostenida y un mayor nivel de planificación por parte de los viajeros.

En cuanto a los productos más elegidos, los paquetes —que combinan vuelo y alojamiento en una misma compra— continúan posicionándose entre las opciones preferidas, ya que permiten un ahorro de hasta un 30% en comparación con adquirir cada servicio por separado. Esta búsqueda de optimización también se refleja en la forma de pago elegida por los viajeros, donde las facilidades de financiamiento y la flexibilidad juegan un rol cada vez más relevante.

Con respecto a las formas de pago, la tarjeta de crédito continúa liderando las preferencias, concentrando el 62% de las operaciones, seguida por la tarjeta de débito y las billeteras digitales, como Mercado Pago. En el segmento doméstico, el 50% de las transacciones se realiza en cuotas, mientras que en los viajes internacionales se mantiene el uso de Cuotas Despegar y crece la participación de pagos en dólares con tarjeta de crédito.