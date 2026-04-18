El rincón prohibido de la Costa Atlántica que emociona a los viajeros

El turismo en Buenos Aires se debate entre lo exclusivo y lo accesible, pero este rincón de la Costa Atlántica ofrece una síntesis poco común

Este lugar se llama Punta Médanos y, aunque muchos todavía no lo registran, empieza a colarse en el radar del turismo más selectivo. A unos 350 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, este refugio costero ofrece desconexión real, sin maquillaje y sin multitudes explorando el turismo local.

¿Por qué el turismo en Buenos Aires mira cada vez más a Punta Médanos?

El turismo en Buenos Aires está atravesando un cambio firme. Ya no todo pasa por Pinamar o Cariló. La tendencia apunta a destinos menos intervenidos, donde el entorno natural no haya sido domesticado por el cemento.

Punta Médanos encaja perfecto en ese perfil. No hay grandes hoteles ni desarrollos inmobiliarios invasivos. Lo que abunda son kilómetros de playa casi virgen, médanos que parecen montañas de arena.

Turismo en la Costa Atlántica: ¿cómo es Punta Médanos y qué la hace única?

Las playas son amplias, el mar se extiende sin obstáculos visuales y el viento trae ese aroma salino que limpia la cabeza como un reseteo emocional.

Pero el verdadero espectáculo está en los médanos. Con alturas que rondan los 30 metros y una extensión que puede alcanzar hasta cinco kilómetros de ancho, forman uno de los sistemas de dunas más impactantes de la región.

Esa geografía convierte al lugar en un imán para actividades específicas. El off road es protagonista, con travesías en 4x4 que suben y bajan por pendientes exigentes. También hay espacio para el sandboard, donde la arena reemplaza a la nieve, y deportes como el kitesurf, impulsados por los vientos constantes del Atlántico.

Pero no todo es adrenalina. Punta Médanos también seduce a quienes buscan caminar kilómetros sin cruzarse con nadie, pescar en calma o simplemente sentarse a mirar el mar sin interrupciones.

Turismo en Buenos Aires: ¿qué historia esconde este rincón de la Costa Atlántica?

Punta Médanos guarda historias que parecen sacadas de otro tiempo. El punto más emblemático es el Faro Punta Médanos, una estructura que funciona desde 1893 y que todavía hoy guía a las embarcaciones en una zona históricamente compleja para la navegación.

Rodeado por un pequeño bosque de coníferas que contrasta con la arena, el faro ofrece una vista abierta del Mar Argentino y del Cabo San Antonio. Pero lo más intrigante está unos metros más allá.

En la costa, todavía pueden encontrarse restos de antiguos naufragios. El más conocido es el del vapor alemán Karnak, encallado en 1878. También se mencionan vestigios del navío Anna, cuyos restos aparecen dependiendo del movimiento de la arena y el mar.

Turismo en la Costa Atlántica: ¿qué se puede hacer en Punta Médanos sin multitudes?

A diferencia de otros puntos de la Costa Atlántica, acá no hay agenda impuesta. No hay horarios rígidos ni actividades programadas para turistas. Punta Médanos funciona con la lógica del ritmo natural.

Entre las opciones más elegidas aparecen:

Travesías en vehículos 4x4 por los médanos;

Sandboard en dunas de gran altura;

Kitesurf y carrovelismo gracias al viento constante;

Pesca en sectores prácticamente vírgenes;

Caminatas largas por la orilla sin interrupciones.

También es un destino muy valorado por familias que buscan tranquilidad. Sin boliches ni ruidos nocturnos, el ambiente se mantiene sereno incluso en temporada alta.

¿Cómo llegar a Punta Médanos desde la ciudad?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el recorrido combina ruta y paisaje. El trayecto más habitual incluye tomar la Ruta 2, luego empalmar con la Ruta 63 y finalmente conectar con la Ruta 11 hacia el sur. Son aproximadamente cinco horas de manejo, dependiendo del tránsito.

Un detalle es que para moverse dentro de Punta Médanos, en muchos sectores es necesario contar con vehículos preparados para arena, como camionetas 4x4.